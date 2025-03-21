Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания

ужбу медицинской помощи «Эмирейтс». Команда медицинских специалистов располагается в штаб-квартире « Эмирейтс Груп » в Дубае и работает круглосуточно и без выходных. В комплект входит несколько м

Авиакомпания «Эмирейтс» ( Emirates ) ввела использование приложения GE FlightPulse для пилотов на всех 470 ежедневных ре