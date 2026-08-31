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Guillemot Thrustmaster

Guillemot - Thrustmaster

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


31.08.2026 «М.Видео»: россияне пересели за виртуальные рули — продажи оборудования для симрейсинга выросли более чем на четверть 1
05.09.2013 Прокатись на Playstation 4! 1
26.04.2013 HOTAS Warthog FlightStick - летать по-русски 2
07.12.2011 Лучшие игровые манипуляторы: выбор ZOOM 4
12.10.2011 За рулём Ferrari 1
14.09.2011 Прогулка по лучшим стендам IFA 2011: фото- и видеотехника 1
23.08.2011 Merlion осваивает казахстанский ИТ-рынок 1
24.09.2008 Анонс турнира Solo Gaming 2008: GTR Evolution 1
28.02.2006 Thrustmaster выпустила аудиоустройства для Sony Playstation Portable 1
11.01.2006 Новый руль класса hi-end от Thrustmaster 5
16.12.2005 Все, что нужно игроману: лучшие подарки 2005 4
09.11.2005 Thrustmaster выпустил рули-манипуляторы Ferrari GT 2-in-1 1
08.11.2005 Thrustmaster обновил линейку игровых манипуляторов 3
11.05.2005 Dance Mat: танцевальный коврик от Thrustmaster 1
22.12.2004 Electronic Arts купила 20% Ubi Soft 1
08.12.2004 Сеть магазинов компьютерной техники "Вобис" расширяется 1
21.09.2004 Nomad: новый набор для ноутбуков от Thrustmaster 1
19.05.2004 Руль Thrustmaster Enzo Ferrari Force Feedback - прибавь газу! 2
16.04.2004 Российские продажи Thrustmaster в 2003 году выросли на 40% 2
09.12.2003 Thrustmaster вышел на российский рынок аксессуаров для игровых консолей 1
28.10.2003 Клавиатуры-мутанты и новые цифровые камеры приходят в Россию 2
28.08.2003 С Thrustmaster каждый может почувствовать себя асом 2
17.06.2003 Новинки цифровой фототехники приходят в регионы 1
26.05.2003 Продукция Logitech популярна на "Острове сокровищ" 1
22.08.2002 Guillemot выбирает между ATI и Nvidia 1
19.11.1999 Guillemot продемонстрировала на Comdex свой новый графический акселератор на чипе GeForce 256 2
01.11.1999 Guillemot покупает остатки Hercules всего за $1,5 млн 1
17.08.1999 Новая звуковая карта от Guillemot 2
23.03.1999 Nvidia выпустила видеопроцессор Vanta 1
02.02.1999 ThrustMaster представила новый пакет игрового ПО Talk n' Play 2
02.02.1999 Назначен новый вице-президент отдела развития бизнеса компании ThrustMaster 2
01.12.1998 Thrustmaster выпустила новый манипулятор 1

Публикаций - 32, упоминаний - 53

Guillemot и организации, системы, технологии, персоны:

Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 13
Logitech 439 7
Sony 6747 5
Immersion 32 3
Microsoft Corporation 25812 3
Samsung Electronics 11096 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 2
Intel Corporation 12847 2
Merlion iRU - Деловой офис 355 2
Nvidia Corp 4042 2
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 2
Siemens AG - Siemens Group 2674 1
Intel Architecture Group - Intel Architecture Business Group - Intel Architecture and Technologies Group - Intel Advanced Architecture Development Group 29 1
Palit Microsystems - Gainward 13 1
ELSA AG - Elsa Optoelectronics Technology 37 1
Zalman 11 1
KW Automotive - KW Studios - SimBin Studios - Sector3 Studios 23 1
NetApp - Network Appliance 667 1
X Corp - Twitter 2940 1
Kingston Technology 219 1
AMD - Advanced Micro Devices 4677 1
Acer Group - Acer Inc 2808 1
Fujitsu 2107 1
Konica Minolta 423 1
Canon 1442 1
Philips 2100 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1008 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4998 1
D-Link - Д-Линк Трейд 394 1
EA - Electronic Arts 1317 1
HP - Hewlett-Packard 3667 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
Olympus 475 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 426 1
AMD Graphics Product Group - ATI 974 1
Foxconn - Linksys 113 1
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 91 1
Ingram Micro 64 1
Ferrari NV 159 3
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Театральный центр СТД РФ ВТО на Страстном 12 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 264 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18413 18
Joystick - Джойстик 1151 8
Аксессуары 4302 8
Манипулятор - Manipulator 366 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10772 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11569 5
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 181 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10625 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17030 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3657 5
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2043 4
Наушники - Headphones 4507 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5926 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4774 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13296 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2580 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14813 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2485 3
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1110 3
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4170 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22682 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4903 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6624 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10738 3
Микрофон - Microphone 2827 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10273 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2022 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2923 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9673 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1227 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4901 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13105 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1190 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7555 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 722 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8697 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4887 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4172 10
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1943 6
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 3
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 88 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 128 2
Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad 47 2
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 2
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
Panasonic HDC - серия видеокамер 36 1
Gearbox Software - Duke Nukem Forever 49 1
Logitech Flight System - джойстик 1 1
Saitek Pro Flight Yoke System - джойстик 1 1
Throttle 10 1
Logitech Pro Flight Throttle Quadrant 1 1
Logitech diNovo 10 1
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 1
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 1
Panasonic NeoPDP 11 1
Panasonic NeoPlasma 6 1
Iron Galaxy - Tony Hawk's 21 1
Apple iPad 4018 1
Nuvia Phoenix 147 1
Microsoft Surface - Планшет 451 1
Apple - App Store 3125 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1222 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1758 1
Microsoft Windows XP 2432 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 893 1
Microsoft Outlook 1507 1
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 57 1
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 863 1
Blizzard - World of Warcraft 362 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 595 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 155 1
Microsoft Xbox Live 310 1
Nomad 52 1
Пляшкевич Алексей 3 2
Марьин Евгений 3 1
Логинов Евгений 2 1
Черкасов Василий 3 1
Pachter Michael - Пачтер Майкл 46 1
Куниловский Александр 1 1
Jenson Warren - Дженсон Уоррен 13 1
Цыкура Анна 1 1
Иванов Константин 28 1
Симоненко Вячеслав 44 1
Болотов Дмитрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 167032 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19232 4
Европа 24995 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54866 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47756 3
Франция - Французская Республика 8186 3
Земля - планета Солнечной системы 10884 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19604 2
Италия - Итальянская Республика 4512 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 2
Москва - МКАД - Калужское шоссе 12 1
Москва - ЮЗАО - Теплый стан 43 1
Казахстан - Республика 6075 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13835 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2544 1
Япония 13820 1
Беларусь - Белоруссия 6315 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3146 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3476 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4501 1
Канада 5085 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1825 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3054 1
Россия - СФО - Новосибирск 4895 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3593 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1290 1
Украина 7939 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3416 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1321 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 684 1
Германия - Берлин 734 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 1
США - Техас 1051 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6096 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27439 5
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3320 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5534 4
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