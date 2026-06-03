Европа пошла войной на США. Google изгнан из компьютеров чиновников и заменен отечественным решением

Европейский парламент в ближайшем будущем откажется от услуг Google в пользу французской поисковой системы. Причина кроется в опасениях по поводу конфиденциальности – европейские власти не доверяют американским разработкам и не собираются останавливаться только лишь на поисковике Google. Изменения вступят в силу 4 июня 2026 г.

Американского нам не надо

Европарламент принял решение отказаться от сервисов Google на служебных компьютерах, пишет Politico. На начальном этапе это коснется пока только поисковой системы – ее заменят на сервис Qwant, разработанный во Франции.

Стоит подчеркнуть, что о полном изгнании поисковика Google с компьютеров, используемых работниками Европарламента, речи пока нет. Решение касается лишь использования Qwant в качестве поисковой системы по умолчанию – возможность искать информацию в Google будет сохранена.

Изменения вступят в силу 4 июня 2026 г., то есть менее чем через сутки с момента публикации материала. Однако Европарламент пока не делал никаких заявлений по поводу такого импортозамещения – специалисты Politico узнали о нем из внутренней переписки сотрудников ведомства.

Мы вам не доверяем

По информации издания, избавление от Google как от поисковой системы по умолчанию на компьютерах Европарламента – это следствие отсутствия у ведомства доверия к Google в частности и к американским технологиям в целом.

© bennymarty / Фотобанк Фотодженика Пользоваться Google пока не запретили

Впрочем, существует вероятность, что доверие к интернет-технологиям из других регионов в Европарламенте тоже не питают, и что речь тут, в том числе, об импортонезависимости. Во внутренней переписке указано, что изменения вносятся «в соответствии с обязательствами парламента по обеспечению цифрового суверенитета и защите персональных данных пользователей» (in line with the Parliament's commitment to digital sovereignty and the protection of users' personal data).

Можно обойти

Согласно Politico, чиновникам Европарламента предоставлено множество возможностей по обходу такого принудительного импортозамещения. В частности, на Qwant будут перенаправляться поисковые запросы, введенные в адресной строке исключительно двух браузеров – Firefox и Edge. К слову, они оба американские – первый разрабатывается сообществом Mozilla, второй развивает корпорация Microsoft.

О том, что в Европарламенте нельзя пользоваться другими браузерами, помимо перечисленных, информации нет.

Politico пишет, что работникам Европарламента по-прежнему будет разрешено использовать любые поисковые системы, то есть заставлять работать именно в Qwant их никто не станет. Более того, они по-прежнему вправе по своему желанию выбирать поисковик, установленный по умолчанию, то есть они могут вернуть Google в любой момент.

Почему именно Qwant

Выбор Европарламента именно в пользу Qwant частично объясняется тем, как компания позиционирует саму себя. Она основана в 2013 г., спустя 15 лет после появления Google, и она называет себя именно альтернативой Google с прицелом на конфиденциальность, подчеркивает Politico.

Аналогичное описание Qwant приведено и во внутренней переписке Европарламента. В в ней этот поисковик описывается как «европейская поисковая система, ориентированная на конфиденциальность» (privacy-focused European search engine), разработанная для предотвращения отслеживания пользователей или сбора персональных данных.

Почему именно сейчас

Смена поисковой системы происходит на фоне наращивания усилий Евросоюза по обеспечению «технологического суверенитета» (tech sovereignty). 3 июня 2026 г. Европейская комиссия представит пакет мер по обеспечению такого суверенитета. Документ направлен направленный на снижение зависимости от иностранных поставщиков технологий и поддержку европейских альтернатив.

Замена Google на Qwant на компьютерах в Европарламенте последовала за многомесячным давлением со стороны европейских законодателей с целью снижения зависимости институтов ЕС от американских технологий. В письме председателю парламента Роберте Метсоле (Roberta Metsola) в ноябре 2025 г. межпартийная группа из 38 членов призвала институт постепенно отказаться от программного обеспечения Microsoft и других иностранных технологий, утверждая, что зависимость Европы от нескольких американских технологических гигантов стала стратегической уязвимостью.

Но важно подчеркнуть, что Европа борется с зависимостью от американских технологий как минимум с начала XXI века. Самый яркий пример – это дистрибутив Linux под названием LiMux, разработанный по заказу властей Мюнхена (Германия) в 2003 г. и внедренный на ПК местных чиновников вместо Windows. Позже, правда, они вернулись на Windows, но затем вновь перебрались на Linux.

В июне 2025 г. чиновники земли Шлезвиг-Гольштейн начали искать открытую замену корпоративному мессенджеру Microsoft Teams, а в октябре 2025 г. они решили перестать пользоваться еще и почтовым сервером Microsoft Exchange и заодно почтовым клиентом Microsoft Outlook. На смену им взяли Open-Xchange и Mozilla Thunderbird соответственно. А в 2021 г. чиновники этой земли инициировали переход с Microsoft Office на открытый и бесплатный LibreOffice.

В марте 2025 г. Германия и Франция совместно создали веб-сервис Docs на замену Google Docs с открытым исходным кодом. Это также замена Microsoft 365. Вот только его код лежит на американском репозитории GitHub, принадлежащем Microsoft.

Отметим также, что в июне 2025 г. отказаться от Windows и MS Office в пользу Linux и LibreOffice надумали власти Дании.

В июне 2020 г. CNews писал о планах Европы построить собственные облачные сервисы, чтобы не покоряться Amazon, Google и Microsoft. Спустя почти шесть лет, в апреле 2026 г., французское правительство заявило об отказе от Windows в пользу Linux. Чиновники намерены как можно скорее избавиться от американского ПО, чтобы не зависеть от иностранных технологий.