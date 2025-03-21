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Emirates Airlines Эмирейтс авиакомпания

Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания

21.03.2025 «Эмирейтс» и Parsys представили телемедицинскую станцию для обследования пассажиров на борту самолета

ужбу медицинской помощи «Эмирейтс». Команда медицинских специалистов располагается в штаб-квартире «Эмирейтс Груп» в Дубае и работает круглосуточно и без выходных. В комплект входит несколько м
18.09.2024 Приложение GE FlightPulse помогает АК «Эмирейтс» объединять пилотов, управлять расходом топлива и повышать безопасность полетов

Авиакомпания «Эмирейтс» (Emirates) ввела использование приложения GE FlightPulse для пилотов на всех 470 ежедневных ре
19.01.2021 Технологии VisionLabs и Smart Engines внедрены в крупнейшем в ОАЭ банке Emirates NBD

Решение на базе программных продуктов VisionLabs и Smart Engines интегрировано в мобильное приложение крупнейшего в ОАЭ банка Emirates NBD. Оно дает возможность новым клиентам банка регистрироваться и открывать счета дистанционно. Благодаря технологиям распознавания лиц и ID документов можно стать клиентом банка при п
25.01.2017 Sabre поможет Emirates усовершенствовать сервис с помощью передовой технологии продаж

Sabre Corporation объявила о предоставлении авиакомпании Emirates передовой технологии для персонализации обслуживания пассажиров, позволяя им брониро
18.11.2015 Щедрость Emirates на высоте

Авиакомпания Emirates объявила что в её новых самолётах Boeing 777-300ER и Airbus A380 будут значительно у
21.11.2012 Windows 8 поможет авиапассажирам

Авиакомпания Emirates Airline оснастила часть своих пассажирских мест на маршрутах в Европу и США планшетн
03.04.2009 «Эмирейтс» подвела итоги первого года использования системы AeroMobile

«Эмирейтс» - международная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов - обнародовала статисти
08.09.2008 На А380 авиакомпании Emirates возникли проблемы с электропроводкой

Как сообщает Flight Global, на гигантском авиалайнере A380 авиакомпании Emirates (эмират Дубай) возникли проблемы с электропроводкой. Один из первых серийных аэробусов-гигантов вместимостью 489 пассажиров будет выведен из эксплуатации как минмум до 12 сентября 2008
14.08.2008 В самолетах «Эмирейтс» разрешили мобильники

«Эмирейтс», международная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), станет первой авиакомпанией, которая разрешит использование мобильных телефонов на борту самолетов Boeing. Дубайская

26.02.2008 Microsoft и «Эмирейтс» открыли«Лабораторию инноваций» в Дубае

Корпорация Microsoft и авиакомпания «Эмирейтс» объявили о совместном создании «Лаборатории инноваций» в Дубае. Созданная при поддержке «Эмирейтс» и Microsoft, «Лаборатория инноваций» даст возможность Mercator, ИТ-подразделе
13.07.2006 Acer поставит 21 тысячу ПК для Emirates Airlines

Компания Acer объявила о заключении контракта с международной авиакомпанией Emirates Airlines на поставку крупной партии персональных компьютеров для оснащения офисов ав
16.01.2004 На рейсах Emirates будет использоваться Wi-Fi

Wi-Fi для работы с ноутбуками на регулярных коммерческих рейсах, выполняемых дальнемагистральными авиалайнерами A340-500, стало возможным благодаря подписанию 7 января текущего года соглашения между Emirates и американской компанией Tenzing Communications. Для подключения к локальной беспроводной сети клиентам Emirates достаточно иметь ноутбук минимальной конфигурации. Путешественни
24.04.2000 Emirates Telecommunications инвестирует $1,23 млрд. в развитие своих телекоммуникационных услуг

Компания Emirates Telecommunications Corp (Etisalat) из ОАЭ инвестирует $1,23 млрд. в течение ближайших двух лет в развитие своих услуг связи. Компания будет развивать инфраструктуру, кабельные системы,

Публикаций - 55, упоминаний - 69

Emirates Airlines и организации, системы, технологии, персоны:

AeroMobile AS - AeroMobile Communications 16 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12920 6
Yandex - Яндекс 7501 5
МегаФон 9056 5
Apple Inc 12185 4
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 105 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8805 3
Samsung Electronics 10310 2
Cisco Systems 5135 2
Vodafone Group 1384 2
Cisco - AppDynamics 38 2
du - Emirates Integrated Telecommunications Company P.J.S.C. 3 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1231 2
Huawei 3974 1
Telegram Group 2076 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
PayPal 656 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Qwant 3 1
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Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
Yota Devices - YD 101 1
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Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 1
AltaVista Search Engine 197 1
Microsoft Corporation 24723 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 375 1
TomTom 51 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
STC 93 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
Agoda 7 1
Google LLC 11872 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4014 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 10
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 14 8
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 5
Air France–KLM - Air France - KLM 78 5
flydubai - Авиакомпания 7 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 4
British Airways - British Midland International 126 4
МТС Трэвел - MTS Travel 287 4
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 135 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2734 3
Deutsche Lufthansa AG 118 3
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 41 3
Qatar Airways - Авиакомпания 9 3
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 3
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 15 3
BMW Group 452 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 178 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
Austrian Airlines - авиакомпания 20 2
Brussels Airlines - авиакомпания 7 2
SWISS International Air Lines 52 2
Finnair - Авиакомпания 34 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 2
Airbus Group - Airbus Industries 226 2
Delta Air Lines - авиакомпания 88 2
American Airlines 86 2
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Nordwind Airlines - Северный Ветер 3 2
Continental Airlines 30 2
Alibaba Group - Lazada Group 7 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
LATAM Airlines Group 11 1
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Ford 413 1
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