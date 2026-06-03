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Qwant

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.06.2026 Европа пошла войной на США. Google изгнан из компьютеров чиновников и заменен отечественным решением 1
10.09.2020 Huawei работает с партнерами для улучшения экосистемы приложений AppGallery 1
19.08.2020 Мобильное приложение Petal Search теперь доступно в России 1
20.07.2018 Поисковый сервис Qwant интегрирован в браузер Vivaldi 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Qwant и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9005 2
Google LLC 12559 2
Microsoft Corporation 25637 2
Huawei 4467 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
Yahoo! 3725 1
Vivaldi Technologies 15 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 901 1
Agoda 8 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 1
Huawei Mobile Services 74 1
TomTom 54 1
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 1
Bolt 35 1
Microsoft Corporation - GitHub 1033 1
Telegram Group 2840 1
Alibaba Group - Lazada Group 8 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Apollo Global Management 10 1
LATAM Airlines Group 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1051 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9186 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6064 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3156 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3302 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3223 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13404 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9888 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4911 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13576 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3708 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1519 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8448 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12717 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5286 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 627 1
Application store - магазин приложений 1424 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4350 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33909 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8020 1
MLOps - VLM - Visual Language Model - визуально-генеративная модель машинного обучения - Визуально-языковая модель машинного обучения - Визуально-генеративная модель машинного обучения 74 1
Huawei AppGallery 340 2
Huawei Mobile Services - HMS Core 23 1
Vivaldi - Браузер 104 1
StatCounter 468 1
Huawei Petal Search 11 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 34 1
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 35 1
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 30 1
Baidu 298 1
TomTom AmiGO 1 1
TomTom GO 5 1
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 1
Европа 24867 3
Россия - РФ - Российская федерация 163383 2
Румыния 747 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1421 1
Малайзия 915 1
Америка Латинская 1926 1
Египет - Арабская Республика 1073 1
Ближний Восток 3122 1
Африка - Африканский регион 3622 1
Германия - Федеративная Республика 13094 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1828 1
Польша - Республика 2024 1
Азия - Азиатский регион 5867 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18840 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17895 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5051 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8398 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3086 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6615 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7306 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7441 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8115 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 55 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7629 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1147 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
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