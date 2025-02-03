Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167448
ИКТ 13041
Организации 10226
Ведомства 1440
Ассоциации 968
Технологии 3389
Системы 24987
Персоны 71291
География 2730
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2553
Мероприятия 842

Nordwind Airlines Северный Ветер

Nordwind Airlines - Северный Ветер


03.02.2025 Глава «Аэрофлота»: ИИ будет внедрен в большую часть нашего программного обеспечения 1
15.02.2023 Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM 1
20.03.2020 МТС обнуляет стоимость звонков на ряд номеров 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Nordwind Airlines и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11791 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 1
Apple Inc 12111 1
Yandex - Яндекс 7372 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 2
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 40 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 2
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 14 2
Qatar Airways - Авиакомпания 9 2
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 54 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 55 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 44 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 69 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1342 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
Alitalia - Società Aerea Italiana - Алиталия 14 1
Aegean Airlines - Авиакомпания 1 1
Wizz Air - Авиакомпания 2 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
Brussels Airlines - авиакомпания 7 1
Austrian Airlines - авиакомпания 20 1
Air France–KLM - Air France - KLM 78 1
SWISS International Air Lines 52 1
British Airways - British Midland International 126 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 63 1
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 13 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1027 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11154 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11002 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10526 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2250 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 445 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1098 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 509 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1229 1
Оповещение и уведомление - Notification 4631 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5054 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1065 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2956 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 1
Купибилет - Kupibilet 23 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 75 1
Trip.com Group - SkyScanner 21 1
Ozon Travel 8 1
РЖД Пассажирам - Билеты РЖД 20 1
Apple - App Store 2892 1
Google Play - Google Store - Android Market 3294 1
Apple iOS 7818 1
Google Android 14016 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7090 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 2
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 162 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14203 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 1
Италия - Итальянская Республика 4355 1
Германия - Федеративная Республика 12692 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2967 1
Финляндия - Финляндская Республика 3605 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 928 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1695 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7854 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2396 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2594 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5667 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6196 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6711 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3659 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5012 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338242, в очереди разбора - 771426.
Создано именных указателей - 167448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще