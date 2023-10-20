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Ferrari NV
СОБЫТИЯ
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|20.10.2023
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Ferrari начинает продавать автомобили за биткоины
Опера богатых Автопроизводитель Ferrari объявил, что будет принимать криптовалюты - в частности, Bitcoin и ETH - в качестве оплаты за свои элитные спорткары. Изначально это предложение будет распространяться только на жителей
|07.10.2022
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Хакеры выложили в Сеть важные документы Ferrari
Где взяли? Итальянский автопроизводитель Ferrari расследует утечку внутренней документации. Вымогательская группировка RansomEXX утверждает, что это она взломала инфраструктуру компании, однако это может не вполне соответствовать дейс
|23.03.2022
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Хозяева Ferrari и Fiat стали крупными совладельцами «Билайна»
атриарх этой семьи Джованни Аньелли (Giovanni Agnelli) основал Exor в 1927 г. Аньелли были одними из основателей итальянского автоконцерна Fiat. Сейчас Exor владеет долями в автоконцернах Stellantis, Ferrari и Iveco, агроконцерне CNH Industrial, газете The Economist, итальянском медиаконцерне GEDI, итальянском футбольном клубе «Ювентус», перестраховщике PartnerRe и других активов. Выручка E
|10.03.2022
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«Касперского» изгнали из спонсоров команды Ferrari в Formula 1
Автоспорт не вне политики Итальянская автомобильная компания Ferrari исключила из числа спонсоров своей команды Scuderia Ferrari в «Формуле 1» отечественную компанию «Лаборатория Касперского». Логотип «Лаборатории» уже исчез из числа партнеров ком
|13.04.2021
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В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство композитных деталей для Ferrari
альных марок, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. «Новая продукция представляет собой карбоновые компоненты экстерьера и интерьера для моделей Ferrari, Lamborghini, Mercedes и пополнит портфель компании из более чем двух тысяч деталей из композитных материалов. Наличие передовых технологий позволяет резиденту производить изделия на од
|28.09.2020
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Директор знаменитого музыкального сайта разбил свою Ferrari о маршрутку. Есть пострадавшие. Видео
Уличный гонщик Основатель и директор известного пиратского портала Zaycev.net Евгений Трухин стал виновником ДТП, произошедшего на северо-западе Москвы. Передвигаясь на своем Ferrari 360 Spider, он врезался в маршрутное такси, стоявшее у входа в торгово-развлекательный центр «Щука». Трухин, как пишет ТАСС, не справился с управлением, в результате чего его автомобиль
|23.03.2018
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Lenovo заключила многолетний спонсорский контракт с командой Scuderia Ferrari
Lenovo, китайская технологическая компания с оборотом 43 млрд долларов США, заключила многолетнее спонсорское соглашение с командой «Формулы-1» Scuderia Ferrari. Партнерство стартует в сезоне 2018, который начнется с этапа в Мельбурне в воскресенье 25 марта. В рамках спонсорского контракта логотип Lenovo будет размещен на боковом крыле и передн
|26.12.2014
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Ferrari под защитой «Лаборатории Касперского»
Если вы представляете один из крупнейших мировых брендов, а от точности и доступности ваших данных зависит жизнь людей, вы не можете позволить себе рисковать. Теперь безопасность ИТ-систем Ferrari на пути от легендарного заводского комплекса в Маранелло до финишного флажка обеспечивают решения «Лаборатории Касперского». Жажда скорости Активный рост объема вредоносного ПО и количе
|30.05.2013
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Ferrari по цене "Запорожца": обзор планшета Iconbit NetTAB Matrix Ultra
о нагревается, что является следствием повышенного расхода энергии. В совокупности с мощным процессором и большим количеством набортной памяти это производит двоякое впечатление: как будто движок от «Ferrari» установили на «Запорожец». Получившийся гибрид ездит неимоверно быстро, но бензина еле хватает от заправки до заправки, да и двигатель перегревается. Однако не будем забывать, что разр
