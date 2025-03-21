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Emirates Airlines Эмирейтс авиакомпания
|21.03.2025
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«Эмирейтс» и Parsys представили телемедицинскую станцию для обследования пассажиров на борту самолета
ужбу медицинской помощи «Эмирейтс». Команда медицинских специалистов располагается в штаб-квартире «Эмирейтс Груп» в Дубае и работает круглосуточно и без выходных. В комплект входит несколько м
|18.09.2024
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Приложение GE FlightPulse помогает АК «Эмирейтс» объединять пилотов, управлять расходом топлива и повышать безопасность полетов
Авиакомпания «Эмирейтс» (Emirates) ввела использование приложения GE FlightPulse для пилотов на всех 470 ежедневных ре
|19.01.2021
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Технологии VisionLabs и Smart Engines внедрены в крупнейшем в ОАЭ банке Emirates NBD
Решение на базе программных продуктов VisionLabs и Smart Engines интегрировано в мобильное приложение крупнейшего в ОАЭ банка Emirates NBD. Оно дает возможность новым клиентам банка регистрироваться и открывать счета дистанционно. Благодаря технологиям распознавания лиц и ID документов можно стать клиентом банка при п
|25.01.2017
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Sabre поможет Emirates усовершенствовать сервис с помощью передовой технологии продаж
Sabre Corporation объявила о предоставлении авиакомпании Emirates передовой технологии для персонализации обслуживания пассажиров, позволяя им брониро
|18.11.2015
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Щедрость Emirates на высоте
Авиакомпания Emirates объявила что в её новых самолётах Boeing 777-300ER и Airbus A380 будут значительно у
|21.11.2012
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Windows 8 поможет авиапассажирам
Авиакомпания Emirates Airline оснастила часть своих пассажирских мест на маршрутах в Европу и США планшетн
|03.04.2009
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«Эмирейтс» подвела итоги первого года использования системы AeroMobile
«Эмирейтс» - международная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов - обнародовала статисти
|08.09.2008
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На А380 авиакомпании Emirates возникли проблемы с электропроводкой
Как сообщает Flight Global, на гигантском авиалайнере A380 авиакомпании Emirates (эмират Дубай) возникли проблемы с электропроводкой. Один из первых серийных аэробусов-гигантов вместимостью 489 пассажиров будет выведен из эксплуатации как минмум до 12 сентября 2008
|14.08.2008
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В самолетах «Эмирейтс» разрешили мобильники
«Эмирейтс», международная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), станет первой авиакомпанией, которая разрешит использование мобильных телефонов на борту самолетов Boeing. Дубайская
|26.02.2008
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Microsoft и «Эмирейтс» открыли«Лабораторию инноваций» в Дубае
Корпорация Microsoft и авиакомпания «Эмирейтс» объявили о совместном создании «Лаборатории инноваций» в Дубае. Созданная при поддержке «Эмирейтс» и Microsoft, «Лаборатория инноваций» даст возможность Mercator, ИТ-подразделе
|13.07.2006
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Acer поставит 21 тысячу ПК для Emirates Airlines
Компания Acer объявила о заключении контракта с международной авиакомпанией Emirates Airlines на поставку крупной партии персональных компьютеров для оснащения офисов ав
|16.01.2004
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На рейсах Emirates будет использоваться Wi-Fi
Wi-Fi для работы с ноутбуками на регулярных коммерческих рейсах, выполняемых дальнемагистральными авиалайнерами A340-500, стало возможным благодаря подписанию 7 января текущего года соглашения между Emirates и американской компанией Tenzing Communications. Для подключения к локальной беспроводной сети клиентам Emirates достаточно иметь ноутбук минимальной конфигурации. Путешественни
|24.04.2000
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Emirates Telecommunications инвестирует $1,23 млрд. в развитие своих телекоммуникационных услуг
Компания Emirates Telecommunications Corp (Etisalat) из ОАЭ инвестирует $1,23 млрд. в течение ближайших двух лет в развитие своих услуг связи. Компания будет развивать инфраструктуру, кабельные системы,
Emirates Airlines и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельников Вадим 12 4
|Яковенко Денис 3 2
|Тутуков Алексей 2 2
|Максимов Юрий 27 2
|Алексеева Екатерина 4 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Кирюшин Сергей 83 1
|Симонов Игорь 102 1
|Савватин Максим 64 1
|Мардер Наум 116 1
|Проколов Роман 48 1
|Саяпина Елена 41 1
|Савельев Виталий 52 1
|Локотцов Юрий 7 1
|Abou-Ltaif Nidal - Абу-Лтаиф Нидаль 6 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 912 1
|Арлазаров Никита 7 1
|Назаркин Антон 4 1
|Badulescu Alexandru - Бадулеску Александру 7 1
|Володина Марина 1 1
|Путин Владимир 3207 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Бандурин Гаральд 15 1
|Киреев Евгений 4 1
|Касперский Евгений 324 1
|Кипятков Валентин 4 1
|Баранов Денис 17 1
|Козко Анна 2 1
|Волож Аркадий 252 1
|Дмитриев Сергей 33 1
|Фролов Денис 54 1
|Gartner - Гартнер 3565 2
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
|University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1534 1
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
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