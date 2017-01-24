HARMAN представляет в России наушники AKG N90Q, флагманскую модель премиальной линейки, которая была создана в сотрудничестве с музыкантом Куинси Джонсом. Полноразмерные наушники AKG N90Q ориентированы на аудиторию музыканто

Компания Harman International лишила ЗАО «Фирма «ММС» права дистрибуции наушников марки AKG на российском рынке. Компания «MMC» стала статус российского дистрибутора наушников AKG в 2008 году. 4 года этот бизнес развивался весьма успешно и российские поклонники качественног

Фирма ММС заявила о неожиданной потере статуса эксклюзивного российского дистрибутора наушников AKG , выпускаемых компанией Harman. С 2008 г. ММС напрямую приобретала такую технику у американского поставщика и распространяла дальше по партнерской сети, включающей крупные розничные сети, ра