|23.04.2013
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«Касперский» выгнал Trend Micro из Ferrari
«Лаборатория Касперского» заключила пятилетнее корпоративное соглашение с итальянским автопроизводителем люксовых и гоночных автомобилей Ferrari. Согласно достигнутым договоренностям российский разработчик становится на этот срок эксклюзивным поставщиком ПО, связанного с информационной безопасностью (ИБ). 4 тыс. лицензий на Kasp
|11.12.2012
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Test Drive: Ferrari Racing вышла ля РС
Несмотря на ноябрьскую отмену РС-версии игры Test Drive: Ferrari Racing Legends, релиз для персональных компьютеров всё же состоялся. Купить игру можно в сервисе Steam скидкой в 25% (449 руб.), которая будет действовать до 17 декабря.Test Drive: F
|08.11.2012
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Главный разработчик Siri и карт для iPhone вошел в правление Ferrari
Глава Apple по интернет-ПО и сервисам Эдди Кью (Eddy Cue) вошел в совет директоров Ferrari. Об этом сообщила пресс-служба итальянского производителя спортивных автомобилей. «Я рад присоединению Эдди Кью, одного из создателей революционных продуктов Apple, к совету директоров
|27.03.2012
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Test Drive: Ferrari Racing Legends задержится
Компания Bigben Interactive объявила об очередном, уже третьем, переносе релиза гоночной игры Test Drive: Ferrari Racing Legends, работает над которой команда Slightly Mad Studios (GTR 1/2, GT Legends, NFS Shift 1/2 и др.). Новой датой релиза значится 15 мая этого года. Игра разрабатывается для РС,
|10.02.2012
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Infor стал официальным поставщиком ПО команды Scuderia Ferrari
Компания Infor, поставщик программного обеспечения для бизнеса, объявила о подписании договора о многолетнем сотрудничестве с командой «Формулы-1» – Scuderia Ferrari. В рамках спонсорского соглашения логотип Infor появится на форме участников «Формулы-1» от команды Scuderia Ferrari, на транспортных средствах вспомогательной команды, на всех и
|16.12.2011
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Касперский: лучше спонсировать Ferrari, а не российских гонщиков
не планирует оказывать спонсорскую поддержку единственному российскому пилоту в «Формуле-1» Виталию Петрову, несмотря на проявленный интерес компании к «Формуле-1» и на двухлетнее спонсорство команды Ferrari. Об этом рассказал CNews основатель и глава компании Евгений Касперский. По наблюдениям Касперского, спонсирование команды приносит существенно больше выгод для бизнеса, нежели поддержк
|15.06.2011
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«Лаборатория Касперского» и Ferrari представили специальный выпуск Kaspersky Internet Security
«Лаборатория Касперского» объявила о доступности на российском рынке специального выпуска комплексного защитного решения Kaspersky Internet Security, разработанного при сотрудничестве с компанией Ferrari. В продукте Kaspersky Internet Security Special Ferrari Edition реализован полный набор передовых технологий для обеспечения защиты компьютера от современных информационных угроз
|28.03.2011
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«Лаборатория Касперского» анонсировала специальную версию Kaspersky Internet Security Special Ferrari Edition
«Лаборатория Касперского» представила специальную версию защитного решения Kaspersky Internet Security, разработанную при сотрудничестве с компанией Ferrari. «Бренд Ferrari уже давно ассоциируется во всем мире со скоростью, надежностью и драйвом. Наш новый продукт позволит пользователям пережить схожие чувства при работе в интернете»
|04.02.2011
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Ferrari внедряет решение Infor для управления производством
Компания Infor, разработчик корпоративного программного обеспечения, объявила о расширении своих отношений с компанией Ferrari, которая решила перенести свои информационные системы на базе Baan IV на платформу Infor ERP LN последней версии. Ferrari внедрила систему ERP Baan IV еще в 1998 г. Тогда система
|12.11.2010
