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Ferrari NV

СОБЫТИЯ

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20.10.2023 Ferrari начинает продавать автомобили за биткоины

Опера богатых Автопроизводитель Ferrari объявил, что будет принимать криптовалюты - в частности, Bitcoin и ETH - в качестве оплаты за свои элитные спорткары. Изначально это предложение будет распространяться только на жителей
07.10.2022 Хакеры выложили в Сеть важные документы Ferrari

Где взяли? Итальянский автопроизводитель Ferrari расследует утечку внутренней документации. Вымогательская группировка RansomEXX утверждает, что это она взломала инфраструктуру компании, однако это может не вполне соответствовать дейс
23.03.2022 Хозяева Ferrari и Fiat стали крупными совладельцами «Билайна»

атриарх этой семьи Джованни Аньелли (Giovanni Agnelli) основал Exor в 1927 г. Аньелли были одними из основателей итальянского автоконцерна Fiat. Сейчас Exor владеет долями в автоконцернах Stellantis, Ferrari и Iveco, агроконцерне CNH Industrial, газете The Economist, итальянском медиаконцерне GEDI, итальянском футбольном клубе «Ювентус», перестраховщике PartnerRe и других активов. Выручка E
10.03.2022 «Касперского» изгнали из спонсоров команды Ferrari в Formula 1

Автоспорт не вне политики Итальянская автомобильная компания Ferrari исключила из числа спонсоров своей команды Scuderia Ferrari в «Формуле 1» отечественную компанию «Лаборатория Касперского». Логотип «Лаборатории» уже исчез из числа партнеров ком
13.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство композитных деталей для Ferrari

альных марок, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. «Новая продукция представляет собой карбоновые компоненты экстерьера и интерьера для моделей Ferrari, Lamborghini, Mercedes и пополнит портфель компании из более чем двух тысяч деталей из композитных материалов. Наличие передовых технологий позволяет резиденту производить изделия на од
28.09.2020 Директор знаменитого музыкального сайта разбил свою Ferrari о маршрутку. Есть пострадавшие. Видео

Уличный гонщик Основатель и директор известного пиратского портала Zaycev.net Евгений Трухин стал виновником ДТП, произошедшего на северо-западе Москвы. Передвигаясь на своем Ferrari 360 Spider, он врезался в маршрутное такси, стоявшее у входа в торгово-развлекательный центр «Щука». Трухин, как пишет ТАСС, не справился с управлением, в результате чего его автомобиль
23.03.2018 Lenovo заключила многолетний спонсорский контракт с командой Scuderia Ferrari

Lenovo, китайская технологическая компания с оборотом 43 млрд долларов США, заключила многолетнее спонсорское соглашение с командой «Формулы-1» Scuderia Ferrari. Партнерство стартует в сезоне 2018, который начнется с этапа в Мельбурне в воскресенье 25 марта. В рамках спонсорского контракта логотип Lenovo будет размещен на боковом крыле и передн
26.12.2014 Ferrari под защитой «Лаборатории Касперского»

Если вы представляете один из крупнейших мировых брендов, а от точности и доступности ваших данных зависит жизнь людей, вы не можете позволить себе рисковать. Теперь безопасность ИТ-систем Ferrari на пути от легендарного заводского комплекса в Маранелло до финишного флажка обеспечивают решения «Лаборатории Касперского». Жажда скорости Активный рост объема вредоносного ПО и количе
30.05.2013 Ferrari по цене "Запорожца": обзор планшета Iconbit NetTAB Matrix Ultra

о нагревается, что является следствием повышенного расхода энергии. В совокупности с мощным процессором и большим количеством набортной памяти это производит двоякое впечатление: как будто движок от «Ferrari» установили на «Запорожец». Получившийся гибрид ездит неимоверно быстро, но бензина еле хватает от заправки до заправки, да и двигатель перегревается. Однако не будем забывать, что разр
23.04.2013 «Касперский» выгнал Trend Micro из Ferrari

«Лаборатория Касперского» заключила пятилетнее корпоративное соглашение с итальянским автопроизводителем люксовых и гоночных автомобилей Ferrari. Согласно достигнутым договоренностям российский разработчик становится на этот срок эксклюзивным поставщиком ПО, связанного с информационной безопасностью (ИБ). 4 тыс. лицензий на Kasp
11.12.2012 Test Drive: Ferrari Racing вышла ля РС

