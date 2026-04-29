Южноуральцы стали активнее болеть за хоккей целыми семьями в сезоне 2025/2026 на Южном Урале придерживаются здорового образа жизни и ездят на авто. В Челябинске в текущем сезоне хоккей стал семейным видом спорта. Практически наравне с мужчинами им активно интересуются же

«МегаФон» и хоккейный клуб «Адмирал» объявили о сотрудничестве розыгрышах VIP-номеров и клубных подарков. «Мы готовы предоставить новый формат мобильного общения для фанатов и спортсменов. Партнерство позволит поклонникам клуба почувствовать себя частью большой хоккейной семьи и оставаться в центре спортивных новостей. Для владельцев “хоккейных“ сим-карт будут действовать уникальные тарифы, которые позволят без ограничений делиться эмоциями с домашних

«Ночная Хоккейная Лига» перевела организацию и управление мероприятиями в Directum Lite Фонд «Ночная Хоккейная Лига», который объединяет несколько десятков тысяч спортсменов-любителей, перевел организацию и управление мероприятиями в Directum Lite. Одним из критериев выбора ПО стали особые тре

На B2B-Center вышел хоккейный клуб из Татарстана ХК «Нефтехимик» — российский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Клуб основан в 1968 г. и базируется в Нижнекамске Республики Татарстан. Для обеспечения потребностей ХК «Нефтехимик», МХК «Реактор»

Хоккей будущего: интеллектуальные матчи в «облаке» ть тренировочного процесса, оптимизировать использование бюджетов клубов, сделать команды успешнее. Хоккей начинался как силовая игра вообще без аналитики. Потом он трансформировался в комбинац

«Яндекс» покажет хоккей прямо в поиске ке пользователи могут посмотреть расписание матчей и турнирную таблицу. По данным поиска «Яндекса», хоккей — один из самых любимых среди россиян видов спорта, а во многих регионах России — номе

Хоккей смотрят настоящие мужчины! Заплатив 300 долларов США каждый поклонник хоккейной команды «Сан-Хосе Шаркс» может почувствовать собственным телом, как его любимая команда размазывает противника по лбду родного стадиона. Ответственная за происходящее компания Guitamm

Хоккей с опознанием опасности США, провела полевые испытания системы распознавания лиц по видеоряду, снимаемому камерами наблюдения. В качестве естественной среды для испытания системы был выбран домашний матч юниорской хоккейной команды Tri-City Americans из Кеннвика, штат Вашингтон. Такие мероприятия, по мнению разработчиков, идеально подходят для полевых испытаний – благодаря большому количеству народа и пе

Хоккейный клуб «Спартак» автоматизирует работу с болельщиками с помощью «Норбит» взаимодействию с болельщиками, включая выбор клиентской базы, учет программы лояльности, продажу билетов онлайн, контроль посещаемости, корректировки базы и программ лояльности. По завершении проекта хоккейный клуб «Спартак» получит комплексную систему по управлению клубом, в которой будут консолидированы и структурированы базы болельщиков. «Мы рассчитываем, что внедрение решения FRM System

Первый украинский хоккейный канал жалуется на отсутствие чистой картинки для HD Недавно начавший вещание первый украинский хоккейный телеканал «Хоккей» объявил, что в ближайшей перспективе будет транслировать соревнования в формате высок

Хоккей с iPhone mbed/vOQhUjBUydA" frameborder="0" allowfullscreen> Чехол относится к защитной линейке X Protect Case, его прочность и защитные свойства протестировали на катке, используя iPhone 4 в качестве хоккейной шайбы.

Онлайн-хоккей Slapshot в России -симулятор уличного хоккея, получивший Гран-при фестиваля Support of Creating Game Competition 2007 в Корее, появится на отечественном рынке осенью 2008 года.Slapshot – это агрессивный уличный онлайн-хоккей без принципов и правил: здесь нет места компромиссам и страхам, а победителей определяет счастливый случай и скорость лихих роликовых коньков! Настоящее развлечение для любителей экстрем

Национальная Хоккейная Лига США выбрала Phase2Media для рекламы своего интернет-представительства Онлайновое представительство Национальной Хоккейной Лиги США - NHL Interactive CyberEnterprise (ICE) выбрало нью-йоркскую компанию Phase2Media для рекламы NHL.com. Как сообщает Adweek, компания Phase2Media заявила о своей готовности те