Huawei работает с партнерами для улучшения экосистемы приложений AppGallery

Huawei во время конференции разработчиков Huawei Developer Conference 2020 (Together) рассказала об обновлениях в AppGallery. Выступая с основным докладом, Ван Яньминь, президент по глобальному партнерству и экологическому развитию Huawei Consumer Business Group, рассказал о достижениях AppGallery за первые три квартала 2020 года, а также о всесторонней поддержке, которую Huawei оказывает партнерам, а также поделился историями успеха.

«Несмотря на трудности, AppGallery и экосистема мобильных сервисов Huawei (HMS) сильно продвинулись в этом году благодаря нашим глобальным партнерам. Создав одну из трех ведущих платформ распространения приложений в мире, мы продолжим инвестировать в экосистему. Мы уверены, что, продолжая сотрудничество с нашими партнерами, мы сможем помочь им расти и достигать бизнес-целей, особенно локальным популярным сервисам, которые стремятся выйти на глобальный рынок», – сказал Ван Яньминь.

На текущий момент AppGallery используют 490 миллионов активных пользователей в месяц в более чем 170 странах и регионах. В первой половине 2020 года количество загрузок приложений достигло 261 миллиардов, что свидетельствует о росте популярности магазина приложений среди пользователей. В настоящее время 1,8 миллиона разработчиков по всему миру присоединились к экосистеме мобильных сервисов Huawei (HMS). Более 96 000 приложений интегрированы с HMS Core по всему миру.

Основным преимуществом AppGallery является удовлетворение потребностей пользователей из разных регионов и предоставление качественных сервисов и приложений. «Глобальная + локальная стратегия» AppGallery — это инновационный подход к списку приложений, благодаря которому потребители получают лучший пользовательский опыт за счёт фокуса на популярных локальных сервисах.

При поддержке глобальных партнеров экосистема Huawei продолжает расти: Bolt, Deezer, Foodpanda, TomTom Go Navigation, LINE, Qwant и Telegram присоединяются к AppGallery, чтобы сделать жизнь пользователей Huawei более удобной.

Локальные разработчики также активно работают с AppGallery, поскольку потребители часто предпочитают местные приложения и сервисы. На Ближнем Востоке и в Африке в AppGallery доступно приложение для обмена сообщениями Imo и онлайн-платформа для покупок Noon. В Европе приложение BBVA, одного из крупнейших финансовых учреждений в мире, и Allegro, приложение для онлайн-покупок, встроены в платформу AppGallery. В Латинской Америке (LATAM) к AppGallery присоединился Bancolombia, один из крупнейших банков в LATAM, и Linio, ведущий игрок на рынке электронной коммерции. В Азиатско-Тихоокеанском регионе популярное приложение для бронирования путешествий Agoda и Lazada, один из ведущих сайтов электронной коммерции, также появились в AppGallery.

Партнеры присоединяются к AppGallery, чтобы использовать инновационные технологии Huawei и ядро HMS, что позволяет ускорять цифровую трансформацию. Полностью открытое ядро Huawei HMS Core помогает ускорить разработку приложений и повысить удобство работы для пользователей. Благодаря этим возможностям и службам пользователи смогут интуитивно пользоваться различными приложениями, что открывает дополнительные возможности для бизнеса и новых разработчиков.

Сбербанк, крупнейший банк России с более чем 67 миллионами активных клиентов в стране, в партнерстве с AppGallery запустил собственную систему бесконтактных платежей через NFC, поддерживаемую HMS. За 11 дней приложение скачали более 21 миллиона пользователей, установили 3,2 миллиона.

Кроме того, Grabjobs, ведущая платформа по подбору персонала в Азии, интегрирована с Caas Kit, что позволяет приложению проводить набор людей и собеседования прямо в приложении. Между тем, оплата с помощью 3D-распознавания лиц через PayBy c помощью «Security kit» делает платежи безопаснее. Разработчикам Sweet Selfie также удалось добавить супер-ночной режим и анти-дрожь в своё приложение после интеграции с «Camera kit».

AppGallery предоставляет полный спектр оперативной поддержки разработчикам по всему миру и помогает им использовать новые возможности, такие как межрегиональная работа и глобальное присутствие. На сегодняшний день несколько партнеров из разных регионов получили положительный результат от работы с AppGallery.

Tom Tom, один из ведущих мировых навигационных брендов, представил оба своих популярных навигационных приложения TomTom Go Navigation и TomTom AmiGO в AppGallery. Благодаря совместным маркетинговым усилиям с Huawei, динамика загрузок TomTom AmiGO выросла в 22 раза. Bolt, приложение для вызова такси, увеличило количество загрузок в 136 раз в Европе и Африке за 3 месяца. Kumu, приложение для live-трансляций вместе с AppGallery запустило кампанию ко Дню матери, за первые 15 дней количество платных подписок в Kumu увеличилось на 220%, а доход вырос более чем в 40 раз.

Huawei также оказывает разностороннюю поддержку, чтобы помочь разработчикам исследовать возможности для бизнеса в Китае и на других мировых рынках, предоставляя соответствующие консультационные услуги, локализацию и интеграцию, услуги по маркетингу и проведению кампаний.

Представитель Emirates, нового партнера AppGallery, сказал: «Мы рады наладить сотрудничество с Huawei, чтобы обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов. Инструменты, доступные в Huawei AppGallery, помогут нам наладить более тесное взаимодействие с большим количеством клиентов, особенно в Китае, который является важным рынком для нас. Следующий этап нашего сотрудничества начнется в ближайшее время и направлен на то, чтобы приносить пользу пассажирам на каждом этапе их путешествия, от планирования поездки до прибытия в пункт назначения».



С прошлого года Huawei помогла более 700 партнерам выйти на китайский рынок.

В дальнейшем Huawei продолжит расширять услуги для разработчиков. Huawei создает три лаборатории для глобального сотрудничества в области экосистемы в России, Польше и Германии, чтобы обслуживать глобальных разработчиков и предоставлять услуги по внедрению, тестированию и сертификации. Пять глобальных сервисных центров для разработчиков будут созданы в Румынии, Малайзии, Египте, Мексике и России, предоставляя локальные услуги и платформы, чтобы помочь разработчикам масштабироваться и внедрять инновации.