Несмотря на ноябрьскую отмену РС-версии игры Test Drive: Ferrari Racing Legends, релиз для персональных компьютеров всё же состоялся. Купить игру можно в сервисе Steam скидкой в 25% (449 руб.), которая будет действовать до 17 декабря.Test Drive: F
08.11.2012 Главный разработчик Siri и карт для iPhone вошел в правление Ferrari

Глава Apple по интернет-ПО и сервисам Эдди Кью (Eddy Cue) вошел в совет директоров Ferrari. Об этом сообщила пресс-служба итальянского производителя спортивных автомобилей. «Я рад присоединению Эдди Кью, одного из создателей революционных продуктов Apple, к совету директоров

27.03.2012 Test Drive: Ferrari Racing Legends задержится

Компания Bigben Interactive объявила об очередном, уже третьем, переносе релиза гоночной игры Test Drive: Ferrari Racing Legends, работает над которой команда Slightly Mad Studios (GTR 1/2, GT Legends, NFS Shift 1/2 и др.). Новой датой релиза значится 15 мая этого года. Игра разрабатывается для РС,
10.02.2012 Infor стал официальным поставщиком ПО команды Scuderia Ferrari

Компания Infor, поставщик программного обеспечения для бизнеса, объявила о подписании договора о многолетнем сотрудничестве с командой «Формулы-1» – Scuderia Ferrari. В рамках спонсорского соглашения логотип Infor появится на форме участников «Формулы-1» от команды Scuderia Ferrari, на транспортных средствах вспомогательной команды, на всех и
16.12.2011 Касперский: лучше спонсировать Ferrari, а не российских гонщиков

не планирует оказывать спонсорскую поддержку единственному российскому пилоту в «Формуле-1» Виталию Петрову, несмотря на проявленный интерес компании к «Формуле-1» и на двухлетнее спонсорство команды Ferrari. Об этом рассказал CNews основатель и глава компании Евгений Касперский. По наблюдениям Касперского, спонсирование команды приносит существенно больше выгод для бизнеса, нежели поддержк
15.06.2011 «Лаборатория Касперского» и Ferrari представили специальный выпуск Kaspersky Internet Security

«Лаборатория Касперского» объявила о доступности на российском рынке специального выпуска комплексного защитного решения Kaspersky Internet Security, разработанного при сотрудничестве с компанией Ferrari. В продукте Kaspersky Internet Security Special Ferrari Edition реализован полный набор передовых технологий для обеспечения защиты компьютера от современных информационных угроз
28.03.2011 «Лаборатория Касперского» анонсировала специальную версию Kaspersky Internet Security Special Ferrari Edition

«Лаборатория Касперского» представила специальную версию защитного решения Kaspersky Internet Security, разработанную при сотрудничестве с компанией Ferrari. «Бренд Ferrari уже давно ассоциируется во всем мире со скоростью, надежностью и драйвом. Наш новый продукт позволит пользователям пережить схожие чувства при работе в интернете»
04.02.2011 Ferrari внедряет решение Infor для управления производством

Компания Infor, разработчик корпоративного программного обеспечения, объявила о расширении своих отношений с компанией Ferrari, которая решила перенести свои информационные системы на базе Baan IV на платформу Infor ERP LN последней версии. Ferrari внедрила систему ERP Baan IV еще в 1998 г. Тогда система
12.11.2010 «Касперский» стал спонсором Ferrari в «Формуле-1»

«Лаборатория Касперского» станет партнером всемирно известной команды Scuderia Ferrari автогонок класса «Формула-1» в 2011-2012 гг. Компания объявила об этом накануне начала последней гонки чемпионата «Формулы-1» текущего сезона, которая пройдет в Абу-Даби с 12 по 14 нояб
13.10.2010 Acer Liquid E Ferrari: Android-болид

Внешний вид Давно ожидаемый первый совместный брендированный смартфон Acer и Ferrari был обещан в начале этого года. Будучи представленным на ряде крупных зарубежных выставок, этот аппарат получил немало восторженных отзывов. Он позиционировался как новый виток развития
23.09.2010 Hasselblad показала фотокамеру в стиле Ferrari

Топовый производитель фототехники Hasselblad показал фотокамеру в стиле Ferrari. Устройство относится к классу профессиональных фотоаппаратов среднего размера. Корпус устройства раскрашен в фирменную символику автомобильной марки. H4D Ferrari Limited Edition
26.08.2010 Acer обновляет имиджевый нетбук Ferrari One

