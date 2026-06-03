Получите все материалы CNews по ключевому слову
Qwant
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Qwant и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9005 2
|Google LLC 12559 2
|Microsoft Corporation 25637 2
|Huawei 4467 2
|Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
|Yahoo! 3725 1
|Vivaldi Technologies 15 1
|AOL Inc - America Online 1883 1
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 901 1
|Agoda 8 1
|Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 1
|Huawei Mobile Services 74 1
|TomTom 54 1
|InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 1
|Bolt 35 1
|Microsoft Corporation - GitHub 1033 1
|Telegram Group 2840 1
|Alibaba Group - Lazada Group 8 1
|Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
|Apollo Global Management 10 1
|LATAM Airlines Group 12 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 1
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1051 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 1
|Европа 24867 3
|Россия - РФ - Российская федерация 163383 2
|Румыния 747 1
|Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1421 1
|Малайзия 915 1
|Америка Латинская 1926 1
|Египет - Арабская Республика 1073 1
|Ближний Восток 3122 1
|Африка - Африканский регион 3622 1
|Германия - Федеративная Республика 13094 1
|Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1828 1
|Польша - Республика 2024 1
|Азия - Азиатский регион 5867 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18840 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.