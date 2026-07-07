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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197234
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Тутуков Алексей

СОБЫТИЯ


07.07.2026 Банк «Санкт-Петербург» завершил миграцию на российскую ITSM-систему SimpleOne 1
06.08.2020 Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации 1
31.07.2020 Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тутуков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems - AppDynamics 40 2
Cisco Systems 5352 2
Vodafone Group 1411 2
Citi - Citibank 158 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 207 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2787 2
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 2
BMW Group 481 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25288 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3343 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2655 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6187 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29571 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 521 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1127 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6370 2
Пропускная способность - Bandwidth 1892 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5099 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12984 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64353 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22446 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61231 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6475 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35835 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10132 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12116 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6188 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13521 1
Cisco ThousandEyes Synthetic Monitoring 7 2
Cisco - AppDynamics Business iQ - AppDynamics Business Observability 6 2
Яковенко Денис 3 2
Алексеева Екатерина 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 164859 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54495 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19406 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14771 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6456 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 791 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15900 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53078 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6140 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Gartner - Гартнер 3649 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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