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Samsung Bixby Виртуальный ассистент

Samsung Bixby - Виртуальный ассистент

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.10.2024 Samsung удаленно ломает смартфоны по всему миру при помощи суперкривого обновления. Спасения нет 1
05.05.2021 Обожаемые фанатами смартфоны Samsung навсегда остались без обновлений 1
02.05.2021 Выбираем Smart TV: какая платформа лучше? 1
24.09.2020 Samsung начала продавать в России 8К-телевизоры по цене автомобиля 1
01.06.2020 Samsung привезла в Россию необычный телевизор, не имеющий аналогов в мире. Цена 1
17.04.2020 Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM 1
16.04.2020 Samsung представил планшет Galaxy Tab S6 Lite с электронным пером S Pen. Цена. Фото 3
06.04.2020 Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом 1
13.12.2019 Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy A 1
08.08.2019 Samsung представила Galaxy Note10 и Note10+. Российские цены 1
12.07.2019 Nokia выпустила в России сверхдешевый смартфон на чистом Android с батареей больше, чем у iPhone 1
10.07.2019 Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года 1
12.06.2019 Россия - новая родина "умных" стиральных машин 1
14.05.2019 Телевизорам Samsung открывается мир Apple TV 1
21.02.2019 Samsung выпустила первый серийный гибкий смартфон. Он будет продаваться в России 1
18.02.2019 Современный планшет глазами Samsung 1
22.01.2019 Samsung Galaxy S10 Plus будет стоить вдвое дороже самого дорогого iPhone 1
14.01.2019 Самые интересные новинки CES 2019 1
10.12.2018 Флагман Samsung Galaxy S10 рассекречен за 3 месяца до анонса. В нем не будет моноброви 1
30.11.2018 США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии 1
12.11.2018 Samsung выпускает новый смартфон-раскладушку: лучше предшественника, но в два раза дешевле 1
02.11.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy A9 (2018) 1
01.11.2018 Квартальная операционная прибыль Samsung Electronics увеличилась на 20,9% до $15,5 млрд 1
19.09.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy Note 9 1
31.07.2018 Samsung объявила о росте операционной прибыли на 6% 1
12.07.2018 Самые ожидаемые планшеты 1
05.07.2018 Сайт Samsung раскрыл подробности о Galaxy Note 9 за месяц до начала продаж. Фото 1
23.05.2018 Samsung открывает в Москве Центр искусственного интеллекта 4
16.05.2018 Самые ожидаемые смарт-часы 2018 года 1
14.05.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy S9+. Заявка на чемпионство 2018 1
27.04.2018 Samsung Electronics отчиталась о 15,64 трлн вон операционной прибыли по итогам квартала 1
02.03.2018 Самое интересное с MWC 2018 1
26.02.2018 Samsung выпустила флагманы Galaxy S9 и S9+. Цены 2
26.02.2018 Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S9 и S9+. Цены 1
19.01.2018 Самая ожидаемая бытовая техника 1
15.01.2018 Всё самое интересное с CES 2018 1
26.12.2017 Названы худшие гаджеты 2017 года 1
20.12.2017 Samsung и «Яндекс.Маркет» объявили о партнерстве в развитии экосистемы Bixby 5
21.11.2017 Гибкий смартфон Galaxy X «засветился» на собственном сайте Samsung 1

Публикаций - 53, упоминаний - 63

Samsung Bixby и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 51
Apple Inc 13156 20
Google LLC 12690 12
AKG 66 11
LG Electronics 3735 9
Huawei 4677 8
Xiaomi - Сяоми 2232 8
Microsoft Corporation 25775 6
Sony 6739 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Lenovo Group 2447 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
HTC Corporation 1512 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Samsung System LSI 24 3
Nvidia Corp 4002 3
BBK OnePlus 298 3
X Corp - Twitter 2938 3
Intel Corporation 12811 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Leica Camera 282 3
LeEco - LeTV 61 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Qualcomm Technologies 1974 2
ZTE Corporation 800 2
Razer Inc 88 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 2
SanDisk 343 2
MobileFun 6 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 1
LeeCo Coolpad 13 1
Microsoft Cambridge Laboratory 2 1
Oculus VR 79 1
Samsung Group - Samsung Corporation 85 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 30 1
P2i 8 1
Kometa - Комета 160 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
KGI Securities 50 2
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
TÜV Rheinland Group 181 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 1
flydubai - Авиакомпания 7 1
Metallica - американская метал-группа 36 1
GoToGate 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Hyundai Motor Company 436 1
Tesla Motors 461 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Carl Zeiss AG 307 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
KIPRIS - Korea Intellectual Property Rights Information Service - Корейской патентной службой - Офис интеллектуальной собственности Республики Корея 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 47
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 31
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 24
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 23
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 21
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 20
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 18
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 17
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 16
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 16
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 15
Наушники - Headphones 4479 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 15
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 14
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 14
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 13
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 12
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 11
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 11
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 10
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 10
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 10
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 9
Samsung Galaxy 1035 25
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 18
Samsung Galaxy Note 702 18
Google Android 15244 16
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 15
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 15
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 76 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 11
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 11
Samsung Pay 296 11
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 10
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 10
Google Android 8 - Android Oreo 198 10
Google Android 7 - Android Nougat 227 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 7
Samsung S-Pen - Стилус 144 7
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 6
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 5
Apple iOS 8583 5
Samsung One UI 90 5
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 5
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 5
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 5
Google Android 9 - Android Pie 217 5
Samsung Knox 114 5
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 5
ASUS Zenfone - серия смартфонов 80 4
Samsung SmartThings 61 4
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 4
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Apple AirPlay 133 4
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 4
Unimax UMX - Серия смартфонов 246 4
Microsoft Windows 16882 4
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 4
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 6
Blass Evan - Бласс Эван 37 4
Гостев Дмитрий 23 1
Лемпицкий Виктор 3 1
Ветров Дмитрий 8 1
Граф Аркадий 25 1
Heck Larry - Хек Ларри 2 1
Blake Andrew - Блейк Эндрю 3 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Starck Philippe - Старк Филипп 12 1
Osterloh Rick - Остерло Рик 8 1
Sharma Mukul - Шарма Мукул 4 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Гришаков Максим 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Южная Корея - Республика 7052 14
Европа 24964 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Индия - Bharat 5870 3
Южная Корея - Пхёнтхэк 18 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Америка - Американский регион 2206 2
Канада 5082 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Китай - Пекин - Beijing 1096 2
Куба - Республика 417 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
США - Торонто 273 1
Судан - Республика 106 1
Великобритания - Кембридж 263 1
Италия - Рим 208 1
Южная Корея - Хвасон 18 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
КНДР - Пхеньян 76 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Япония 13807 1
Дания - Королевство 1337 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Китай - Тайвань 4245 1
Великобритания - Лондон 2432 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Испания - Королевство 3840 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 6
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 3
Английский язык 7030 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Трейд-ин - Trade-in 233 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Металлы - Серебро - Silver 827 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 35 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 8
Bloomberg 1627 4
GizmoChina 171 3
Android Authority 62 2
TENAA 19 1
LetsGoDigital 10 1
OnLeaks 20 1
Economic Daily News 32 1
Forbes - Форбс 1002 1
WikiLeaks 120 1
Reddit 398 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
The Guardian - Британская газета 406 1
DxOMark - Издание 36 1
Samsung Research 20 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 8
Samsung Unpacked 41 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Международный женский день - 8 марта 418 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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