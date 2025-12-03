Получите все материалы CNews по ключевому слову
Turkiye Hava Yollar Turkish Airlines авиакомпания
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Turkiye Hava Yollar и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6422 1
|Мельников Вадим 12 4
|Петров Всеволод 3 1
|Цаплин Никита 69 1
|Курбангулов Айнур 1 1
|Williams Colin - Уильямс Колин 12 1
|Akça Ahmet - Акца Ахмет 2 1
|Попов Сергей 149 1
|Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 13 1
|МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 4
|Sky News - Телеканал 30 2
|The Register - The Register Hardware 1693 1
|Reddit 355 1
|РИА Новости 981 1
|The Verge - Издание 591 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 665 1
|Gartner - Гартнер 3604 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 394 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404554, в очереди разбора - 733406.
Создано именных указателей - 186442.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.