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AKG

СОБЫТИЯ

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24.01.2017 Идеальный звук в премиальном исполнении

HARMAN представляет в России наушники AKG N90Q, флагманскую модель премиальной линейки, которая была создана в сотрудничестве с музыкантом Куинси Джонсом. Полноразмерные наушники AKG N90Q ориентированы на аудиторию музыканто
10.12.2015 Возьми в дорогу наушники AKG N60 NC

Лауреат дизайнерской премии Red Dot Design awards 2015 наушники AKG N60 NC поступили на российский рынок. Производит AKG N60 NC компания с мировым именем – HARMAN. Наушники отличаются ультракомпактными размерами, которые сочетаются с накладной констр
02.11.2012 Судебные дела вокруг дистрибуции наушников AKG

Компания Harman International лишила ЗАО «Фирма «ММС» права дистрибуции наушников марки AKG на российском рынке. Компания «MMC» стала статус российского дистрибутора наушников AKG в 2008 году. 4 года этот бизнес развивался весьма успешно и российские поклонники качественног
01.11.2012 Дистрибуторы поссорились из-за наушников

Фирма ММС заявила о неожиданной потере статуса эксклюзивного российского дистрибутора наушников AKG, выпускаемых компанией Harman. С 2008 г. ММС напрямую приобретала такую технику у американского поставщика и распространяла дальше по партнерской сети, включающей крупные розничные сети, ра
31.05.2012 Тысяча евро за "вкладыши": обзор AKG K3003

сомнительного качества? Но в последние несколько лет ситуация начала постепенно меняться, прежде всего благодаря повышению качества тех самых портативных источников. Ровно также замечательно наушники AKG K3003 выглядят в жизни Позиционирование Наушники AKG K3003 открыто называются производителем референсной моделью в своем классе. Это означает ни много ни мало то, что компания считае
12.04.2012 Наушники AKG K550: тестируем "универсального солдата"

На этот раз под наш пристальный взор попали наушники AKG K550. В официальном пресс-релизе производитель обещает легкое воздушное звучание, максимальную изоляцию от внешних шумов и реалистичную детализацию звуковой картины. Что ж, проверим это на

26.03.2012 17 тысяч за наушники: обзор студийных AKG Q701

Многим аудиофилам хорошо знакомы наушники AKG серии K, в то время как серия Q моложе и пока такой же популярности не снискала. Особенность этой серии в том, что к моделям в ее составе приложил руку легендарный музыкант и продюсер Куинс
22.12.2010 Новая коллекция наушников AKG

Новая коллекция наушников AKG, разработанная совместно с Куинси Джонсом! Музыка – наше вдохновение, музыка – наш дар, музыка – наша страсть и одержимость… Эти прекрасные слова стали лейтмотивом августовской выставки IFA
28.06.2006 AKG представил новую модель наушников для диджеев

Австрийская компания AKG объявила о выпуске младшей модели в линейке наушников для диджеев. Наушники K81DJ, как и старшая модель K181DJ, разрабатывались при содействии производителя DJ-микшеров — компании UREI
19.06.2006 AKG представил наушники для диджеев

Компания AKG анонсировала наушники, предназначенные специально для диджеев. Модель K181DJ разрабатывалась при содействии ведущего производителя DJ-микшеров — компании UREI. Наушники обладают всеми


Публикаций - 66, упоминаний - 66

AKG и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 38
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 25
Apple Inc 13156 19
Huawei 4677 14
Xiaomi - Сяоми 2232 10
Lenovo Group 2447 9
Samsung - Harman - JBL 243 9
Google LLC 12690 8
Sony 6739 8
Microsoft Corporation 25775 7
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 6
Intel Corporation 12811 6
Qualcomm Technologies 1974 5
Nvidia Corp 4002 4
Oculus VR 79 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
MediaTek - Ralink 595 4
Audio-Technica 27 3
Koss 39 3
LG Electronics 3735 3
Samsung Group - Samsung Corporation 85 2
Cowon Systems 73 2
ZTE Corporation 800 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
HTC Corporation 1512 2
SanDisk 343 2
Leica Camera 282 2
Digma 251 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 1
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Extron Electronics 63 1
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V&A Museum - Victoria and Albert Museum - Музей Виктории и Альберта 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Kickstarter 136 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Carl Zeiss AG 307 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Наушники - Headphones 4479 41
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 37
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 36
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 30
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 30
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 29
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 29
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 28
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 25
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 25
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 22
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 22
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 22
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 21
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 20
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 18
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 17
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 17
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 15
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 14
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 14
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 13
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 13
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 13
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 13
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 13
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 12
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 12
Google Android 15244 21
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 19
Samsung S-Pen - Стилус 144 19
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 18
Samsung Galaxy 1035 18
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 18
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 16
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 76 13
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 11
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 11
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 53 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Apple iPad 4012 9
Apple iOS 8583 9
Apple iPhone 6 4861 9
Apple iPad Pro 320 8
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 8
Microsoft Windows 16882 8
Samsung Galaxy Note 702 8
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 8
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 8
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 8
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Google Android 8 - Android Oreo 198 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 8
Apple Pencil 114 8
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 7
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 7
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 7
Samsung Pay 296 7
Google Android 7 - Android Nougat 227 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Microsoft Windows 10 1938 6
Samsung One UI 90 6
Microsoft Surface Pro - планшет 129 6
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 5
Apple Smart Keyboard 29 5
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 3
Урусов Александр 17 3
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 3
Yu Richard - Ю Ричард 22 1
Демин Александр 10 1
Rogers Dave - Роджерс Дэйв 1 1
Browne Thom - Браун Том 6 1
Гусев Кирилл 7 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Степочкин Андрей 3 1
Аверьянов Андрей 3 1
Hendrix Jimi - Хендрикс Джимми 8 1
Шарыпина Екатерина 1 1
Young Neil - Янг Нил 3 1
Путин Владимир 3454 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 14
Европа 24964 9
Южная Корея - Республика 7052 9
Австрия - Австрийская Республика 1357 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Япония 13807 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Испания - Каталония - Барселона 752 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Китай - Шанхай 833 3
Южная Корея - Сеул 375 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Америка - Американский регион 2206 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Германия - Берлин 732 2
Великобритания - Кембридж 263 1
Австралия - Сидней 276 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
Канада 5082 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Китай - Тайвань 4245 1
Испания - Королевство 3840 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Саудовская Аравия - Королевство 666 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Малайзия 922 1
Таиланд - Королевство 926 1
Новая Зеландия 737 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Филиппины - Республика 599 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 6
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
Трейд-ин - Trade-in 233 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 3
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 2
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 2
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 199 2
Металлы - Медь - Copper 862 2
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 17
DxOMark - Издание 36 2
TENAA 19 1
Economic Daily News 32 1
Bloomberg 1627 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
Samsung Unpacked 41 3
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Red Dot Design Award 57 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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