Компания Acer планирует представить новый вариант своего имиджевого нетбука Ferrari One. В нем будет установлен другой процессор – AMD Ontario, который входит в недавно выпущенную линейку чипов AMD Fusion. В остальном аппаратное обеспечение устройства останется таким ж
17.08.2010 Фен с мотором от Ferrari

Выпущена специальная модификация бытового фена для волос Conair BaByliss Pro Volare. В нем установлен мотор, собранный из настоящих комплектующих двигателей Ferrari. Корпус фена может быть выполнен в красном или черном цвете, а мотор поддерживает турбо-режим. Мощность устройства - 2.2 кВт, скорость вращения - 80 м/ч, срок службы - примерно 2000 час
02.06.2010 Acer выпустил коммуникатор "под Ferrari"

Acer продолжила выпуск моделей мобильной техники в оформлении Ferrari. Вслед за нетбуком появился коммуникатор. Модель Acer Liquid e получила ярко-красные панели корпуса, выполненные из поликарбона. Внутри устройства будет предустановлен соответствующие м
09.02.2010 Ferrari в Need for Speed SHIFT

Компания Electronic Arts анонсирует новое загружаемое дополнение для гоночной игры Need for Speed SHIFT - Ferrari Racing Series, котое будет доступно для Xbox 360 с 16 февраля. Стоимость DLC в сервисе Xbox LIVE составляет 800 MS Points ($10).Загружаемое дополнение добавит в многопользовательскую иг
02.12.2009 Acer Ferrari One: яркий нетбук-болид

нту мобильных компьютеров, поэтому наши читатели, внимательно следившие за обновлениями раздела "Ноутбуки", знакомы с лучшими моделями. Имиджевого нетбука, однако, нам видеть еще не приходилось. Acer Ferrari One Пользователь, недостаточно хорошо знакомый с пожеланиями покупателей ноутбуков может увидеть тут некоторое противоречие. Ведь нетбуки – бюджетный класс ноутбуков. В то же время – на
18.09.2008 Сарай от Ferrari

тан, то скорее всего выберете машинку попроще. Какой-нибудь скромный универсал, в народе больше известный как сарай. Но если вы султан, да еще и многодетный, то вы закажете себе универсал к примеру у Ferrari.   Да, Ferrari создал единственный в своем роде универсал для безумно богатой семьи. Это жесткий переднеприводный гибрид. Морда авто будто от спорткара, а зад - от Субару. Такой

20.08.2008 Держите Ferrari

Порой смотришь на творения автопрома и не понимаешь автомобиль перед тобой или самолет. Про Ferrari Monza можно сказать то же самое. Выглядит удивительно. Как она дошла до жизни такой? Все дело в скорости и аэродинамике. Бортовой компьютер, при достижении определенной скорости, меняет
02.07.2008 Вязаное Ferrari

Создание этой копии автомобиля Ferrari потребовало у 22-летней фрацузской студентки Lauren Porter порядка 20 км пряжи и 10 месяцев упорного труда, но результат, как нам кажется, себя вполне оправдал.
22.02.2008 КПК Acer Ferrari Racing: первый тест в России

Вызов обыденности Яркий дизайн Acer Ferrari Racing явственно выделяется среди подавляющего большинства других КПК. Ни намека на аляповатость – лишь стиль в каждой, мельчайшей детали. Такая золотая середина между вызывающей внешно
13.02.2008 Турбоноутбук Acer Ferrari 1100

В наших руках оказалась новая серия ультрапортативного «гоночного» мобильного ПК от компании Acer – Ferrari 1100, о которой и пойдет речь в нашем обзоре. Клавиатура ноутбука довольно удобная, хотя и не может похвастаться полноценным размером клавиш (отличаются мягким ходом и четким откликом н
12.02.2008 Ноутбук Acer Ferrari 1100: первый тест в России

бное испытываешь, открывая долгожданный подарок, о котором давно мечтал. Внутри обнаруживается ряд полезных дополнительных устройств, без которых образ имиджевого устройства был бы не полным. На Acer Ferrari 1100предустановлена 64-битная версия Windows Vista Ultimate, которая позволяет использовать до 4 Гб оперативной памяти Ferrari 4000 2.86 кг 15,4" 65 045 р. Ferrari 1000 1.
11.02.2008 Новый Ferrari 1100 преодолевает 3-ГБ барьер