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«Касперский» стал спонсором Ferrari в «Формуле-1»
«Лаборатория Касперского» станет партнером всемирно известной команды Scuderia Ferrari автогонок класса «Формула-1» в 2011-2012 гг. Компания объявила об этом накануне начала последней гонки чемпионата «Формулы-1» текущего сезона, которая пройдет в Абу-Даби с 12 по 14 нояб
|13.10.2010
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Acer Liquid E Ferrari: Android-болид
Внешний вид Давно ожидаемый первый совместный брендированный смартфон Acer и Ferrari был обещан в начале этого года. Будучи представленным на ряде крупных зарубежных выставок, этот аппарат получил немало восторженных отзывов. Он позиционировался как новый виток развития
|23.09.2010
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Hasselblad показала фотокамеру в стиле Ferrari
Топовый производитель фототехники Hasselblad показал фотокамеру в стиле Ferrari. Устройство относится к классу профессиональных фотоаппаратов среднего размера. Корпус устройства раскрашен в фирменную символику автомобильной марки. H4D Ferrari Limited Edition
|26.08.2010
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Acer обновляет имиджевый нетбук Ferrari One
Компания Acer планирует представить новый вариант своего имиджевого нетбука Ferrari One. В нем будет установлен другой процессор – AMD Ontario, который входит в недавно выпущенную линейку чипов AMD Fusion. В остальном аппаратное обеспечение устройства останется таким ж
|17.08.2010
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Фен с мотором от Ferrari
Выпущена специальная модификация бытового фена для волос Conair BaByliss Pro Volare. В нем установлен мотор, собранный из настоящих комплектующих двигателей Ferrari. Корпус фена может быть выполнен в красном или черном цвете, а мотор поддерживает турбо-режим. Мощность устройства - 2.2 кВт, скорость вращения - 80 м/ч, срок службы - примерно 2000 час
|02.06.2010
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Acer выпустил коммуникатор "под Ferrari"
Acer продолжила выпуск моделей мобильной техники в оформлении Ferrari. Вслед за нетбуком появился коммуникатор. Модель Acer Liquid e получила ярко-красные панели корпуса, выполненные из поликарбона. Внутри устройства будет предустановлен соответствующие м
|09.02.2010
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Ferrari в Need for Speed SHIFT
Компания Electronic Arts анонсирует новое загружаемое дополнение для гоночной игры Need for Speed SHIFT - Ferrari Racing Series, котое будет доступно для Xbox 360 с 16 февраля. Стоимость DLC в сервисе Xbox LIVE составляет 800 MS Points ($10).Загружаемое дополнение добавит в многопользовательскую иг
|02.12.2009
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Acer Ferrari One: яркий нетбук-болид
нту мобильных компьютеров, поэтому наши читатели, внимательно следившие за обновлениями раздела "Ноутбуки", знакомы с лучшими моделями. Имиджевого нетбука, однако, нам видеть еще не приходилось. Acer Ferrari One Пользователь, недостаточно хорошо знакомый с пожеланиями покупателей ноутбуков может увидеть тут некоторое противоречие. Ведь нетбуки – бюджетный класс ноутбуков. В то же время – на
|18.09.2008
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Сарай от Ferrari
тан, то скорее всего выберете машинку попроще. Какой-нибудь скромный универсал, в народе больше известный как сарай. Но если вы султан, да еще и многодетный, то вы закажете себе универсал к примеру у Ferrari. Да, Ferrari создал единственный в своем роде универсал для безумно богатой семьи. Это жесткий переднеприводный гибрид. Морда авто будто от спорткара, а зад - от Субару. Такой
|20.08.2008
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Держите Ferrari
Порой смотришь на творения автопрома и не понимаешь автомобиль перед тобой или самолет. Про Ferrari Monza можно сказать то же самое. Выглядит удивительно. Как она дошла до жизни такой? Все дело в скорости и аэродинамике. Бортовой компьютер, при достижении определенной скорости, меняет
|02.07.2008
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Вязаное Ferrari
Создание этой копии автомобиля Ferrari потребовало у 22-летней фрацузской студентки Lauren Porter порядка 20 км пряжи и 10 месяцев упорного труда, но результат, как нам кажется, себя вполне оправдал.
