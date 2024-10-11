Индексная книга (каталог) CNews*
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Samsung Bixby Виртуальный ассистент
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 53, упоминаний - 63
Samsung Bixby и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 8
|Bloomberg 1627 4
|GizmoChina 171 3
|Android Authority 62 2
|TENAA 19 1
|LetsGoDigital 10 1
|OnLeaks 20 1
|Economic Daily News 32 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|WikiLeaks 120 1
|Reddit 398 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|The Guardian - Британская газета 406 1
|DxOMark - Издание 36 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.