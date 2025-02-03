Nordwind Airlines Северный Ветер
|03.02.2025
|Глава «Аэрофлота»: ИИ будет внедрен в большую часть нашего программного обеспечения 1
|15.02.2023
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|20.03.2020
|МТС обнуляет стоимость звонков на ряд номеров 1
Nordwind Airlines и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11791 1
|Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 1
|Apple Inc 12111 1
|Yandex - Яндекс 7372 1
|МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 1
|Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
|Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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