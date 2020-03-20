МТС обнуляет стоимость звонков на ряд номеров

МТС в целях поддержки абонентов, оказавшихся в сложном положении из-за эпидемиологической ситуации в мире и действующих ограничений на пересечение границ, с 20 марта 2020 года обнуляет стоимость звонков на ряд номеров.

Бесплатными будут вызовы на горячую линию Ростуризма, горячую и информационную линии Департамента здравоохранения Москвы, Ситуационный центр МИД и номера авиакомпаний, совершающих рейсы за границу и внутри страны. Вызовы будут бесплатными для всех абонентов МТС при нахождении как в России, так в любой стране мира.

Полный список номеров: +7 (499) 678-12-03 Горячая линия Ростуризма; +7 (495) 870-45-09 Горячая линия Департамента здравоохранения Москвы; +7 (499) 251-83-00 Инфо линия Департамента здравоохранения Москвы; + 7 (495) 587-88-60, +7 (499) 244-19-77, +7 (499) 244-19-88, +7 (499) 244-28-47 Ситуационный центр МИД; +7 (495) 139-87-90 Aegean Airlines; +7 (495) 969-22-48 Air Baltic; +7 (495) 411-66-55 Air France; +7 (495) 221-82-00 Alitalia; +7 (495) 705-91-04 Austrian Airlines; +7 (495) 374-55-14 Azur Air; +7 (499) 951-27-19 British Airways; +7 (495) 411-84-38 Brussels Airlines; +7 (499) 951-25-86 Emirates; +7 (495) 933-00-56 Finnair; +7 (495) 258-84-10 Iberia; +7 (495) 411-77-66 KLM; +7 (499) 951-26-02 LOT; +7 (495) 411-84-44 Lufthansa; +7 (495) 730-50-80 Nordwind Airlines; +7 (495) 981-00-77 Qatar Airways; +7 (495) 212-12-51 Red Wings Airlines; +7 (495) 783-07-07 S7 Airlines; +7 (495) 782-93-53SAS; +7 (495) 411-84-43 Swiss; + 7 (495) 775-08-49 Turkish Airlines; +7 (495) 211-40-30 Utair; +7 (499) 500-56-76 Wizz Air; +7 (495) 223-55-55 Аэрофлот; + 7 (499) 215-23-00 Победа; +7 (495) 139-77-77 Россия; +7 (499) 920-22-52 Уральские Авиалинии.