|22.02.2008
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КПК Acer Ferrari Racing: первый тест в России
Вызов обыденности Яркий дизайн Acer Ferrari Racing явственно выделяется среди подавляющего большинства других КПК. Ни намека на аляповатость – лишь стиль в каждой, мельчайшей детали. Такая золотая середина между вызывающей внешно
|13.02.2008
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Турбоноутбук Acer Ferrari 1100
В наших руках оказалась новая серия ультрапортативного «гоночного» мобильного ПК от компании Acer – Ferrari 1100, о которой и пойдет речь в нашем обзоре. Клавиатура ноутбука довольно удобная, хотя и не может похвастаться полноценным размером клавиш (отличаются мягким ходом и четким откликом н
|12.02.2008
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Ноутбук Acer Ferrari 1100: первый тест в России
бное испытываешь, открывая долгожданный подарок, о котором давно мечтал. Внутри обнаруживается ряд полезных дополнительных устройств, без которых образ имиджевого устройства был бы не полным. На Acer Ferrari 1100предустановлена 64-битная версия Windows Vista Ultimate, которая позволяет использовать до 4 Гб оперативной памяти Ferrari 4000 2.86 кг 15,4" 65 045 р. Ferrari 1000 1.
|11.02.2008
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Новый Ferrari 1100 преодолевает 3-ГБ барьер
Компания Acer — официальный спонсор Scuderia Ferrari — объявила о начале российских продаж новой модели знаменитого семейства ноутбуков Ferrari. Новинка, получившая название Ferrari 1100, создана на основе двухъядерной
|22.10.2007
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Segway от Ferrari
Сообщать о чем-то новом от Ferrari раз 1-2 месяца, кажется, становится традицией. Теперь вот сигвей - весьма популярный на западе, но пока малораспространенный у нас вид транспорта. Стоит он под стать громкому имении - $
|28.09.2007
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В Gran Turismo 5: Prologue нереалистичная Ferrari 599
Профессиональный гонщик и знаток Ferrari, Бруно Сенна (Bruno Senna) опробовал Gran Turismo 5: Prologue и со всей ответственностью заявил следующее: "Это хорошая игра, но крупнейшее нессответствие действительности в Gran Turism
|27.09.2007
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Vertu Ferrari вышел в продажу
Сотовый телефон Vertu Ascent Ferrari 1947 Limited Edition, о выпуске которого финская Nokia сообщала в марте этого года, наконец-то появился в продаже. По сообщению Reuters, телефон появился на витринах лондонских магазино
|25.09.2007
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Обновились линейки ноутбуков Acer Aspire и Ferrari
йваньский производитель компьютеров компания Acer анонсировала три новых ноутбука, два из которых пополнили линейку Aspire, это модели 7720G и 2920, и еще одна модель – 1100 – изготовлена под брендом Ferrari, сообщает PCLaunches.com. Новые модели Apsire унаследовали дизайн Gemstone. Компьютер 7720G является обновлением 7720 и представляет собой замену настольного ПК. Он комплектуется 17-дюй
|14.09.2007
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Лимузин Ferrari
Конечно, мастерские Ferrari не выпускают лимузины, сосредоточившись исключительно на выдающихся спорткарах. Но что мешает "умельцам" самостоятельно делать спортивные машины представительского класса?!
|26.07.2007
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Ferrari - теперь велосипед
Стремление компании Ferrari покрасить мир в свои фирменные цвета поистине безгранично. Теперь - велосипед. На этот раз компаньоном в этом деле выступил производитель Colnago. Горный велосипед С2F несет на себе зна
|24.05.2007
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Продана самая дорогая в мире Ferrari
На аукционе Сотби продана самая дорогая в мире машина марки Ferrari. Ею стала модель Ferrari 330 TRI/LM Testa Rosa Spyder (или просто знаменитая Теста Роса 1964 года). Неизвестный купил ее за сумму $9,252,375. Но, тем не менее, рекорд побит все ж
Ferrari NV и организации, системы, технологии, персоны:
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