Компания Acer — официальный спонсор Scuderia Ferrari — объявила о начале российских продаж новой модели знаменитого семейства ноутбуков Ferrari. Новинка, получившая название Ferrari 1100, создана на основе двухъядерной

22.10.2007 Segway от Ferrari

Сообщать о чем-то новом от Ferrari раз 1-2 месяца, кажется, становится традицией. Теперь вот сигвей - весьма популярный на западе, но пока малораспространенный у нас вид транспорта. Стоит он под стать громкому имении - $
28.09.2007 В Gran Turismo 5: Prologue нереалистичная Ferrari 599

Профессиональный гонщик и знаток Ferrari, Бруно Сенна (Bruno Senna) опробовал Gran Turismo 5: Prologue и со всей ответственностью заявил следующее: "Это хорошая игра, но крупнейшее нессответствие действительности в Gran Turism
27.09.2007 Vertu Ferrari вышел в продажу

Сотовый телефон Vertu Ascent Ferrari 1947 Limited Edition, о выпуске которого финская Nokia сообщала в марте этого года, наконец-то появился в продаже. По сообщению Reuters, телефон появился на витринах лондонских магазино
25.09.2007 Обновились линейки ноутбуков Acer Aspire и Ferrari

йваньский производитель компьютеров компания Acer анонсировала три новых ноутбука, два из которых пополнили линейку Aspire, это модели 7720G и 2920, и еще одна модель – 1100 – изготовлена под брендом Ferrari, сообщает PCLaunches.com. Новые модели Apsire унаследовали дизайн Gemstone. Компьютер 7720G является обновлением 7720 и представляет собой замену настольного ПК. Он комплектуется 17-дюй
14.09.2007 Лимузин Ferrari

Конечно, мастерские Ferrari не выпускают лимузины, сосредоточившись исключительно на выдающихся спорткарах. Но что мешает "умельцам" самостоятельно делать спортивные машины представительского класса?!
26.07.2007 Ferrari - теперь велосипед

Стремление компании Ferrari покрасить мир в свои фирменные цвета поистине безгранично. Теперь - велосипед. На этот раз компаньоном в этом деле выступил производитель Colnago. Горный велосипед С2F несет на себе зна
24.05.2007 Продана самая дорогая в мире Ferrari

На аукционе Сотби продана самая дорогая в мире машина марки Ferrari. Ею стала модель Ferrari 330 TRI/LM Testa Rosa Spyder (или просто знаменитая Теста Роса 1964 года). Неизвестный купил ее за сумму $9,252,375. Но, тем не менее, рекорд побит все ж

Публикаций - 159, упоминаний - 159

Ferrari NV и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 35
Apple Inc 13154 27
Samsung Electronics 11064 17
AMD Graphics Product Group - ATI 973 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
Sony 6739 12
Microsoft Corporation 25775 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Lenovo Motorola 3566 10
Intel Corporation 12811 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
LG Electronics 3735 8
Google LLC 12688 7
Болид НВП - Bolid 104 6
Huawei 4676 6
Vertu 119 5
Nvidia Corp 4002 5
Atari 159 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 4
Rover - RoverComputers 423 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
VAIO 475 3
JVC Kenwood 422 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 3
Motorola Inc 1156 3
Guillemot - Thrustmaster 31 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Lenovo Group 2446 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Xiaomi - Сяоми 2231 3
ZTE Corporation 800 3
Fujitsu 2105 3
HTC Corporation 1512 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 3
Leica Camera 282 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
Scuderia Ferrari Formula 1 21 19
BMW Group 482 12
Honda Motor Company - HND 240 11
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 10
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 8
Hyundai Motor Company 436 8
Stellantis - Maserati 14 7
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 7
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 7
Volvo Cars 262 7
Tata Motors - Jaguar Cars 126 7
Volkswagen Audi Group 232 6
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 6
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
Ford 434 5
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Subaru - Субару Мотор 52 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 4
Tesla Motors 461 4
Volkswagen Group - VW 308 4
Hyndai 16 4
Mitsubishi Motors 24 3
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 3
Visa International 1993 3
Dyson 157 2
Chevrolet 42 2
Bugatti 17 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Carl Zeiss AG 307 2
Coca-Cola Company 261 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Bentley Motors 74 2
Nike 195 2
Mazda Motor Corporation 73 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 33
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 30
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 25
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 24
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 14
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 12
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
Контрастность 3042 11
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 11
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