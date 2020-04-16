Samsung представил планшет Galaxy Tab S6 Lite с электронным пером S Pen. Цена. Фото

Samsung Electronics представил Galaxy Tab S6 Lite, планшет c 10,4-дюймовым экраном в тонком корпусе с узкими рамками и электронным пером S Pen в комплекте. В России устройство поступит в продажу 12 мая 2020 г. в сером, голубом и розовом цветах.

Обновленное электронное перо напоминает традиционную ручку, что делает его более практичным и удобным в использовании для работы или учебы. Аксессуар весом 7,03 г с высокой чувствительностью нажатия и 0,7 мм наконечником обеспечивает большую точность во время письма и рисования. S Pen крепится на магнит к правой боковой стороне планшета или к книжке-чехлу. Электронное перо работает без подзарядки, поэтому нет необходимости беспокоиться о ее пополнении.

С помощью S Pen и Samsung Notes можно быстро преобразовать рукописные заметки в печатный текст. С помощью тегов удобно выполнять поиск и категоризацию заметок, выделять важные мысли, а при необходимости менять масштаб текста. Созданные файлы можно экспортировать в формате PDF, JPEG, текстовом или Microsoft Word.

Легкий и компактный дизайн делает Galaxy Tab S6 Lite подходящим планшетом для многозадачной работы, записи и просмотра видео или фильмов. Новинка, оснащенная последней версией One UI, оптимизированной для планшетов с большим экраном, обладает интуитивно понятным интерфейсом и упрощенными инструментами навигации для плавного переключения между несколькими приложениями.

Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite в голубом цвете и электронное перо S Pen

Galaxy Tab S6 Lite оснащен пфункциями, которые дарят более насыщенный опыт прослушивания музыки, стриминга, покупок в интернете и общения с друзьями. Galaxy Tab S6 Lite получил два динамика от AKG с Dolby Atmos 3D, обеспечивающих высокое качество звука при работе с мультимедиа.

Samsung сотрудничает с Youtube, чтобы предоставить пользователям устройств Galaxy еще больше возможностей. Владельцам Galaxy Tab S6 Lite доступен стриминг видеороликов на Youtube без рекламы, их скачивание и просмотр в автономном режиме, а также доступ к приложениям Youtube Music и Youtube Kids благодаря четырем месяцам бесплатной подписки на Youtube Premium.

Galaxy Tab S6 Lite может стать «сердцем» умного дома, чтобы помочь пользователям быть продуктивными и организованными. Он позволяет принимать вызовы, отправлять и получать текстовые сообщения через учетную запись Samsung на планшете, даже если смартфон недоступен или находится в другой комнате, а также оставаться на связи с друзьями и коллегами, используя видеозвонки Google Duo на Galaxy Tab S6 Lite. С экрана Daily Board можно управлять музыкой, просматривать календарь, проверять прогноз погоды и создавать быстрые заметки и напоминания. Новые функции и возможности Bixby, такие как Bixby Vision и Bixby Routines, также полезны и для работы, и для развлечений.

Galaxy Tab S6 Lite – это устройство, подходящее для всей семьи. С сервисом Samsung Kids родители могут устанавливать, сколько времени на планшете ребенок может играть в течение дня, ограничивать доступ к определенным приложениям и знакомить детей с цифровым миром с помощью целого ряда красочных обучающих приложений и игр.

С 22 апреля по 11 мая в фирменных магазинах, на официальном сайте и в розничной сети партнеров Samsung пользователи могут разместить предзаказ на Galaxy Tab S6 Lite и получить книжку-чехол со скидкой 50%.

Цены: 35990 руб. и 31990 руб. за Galaxy Tab S6 Lite LTE и Wi-Fi-версию устройства с объемом памяти 128 ГБ соответственно; 32990 руб. и 28990 руб. за Galaxy Tab S6 Lite LTE и Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi на 64 ГБ соответственно.