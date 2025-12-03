Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186442
ИКТ 14456
Организации 11220
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3536
Системы 26453
Персоны 80292
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Turkiye Hava Yollar Turkish Airlines авиакомпания

Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


03.12.2025 Деловые поездки выросли в цене до 15% 1
26.11.2024 В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой 1
19.07.2024 Во всем мире глобальный ИТ-сбой. Падает Windows, не работают банки, аэропорты. Виновата компания, обвинившая Россию во вмешательстве в выборы в США 1
22.03.2024 Нижегородцы смогут приобрести авиа, ж/д и автобусные билеты в «МТС Travel» 1
19.03.2024 Пермяки смогут покупать авиа, ж/д и автобусные билеты через МТС Travel 1
19.03.2024 МТС Travel запустил продажу авиа, ж/д и автобусных билетов 1
19.03.2024 Кировчане смогут покупать авиа, ж/д и автобусные билеты через МТС Travel 1
15.02.2023 Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM 1
08.02.2022 Аэропорт Уфы первым в России полностью перешел на отечественную платформу резидента «Сколково» 1
20.03.2020 МТС обнуляет стоимость звонков на ряд номеров 1
30.11.2018 США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии 1
19.01.2016 «Аэрофлот» занял второе место в мире по Wi-Fi оснащенности дальнемагистральных рейсов 1
30.01.2015 Глава принадлежащего «Альфа-групп» сотового оператора уволился из-за действий властей 1
05.06.2013 Доставка приложений: ключевой элемент ИТ-инфраструктуры 1
07.06.2005 Авиабагаж будут терять реже, но не в России 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Turkiye Hava Yollar и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14182 5
Microsoft Corporation 25231 4
Yandex - Яндекс 8417 2
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 128 2
CrowdStrike Holdings 52 2
RESA Airport Data Systems 5 1
RuVDS - МТ Финанс 76 1
НеоЛабс - NeoLabs 7 1
Samsung Electronics 10617 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9189 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 800 1
PayPal 661 1
Meta Platforms - Facebook 4528 1
Yahoo! 3707 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
F5 Networks 66 1
Ланит - Comptek - Комптек 198 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 95 1
Apple Inc 12615 1
Google LLC 12245 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4515 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 193 1
Amazon Inc - Amazon.com 3130 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 10
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 8
flydubai - Авиакомпания 7 5
МТС Трэвел - MTS Travel 288 4
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 165 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 3
Qatar Airways - Qatar Airlines - Авиакомпания 12 2
Nordwind Airlines - Северный Ветер 3 2
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 15 2
Deutsche Lufthansa AG 121 2
British Airways - British Midland International 127 2
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 46 2
Austrian Airlines - авиакомпания 20 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1636 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
McDonald’s - Макдоналдс 203 2
Aegean Airlines - Авиакомпания 1 1
Cukurova 97 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
GoToGate 1 1
AZAL - Azerbaijan Airlines - АЗАЛ - Azərbaycan Hava Yolları - Азербайджанские авиалинии 4 1
Alitalia - Società Aerea Italiana - Алиталия 14 1
Ryanair 8 1
SpiceJet 2 1
Iberia - Líneas Aéreas de España, S.A. Operadora, Sociedad Unipersonal - Иберия 14 1
Brussels Airlines - SN Brussels Airlines - Sabena 8 1
Republic Airways Holdings - Frontier Airlines 4 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
Wizz Air - Авиакомпания 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8158 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2762 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1966 1
Air France–KLM - Air France - KLM 80 1
SWISS International Air Lines 53 1
Альфа-Групп 731 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1015 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 55 1
РЖД - Российские железные дороги 1999 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5771 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12824 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3243 1
ФРИИ Акселератор 54 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1040 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3354 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5222 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6422 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73009 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22991 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57194 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28923 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12245 5
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 771 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3072 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17120 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27155 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31919 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31643 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11303 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6142 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17085 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5856 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2636 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 3
Бронирование - Booking 803 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1981 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1466 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12960 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23094 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12284 2
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 140 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4023 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 142 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2164 1
Data monetization - Монетизация данных 1830 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3078 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5646 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 574 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14855 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11540 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2269 1
Пропускная способность - Bandwidth 1830 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1138 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1847 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 396 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 739 1
NSO Group - Pegasus 96 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 2
Microsoft Windows 16312 2
РЖД Пассажирам - Билеты РЖД 23 1
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 1
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 23 1
Ozon Travel 17 1
F5 Networks iRules LX 3 1
Trip.com Group - SkyScanner 21 1
Airbus EADS Astrium - Eurostar 42 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1159 1
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 51 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 1
Oracle Java - язык программирования 3328 1
Google YouTube - Видеохостинг 2881 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2104 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 142 1
F5 Networks BIG-IP 24 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 182 1
Google Android 14660 1
Apple iOS 8233 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7354 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 102 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3428 1
Apple - App Store 3004 1
ATPCO Routehappy 3 1
Купибилет - Kupibilet 32 1
Microsoft Azure 1457 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
StatCounter 447 1
Microsoft Office 365 981 1
Microsoft Teams - MS Teams 617 1
Microsoft Windows 10 1873 1
Microsoft Outlook 1421 1
Microsoft Office 3945 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3047 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 822 1
Мельников Вадим 12 4
Петров Всеволод 3 1
Цаплин Никита 69 1
Курбангулов Айнур 1 1
Williams Colin - Уильямс Колин 12 1
Akça Ahmet - Акца Ахмет 2 1
Попов Сергей 149 1
Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 156582 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14481 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53431 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45654 4
Европа 24627 4
Испания - Королевство 3758 3
Франция - Французская Республика 7974 3
Германия - Федеративная Республика 12933 3
Беларусь - Белоруссия 6020 3
Иран - Исламская Республика Иран 1114 2
Турция - Турецкая республика 2485 2
Италия - Итальянская Республика 4428 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13564 2
Япония 13542 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 2
Нидерланды 3630 2
КНДР - Пхеньян 75 1
Литва - Вильнюс 41 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1699 1
Китай - Пекин - Beijing 1049 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 1
Куба - Республика 395 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 571 1
Судан - Республика 106 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1227 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2536 1
Южная Корея - Республика 6855 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18539 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3250 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 185 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2097 1
Индия - Bharat 5689 1
Швейцария - Цюрих 272 1
Кения - Республика 159 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18181 1
Израиль 2784 1
Литва - Литовская Республика 663 1
Польша - Республика 2000 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51210 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2867 7
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 975 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5384 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6954 6
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2588 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5963 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20348 5
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1825 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11424 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8233 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54945 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15087 1
Английский язык 6870 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7552 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7261 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4916 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8107 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6927 1
Аренда 2580 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2951 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1466 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6494 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4242 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5308 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2260 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2950 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6313 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3766 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 17 1
НКО - Некоммерческая организация 587 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5504 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5847 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9648 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 349 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 4
Sky News - Телеканал 30 2
The Register - The Register Hardware 1693 1
Reddit 355 1
РИА Новости 981 1
The Verge - Издание 591 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 665 1
Gartner - Гартнер 3604 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 394 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2597 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404554, в очереди разбора - 733406.
Создано именных указателей - 186442.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще