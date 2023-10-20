Ferrari NV

Ferrari начинает продавать автомобили за биткоины Опера богатых Автопроизводитель Ferrari объявил, что будет принимать криптовалюты - в частности, Bitcoin и ETH - в качестве оплаты за свои элитные спорткары. Изначально это предложение будет распространяться только на жителей

Хакеры выложили в Сеть важные документы Ferrari Где взяли? Итальянский автопроизводитель Ferrari расследует утечку внутренней документации. Вымогательская группировка RansomEXX утверждает, что это она взломала инфраструктуру компании, однако это может не вполне соответствовать дейс

Хозяева Ferrari и Fiat стали крупными совладельцами «Билайна» атриарх этой семьи Джованни Аньелли (Giovanni Agnelli) основал Exor в 1927 г. Аньелли были одними из основателей итальянского автоконцерна Fiat. Сейчас Exor владеет долями в автоконцернах Stellantis, Ferrari и Iveco, агроконцерне CNH Industrial, газете The Economist, итальянском медиаконцерне GEDI, итальянском футбольном клубе «Ювентус», перестраховщике PartnerRe и других активов. Выручка E

«Касперского» изгнали из спонсоров команды Ferrari в Formula 1 Автоспорт не вне политики Итальянская автомобильная компания Ferrari исключила из числа спонсоров своей команды Scuderia Ferrari в «Формуле 1» отечественную компанию «Лаборатория Касперского». Логотип «Лаборатории» уже исчез из числа партнеров ком

В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство композитных деталей для Ferrari альных марок, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. «Новая продукция представляет собой карбоновые компоненты экстерьера и интерьера для моделей Ferrari, Lamborghini, Mercedes и пополнит портфель компании из более чем двух тысяч деталей из композитных материалов. Наличие передовых технологий позволяет резиденту производить изделия на од

Директор знаменитого музыкального сайта разбил свою Ferrari о маршрутку. Есть пострадавшие. Видео Уличный гонщик Основатель и директор известного пиратского портала Zaycev.net Евгений Трухин стал виновником ДТП, произошедшего на северо-западе Москвы. Передвигаясь на своем Ferrari 360 Spider, он врезался в маршрутное такси, стоявшее у входа в торгово-развлекательный центр «Щука». Трухин, как пишет ТАСС, не справился с управлением, в результате чего его автомобиль

Lenovo заключила многолетний спонсорский контракт с командой Scuderia Ferrari Lenovo, китайская технологическая компания с оборотом 43 млрд долларов США, заключила многолетнее спонсорское соглашение с командой «Формулы-1» Scuderia Ferrari. Партнерство стартует в сезоне 2018, который начнется с этапа в Мельбурне в воскресенье 25 марта. В рамках спонсорского контракта логотип Lenovo будет размещен на боковом крыле и передн

Ferrari под защитой «Лаборатории Касперского» Если вы представляете один из крупнейших мировых брендов, а от точности и доступности ваших данных зависит жизнь людей, вы не можете позволить себе рисковать. Теперь безопасность ИТ-систем Ferrari на пути от легендарного заводского комплекса в Маранелло до финишного флажка обеспечивают решения «Лаборатории Касперского». Жажда скорости Активный рост объема вредоносного ПО и количе

Ferrari по цене "Запорожца": обзор планшета Iconbit NetTAB Matrix Ultra о нагревается, что является следствием повышенного расхода энергии. В совокупности с мощным процессором и большим количеством набортной памяти это производит двоякое впечатление: как будто движок от «Ferrari» установили на «Запорожец». Получившийся гибрид ездит неимоверно быстро, но бензина еле хватает от заправки до заправки, да и двигатель перегревается. Однако не будем забывать, что разр

«Касперский» выгнал Trend Micro из Ferrari «Лаборатория Касперского» заключила пятилетнее корпоративное соглашение с итальянским автопроизводителем люксовых и гоночных автомобилей Ferrari. Согласно достигнутым договоренностям российский разработчик становится на этот срок эксклюзивным поставщиком ПО, связанного с информационной безопасностью (ИБ). 4 тыс. лицензий на Kasp

Test Drive: Ferrari Racing вышла ля РС Несмотря на ноябрьскую отмену РС-версии игры Test Drive: Ferrari Racing Legends, релиз для персональных компьютеров всё же состоялся. Купить игру можно в сервисе Steam скидкой в 25% (449 руб.), которая будет действовать до 17 декабря.Test Drive: F

Главный разработчик Siri и карт для iPhone вошел в правление Ferrari Глава Apple по интернет-ПО и сервисам Эдди Кью (Eddy Cue) вошел в совет директоров Ferrari. Об этом сообщила пресс-служба итальянского производителя спортивных автомобилей. «Я рад присоединению Эдди Кью, одного из создателей революционных продуктов Apple, к совету директоров

Test Drive: Ferrari Racing Legends задержится Компания Bigben Interactive объявила об очередном, уже третьем, переносе релиза гоночной игры Test Drive: Ferrari Racing Legends, работает над которой команда Slightly Mad Studios (GTR 1/2, GT Legends, NFS Shift 1/2 и др.). Новой датой релиза значится 15 мая этого года. Игра разрабатывается для РС,

Infor стал официальным поставщиком ПО команды Scuderia Ferrari Компания Infor, поставщик программного обеспечения для бизнеса, объявила о подписании договора о многолетнем сотрудничестве с командой «Формулы-1» – Scuderia Ferrari. В рамках спонсорского соглашения логотип Infor появится на форме участников «Формулы-1» от команды Scuderia Ferrari, на транспортных средствах вспомогательной команды, на всех и

Касперский: лучше спонсировать Ferrari, а не российских гонщиков не планирует оказывать спонсорскую поддержку единственному российскому пилоту в «Формуле-1» Виталию Петрову, несмотря на проявленный интерес компании к «Формуле-1» и на двухлетнее спонсорство команды Ferrari. Об этом рассказал CNews основатель и глава компании Евгений Касперский. По наблюдениям Касперского, спонсирование команды приносит существенно больше выгод для бизнеса, нежели поддержк

«Лаборатория Касперского» и Ferrari представили специальный выпуск Kaspersky Internet Security «Лаборатория Касперского» объявила о доступности на российском рынке специального выпуска комплексного защитного решения Kaspersky Internet Security, разработанного при сотрудничестве с компанией Ferrari. В продукте Kaspersky Internet Security Special Ferrari Edition реализован полный набор передовых технологий для обеспечения защиты компьютера от современных информационных угроз

«Лаборатория Касперского» анонсировала специальную версию Kaspersky Internet Security Special Ferrari Edition «Лаборатория Касперского» представила специальную версию защитного решения Kaspersky Internet Security, разработанную при сотрудничестве с компанией Ferrari. «Бренд Ferrari уже давно ассоциируется во всем мире со скоростью, надежностью и драйвом. Наш новый продукт позволит пользователям пережить схожие чувства при работе в интернете»

Ferrari внедряет решение Infor для управления производством Компания Infor, разработчик корпоративного программного обеспечения, объявила о расширении своих отношений с компанией Ferrari, которая решила перенести свои информационные системы на базе Baan IV на платформу Infor ERP LN последней версии. Ferrari внедрила систему ERP Baan IV еще в 1998 г. Тогда система

«Касперский» стал спонсором Ferrari в «Формуле-1» «Лаборатория Касперского» станет партнером всемирно известной команды Scuderia Ferrari автогонок класса «Формула-1» в 2011-2012 гг. Компания объявила об этом накануне начала последней гонки чемпионата «Формулы-1» текущего сезона, которая пройдет в Абу-Даби с 12 по 14 нояб

Acer Liquid E Ferrari: Android-болид Внешний вид Давно ожидаемый первый совместный брендированный смартфон Acer и Ferrari был обещан в начале этого года. Будучи представленным на ряде крупных зарубежных выставок, этот аппарат получил немало восторженных отзывов. Он позиционировался как новый виток развития

Hasselblad показала фотокамеру в стиле Ferrari Топовый производитель фототехники Hasselblad показал фотокамеру в стиле Ferrari. Устройство относится к классу профессиональных фотоаппаратов среднего размера. Корпус устройства раскрашен в фирменную символику автомобильной марки. H4D Ferrari Limited Edition

Acer обновляет имиджевый нетбук Ferrari One Компания Acer планирует представить новый вариант своего имиджевого нетбука Ferrari One. В нем будет установлен другой процессор – AMD Ontario, который входит в недавно выпущенную линейку чипов AMD Fusion. В остальном аппаратное обеспечение устройства останется таким ж

Фен с мотором от Ferrari Выпущена специальная модификация бытового фена для волос Conair BaByliss Pro Volare. В нем установлен мотор, собранный из настоящих комплектующих двигателей Ferrari. Корпус фена может быть выполнен в красном или черном цвете, а мотор поддерживает турбо-режим. Мощность устройства - 2.2 кВт, скорость вращения - 80 м/ч, срок службы - примерно 2000 час

Acer выпустил коммуникатор "под Ferrari" Acer продолжила выпуск моделей мобильной техники в оформлении Ferrari. Вслед за нетбуком появился коммуникатор. Модель Acer Liquid e получила ярко-красные панели корпуса, выполненные из поликарбона. Внутри устройства будет предустановлен соответствующие м

Ferrari в Need for Speed SHIFT Компания Electronic Arts анонсирует новое загружаемое дополнение для гоночной игры Need for Speed SHIFT - Ferrari Racing Series, котое будет доступно для Xbox 360 с 16 февраля. Стоимость DLC в сервисе Xbox LIVE составляет 800 MS Points ($10).Загружаемое дополнение добавит в многопользовательскую иг

