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AKG
СОБЫТИЯ
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|24.01.2017
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Идеальный звук в премиальном исполнении
HARMAN представляет в России наушники AKG N90Q, флагманскую модель премиальной линейки, которая была создана в сотрудничестве с музыкантом Куинси Джонсом. Полноразмерные наушники AKG N90Q ориентированы на аудиторию музыканто
|10.12.2015
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Возьми в дорогу наушники AKG N60 NC
Лауреат дизайнерской премии Red Dot Design awards 2015 наушники AKG N60 NC поступили на российский рынок. Производит AKG N60 NC компания с мировым именем – HARMAN. Наушники отличаются ультракомпактными размерами, которые сочетаются с накладной констр
|02.11.2012
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Судебные дела вокруг дистрибуции наушников AKG
Компания Harman International лишила ЗАО «Фирма «ММС» права дистрибуции наушников марки AKG на российском рынке. Компания «MMC» стала статус российского дистрибутора наушников AKG в 2008 году. 4 года этот бизнес развивался весьма успешно и российские поклонники качественног
|01.11.2012
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Дистрибуторы поссорились из-за наушников
Фирма ММС заявила о неожиданной потере статуса эксклюзивного российского дистрибутора наушников AKG, выпускаемых компанией Harman. С 2008 г. ММС напрямую приобретала такую технику у американского поставщика и распространяла дальше по партнерской сети, включающей крупные розничные сети, ра
|31.05.2012
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Тысяча евро за "вкладыши": обзор AKG K3003
сомнительного качества? Но в последние несколько лет ситуация начала постепенно меняться, прежде всего благодаря повышению качества тех самых портативных источников. Ровно также замечательно наушники AKG K3003 выглядят в жизни Позиционирование Наушники AKG K3003 открыто называются производителем референсной моделью в своем классе. Это означает ни много ни мало то, что компания считае
|12.04.2012
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Наушники AKG K550: тестируем "универсального солдата"
На этот раз под наш пристальный взор попали наушники AKG K550. В официальном пресс-релизе производитель обещает легкое воздушное звучание, максимальную изоляцию от внешних шумов и реалистичную детализацию звуковой картины. Что ж, проверим это на
|26.03.2012
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17 тысяч за наушники: обзор студийных AKG Q701
Многим аудиофилам хорошо знакомы наушники AKG серии K, в то время как серия Q моложе и пока такой же популярности не снискала. Особенность этой серии в том, что к моделям в ее составе приложил руку легендарный музыкант и продюсер Куинс
|22.12.2010
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Новая коллекция наушников AKG
Новая коллекция наушников AKG, разработанная совместно с Куинси Джонсом! Музыка – наше вдохновение, музыка – наш дар, музыка – наша страсть и одержимость… Эти прекрасные слова стали лейтмотивом августовской выставки IFA
|28.06.2006
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AKG представил новую модель наушников для диджеев
Австрийская компания AKG объявила о выпуске младшей модели в линейке наушников для диджеев. Наушники K81DJ, как и старшая модель K181DJ, разрабатывались при содействии производителя DJ-микшеров — компании UREI
|19.06.2006
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AKG представил наушники для диджеев
Компания AKG анонсировала наушники, предназначенные специально для диджеев. Модель K181DJ разрабатывалась при содействии ведущего производителя DJ-микшеров — компании UREI. Наушники обладают всеми
AKG и организации, системы, технологии, персоны:
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