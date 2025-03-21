«Эмирейтс» и Parsys представили телемедицинскую станцию для обследования пассажиров на борту самолета

«Эмирейтс» объединила усилия с компанией Parsys Telemedicine для создания оборудования нового поколения, которое обеспечит пассажирам качественную и оперативную медицинскую помощь прямо в полёте. Эмирейтс инвестировала более $2,4 млн в совместную с Parsys разработку инновационного оборудования, которое будет установлено на 300 самолетах в течение следующих нескольких лет. Новаторская телемедицинская станция оснащена такими передовыми технологиями, как видеоконференции в высоком разрешении, удаленная диагностика пассажиров, безопасная передача данных и ЭКГ с 12 светодиодами Telecardia. Разработка поможет высококвалифицированным бортпроводникам «Эмирейтс» спасать жизни в чрезвычайных ситуациях.

«Эмирейтс» всегда инвестировала в высококачественное медицинское оборудование. Новый комплект для оказания медпомощи стал результатом годичного сотрудничества между «Эмирейтс» и Parsys по созданию уникального бортового инструмента, наиболее эффективного и надежного.

Система, разработанная специально для «Эмирейтс», включает комплект Parsys Telemedicine и облако для хранения и передачи данных Parsys Cloud. Устройство представляет собой интегрированную портативную телемедицинскую станцию, предназначенную для того, чтобы бортпроводники могли фиксировать необходимую информацию и жизненно важные показатели, которые могут быть переданы в наземную службу медицинской помощи «Эмирейтс». Команда медицинских специалистов располагается в штаб-квартире «Эмирейтс Груп» в Дубае и работает круглосуточно и без выходных. В комплект входит несколько медицинских приборов, таких как пульсоксиметр, термометр, прибор для измерения артериального давления, глюкометр и прибор для снятия электрокардиограммы (ЭКГ). Данные пассажиров «Эмирейтс», которым потребовалась медицинская помощь на борту самолета, автоматически передаются на устройство MedCapture через Bluetooth, что позволяет бортпроводникам не использовать ручные заметки для последующей передачи медицинской команде на земле.

MedCapture представляет собой планшет с инновационным программным обеспечением, адаптированным к комплексным стандартам оказания медицинской помощи «Эмирейтс». Интерфейс интуитивно понятен и прост, поэтому члены экипажа могут пользоваться им эффективно даже в непростых условиях. Планшет также обеспечивает связь с командой наземной медицинской поддержки в режиме реального времени, гарантируя мгновенный доступ к квалифицированным медицинским консультациям во время полета для оценки состояния здоровья пассажиров. В некоторых случаях он помогает врачам визуально оценить травмы или симптомы на расстоянии.

К планшету MedCapture подключена Parsys Cloud – облачная платформа, передающая специалистам наземной медицинской поддержки данные о состоянии здоровья пассажиров во время полета и помогающая им поддерживать связь с бортпроводниками. Система безопасна и надежна и обеспечивает обработку данных пассажиров в соответствии со стандартами защиты информации.

Оборудование «Эмирейтс» и Parsys, установленное на борту нескольких самолетов, уже успешно сыграло ключевую роль в нескольких медицинских случаях.

Так, во время недавнего рейса в Лион, Франция, пожилая пассажирка почувствовала себя плохо — недомогание касалось сердечно-сосудистой системы и привело к значительному снижению уровня кислорода в крови и других жизненно важных показателей. Обученный экипаж «Эмирейтс» оперативно обеспечил подачу кислорода и использовал планшет Parsys MedCapture для передачи данных о ее состоянии команде наземной медицинской помощи авиакомпании.

Команда медицинской поддержки немедленно отреагировала через облачную систему Parsys, подключившись к устройству MedCapture на борту. Благодаря связи в реальном времени и экспертным рекомендациям экипаж эффективно справился с ситуацией, обеспечив пассажирке наилучший уход. Система Parsys гарантировала быструю и бесперебойную координацию действий экипажа и медицинской команды, что помогло предоставить своевременную и профессиональную медицинскую помощь на борту.

«Эмирейтс» уделяет особое внимание медицинской подготовке членов экипажа. Новые сотрудники проходят интенсивное 8-недельное базовое обучение, чтобы стать высококлассными бортпроводниками. Курс включает в себя широкий спектр тем — от безопасности и обслуживания до подготовки к чрезвычайным ситуациям, гостеприимства и, конечно, оказания медицинской помощи. Обучение комбинирует практические занятия, тренировки на месте, занятия в аудитории и онлайн-курсы, чтобы новоиспеченные бортпроводники осваивали навыки, которые могут спасти жизнь. В рамках онлайн-уроков и практических тренингов теперь экипаж также знакомят с новым комплектом оборудования Parsys.

Бортпроводники «Эмирейтс» проходят всестороннюю медицинскую подготовку, чтобы справляться с чрезвычайными ситуациями в полете, среди которых обмороки, приступы удушья, проблемы с дыханием, аллергические реакции и внезапные недомогания. Они также обучаются оказанию помощи при травмах, инфекционному контролю и поддержанию гигиены на борту. Навыки спасения жизни, такие как сердечно-легочная реанимация, использование автоматического наружного дефибриллятора (АНД) и даже помощь при родах, преподаются с использованием передовых технологий моделирования. Обучение проводят сертифицированные инструкторы по оказанию первой помощи в авиации в центре подготовки экипажа Эмирейтс мирового класса в Дубае.

Знания и навыки экипажа ежегодно проверяются на повторных тренингах. Так, каждому бортпроводнику необходимо пройти 1,5-часовой онлайн-курс и 2-часовую практическую сессию, в ходе которой отрабатываются навыки сердечно-легочной реанимации, использования АНД, остановки сильного кровотечения и оказания помощи при аллергических реакциях. Все эти занятия завершаются аттестацией. Опытные бортпроводники также участвуют в моделируемых полетах, чтобы убедиться в готовности к любым медицинским инцидентам.

Кроме того, экипаж изучает психологическую сторону вопроса: как правильно получить согласие пассажиров на оказание помощи, проявлять эмпатию к больным и их семьям, сохранить спокойствие, информировать пострадавшего на каждом этапе и оставаться с ним до тех пор, пока его состояние не улучшится. Бортпроводников также обучают, как при необходимости сообщать печальные новости. После каждого инцидента экипаж получает психологическую поддержку для сохранения собственного ментального здоровья через программу помощи сотрудникам «Эмирейтс», службу поддержки коллег и программу благополучия сотрудников Sehaty.