Acer Ferrari One: яркий нетбук-болид нту мобильных компьютеров, поэтому наши читатели, внимательно следившие за обновлениями раздела "Ноутбуки", знакомы с лучшими моделями. Имиджевого нетбука, однако, нам видеть еще не приходилось. Acer Ferrari One Пользователь, недостаточно хорошо знакомый с пожеланиями покупателей ноутбуков может увидеть тут некоторое противоречие. Ведь нетбуки – бюджетный класс ноутбуков. В то же время – на

Сарай от Ferrari тан, то скорее всего выберете машинку попроще. Какой-нибудь скромный универсал, в народе больше известный как сарай. Но если вы султан, да еще и многодетный, то вы закажете себе универсал к примеру у Ferrari. Да, Ferrari создал единственный в своем роде универсал для безумно богатой семьи. Это жесткий переднеприводный гибрид. Морда авто будто от спорткара, а зад - от Субару. Такой

Держите Ferrari Порой смотришь на творения автопрома и не понимаешь автомобиль перед тобой или самолет. Про Ferrari Monza можно сказать то же самое. Выглядит удивительно. Как она дошла до жизни такой? Все дело в скорости и аэродинамике. Бортовой компьютер, при достижении определенной скорости, меняет

Вязаное Ferrari Создание этой копии автомобиля Ferrari потребовало у 22-летней фрацузской студентки Lauren Porter порядка 20 км пряжи и 10 месяцев упорного труда, но результат, как нам кажется, себя вполне оправдал.

КПК Acer Ferrari Racing: первый тест в России Вызов обыденности Яркий дизайн Acer Ferrari Racing явственно выделяется среди подавляющего большинства других КПК. Ни намека на аляповатость – лишь стиль в каждой, мельчайшей детали. Такая золотая середина между вызывающей внешно

Турбоноутбук Acer Ferrari 1100 В наших руках оказалась новая серия ультрапортативного «гоночного» мобильного ПК от компании Acer – Ferrari 1100, о которой и пойдет речь в нашем обзоре. Клавиатура ноутбука довольно удобная, хотя и не может похвастаться полноценным размером клавиш (отличаются мягким ходом и четким откликом н

Ноутбук Acer Ferrari 1100: первый тест в России бное испытываешь, открывая долгожданный подарок, о котором давно мечтал. Внутри обнаруживается ряд полезных дополнительных устройств, без которых образ имиджевого устройства был бы не полным. На Acer Ferrari 1100предустановлена 64-битная версия Windows Vista Ultimate, которая позволяет использовать до 4 Гб оперативной памяти Ferrari 4000 2.86 кг 15,4" 65 045 р. Ferrari 1000 1.

Новый Ferrari 1100 преодолевает 3-ГБ барьер Компания Acer — официальный спонсор Scuderia Ferrari — объявила о начале российских продаж новой модели знаменитого семейства ноутбуков Ferrari. Новинка, получившая название Ferrari 1100, создана на основе двухъядерной

Segway от Ferrari Сообщать о чем-то новом от Ferrari раз 1-2 месяца, кажется, становится традицией. Теперь вот сигвей - весьма популярный на западе, но пока малораспространенный у нас вид транспорта. Стоит он под стать громкому имении - $

В Gran Turismo 5: Prologue нереалистичная Ferrari 599 Профессиональный гонщик и знаток Ferrari, Бруно Сенна (Bruno Senna) опробовал Gran Turismo 5: Prologue и со всей ответственностью заявил следующее: "Это хорошая игра, но крупнейшее нессответствие действительности в Gran Turism

Vertu Ferrari вышел в продажу Сотовый телефон Vertu Ascent Ferrari 1947 Limited Edition, о выпуске которого финская Nokia сообщала в марте этого года, наконец-то появился в продаже. По сообщению Reuters, телефон появился на витринах лондонских магазино

Обновились линейки ноутбуков Acer Aspire и Ferrari йваньский производитель компьютеров компания Acer анонсировала три новых ноутбука, два из которых пополнили линейку Aspire, это модели 7720G и 2920, и еще одна модель – 1100 – изготовлена под брендом Ferrari, сообщает PCLaunches.com. Новые модели Apsire унаследовали дизайн Gemstone. Компьютер 7720G является обновлением 7720 и представляет собой замену настольного ПК. Он комплектуется 17-дюй

Лимузин Ferrari Конечно, мастерские Ferrari не выпускают лимузины, сосредоточившись исключительно на выдающихся спорткарах. Но что мешает "умельцам" самостоятельно делать спортивные машины представительского класса?!

Ferrari - теперь велосипед Стремление компании Ferrari покрасить мир в свои фирменные цвета поистине безгранично. Теперь - велосипед. На этот раз компаньоном в этом деле выступил производитель Colnago. Горный велосипед С2F несет на себе зна