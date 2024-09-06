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Индексная книга (каталог) CNews*
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Спорт автомобильный Автоспорт Мотоспорт Автомотоспорт Motorsport Водно-моторный спорт ралли, автогонки, автодром, мотодром

Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки, автодром, мотодром

«Овладевайте техническими видами спорта» Плакат, прививающий любовь к спорту. Кузгинов К., 1964 год. «Овладевайте техническими видами спорта» Плакат, прививающий любовь к спорту. Кузгинов К., 1964 год.
Пётр Вильямс "Автопробег" (1930) Пётр Вильямс "Автопробег" (1930)
В.Б. Котляров "Багги. На старт!" (1983) В.Б. Котляров "Багги. На старт!" (1983)
Алекс Кютт "Перед стартом" (1971) Алекс Кютт "Перед стартом" (1971)
Ралли, автогонки. Плакат посвящен развитию автотранспорта в СССР. В 1960-х гг. были популярны соревнования "Ралли Монте-Карло", где советские Волга-21, Москвич-403 противостали Fiat Amazon, Ford Falcon Sprint и др. По итогам соревнований отечественные машины заняли третье место, достояно проявив себя в гонке. Автор неизвестен, 1981г. Ралли, автогонки. Плакат посвящен развитию автотранспорта в СССР. В 1960-х гг. были популярны соревнования "Ралли Монте-Карло", где советские Волга-21, Москвич-403 противостали Fiat Amazon, Ford Falcon Sprint и др. По итогам соревнований отечественные машины заняли третье место, достояно проявив себя в гонке. Автор неизвестен, 1981г.
«Автогонщики» 1966 г. Хухров Юрий Дмитриевич (1932-2003) «Автогонщики» 1966 г. Хухров Юрий Дмитриевич (1932-2003)
Янис-Гунар Калнмалис "После удачного финиша. Мастера спорта по автоспорту братья Ю. и В. Белмерис" (1979) Янис-Гунар Калнмалис "После удачного финиша. Мастера спорта по автоспорту братья Ю. и В. Белмерис" (1979)
Сергей Агапов "Фаворит" (1975) Сергей Агапов "Фаворит" (1975)
"Мотогонки" 1968г Петряшов Виктор Иванович "Мотогонки" 1968г Петряшов Виктор Иванович
Мотоциклетный кросс в СССР. (Кузгинов К.) 1975 год Мотоциклетный кросс в СССР. (Кузгинов К.) 1975 год
Константин Вялов "Мотоциклетный пробег" (фрагмент картины, 1925) Константин Вялов "Мотоциклетный пробег" (фрагмент картины, 1925)
"Спорт для смелых. Гонки на мотоциклах" 1970-е гг. Щипачев Лев Степанович (1926 - 2001) "Спорт для смелых. Гонки на мотоциклах" 1970-е гг. Щипачев Лев Степанович (1926 - 2001)
Шоссейно-кольцевой микромотоцикл «Рига-19С». Выпускался небольшим тиражем на рижском мотозаводе «Sarkana zvaigzne» (в переводе с латышского «Красная звезда»). 1979 год. Шоссейно-кольцевой микромотоцикл «Рига-19С». Выпускался небольшим тиражем на рижском мотозаводе «Sarkana zvaigzne» (в переводе с латышского «Красная звезда»). 1979 год.
А.Н. Яр-Кравченко "Мотоциклетный пробег жён инженеров" (1937) А.Н. Яр-Кравченко "Мотоциклетный пробег жён инженеров" (1937)
«Овладевайте техническими видами спорта» Плакат, прививающий любовь к спорту. Кузгинов К., 1964 год.

СОБЫТИЯ


06.09.2024 Скоропостижно закрылась компания по созданию «убийцы» Android. Ее основатель потратил все деньги фирмы на недвижимость, автогонки и два Lamborghini

и на деньги своей же компании купил два автомобиля Lamborghini для личного пользования. Также деньгами компании он оплачивал ипотеку, приобретал билеты на самолет в первый класс и транжирил деньги на автогонки, утверждается в иске Росс. Toni Zaat / Unsplash План Китса по покупке итальянского суперкара был с изъяном В суд она обратилась с просьбой предоставить ей доступ к финансовой и бухгал
08.04.2013 Спорткар на батарейках

Испанская компания Applus+ IDIADA представила самый мощный в мире спорткар с электромотором. Автомобиль Volar-e использует четыре электромотора общей мощностью 800 киловатт лошадиных сил и развивает скорость до 300 километров в час. Зарядка аккумуляторов зани
25.02.2010 "Советский автоспорт Racing Show" скоро в продаже

Компании "ГлавМоторСофт" и "Новый Диск" сообщают о грядущем издании игры "Советский автоспорт Racing Show".Лучшие автомобили советской эпохи вступают в борьбу за лидерство. В новом аркадном гоночном симуляторе вам предстоит не только промчаться по уникальным трассам и победить
21.12.2006 "RACE. Автогонки WTCC" в продаже

обилей можно будет увидеть более 60 лицензированных моделей знаменитых марок: Альфа Ромео, БМВ, Пежо, Шевроле, Сеат, Хонда. В игре присутствуют реально существующие трассы чемпионата WTCC, знаменитые гонщики и... возможность стать одним из них. Специально для фанатов автоспорта в игре реализован и классический чемпионат WTCC 87-го года с его легендарными Alfa Romeo 75 Turbo и BMW E30 M3, а

19.12.2006 Экзамен по вождению примет автомат

ждународных конференций с описанием корейского проекта автоматизированного автодрома. Этот проект уже внедряется на территории Южной Кореи и даже успел себя хорошо зарекомендовать. Автоматизированный автодром разработан корейской компанией Di Electronics Co. Ltd. Автодром состоит из специализированного земельного участка, на котором компактно представлены все основные элементы городс
22.11.2006 "RACE. Автогонки WTCC" скоро в России

обилей можно будет увидеть более 60 лицензированных моделей знаменитых марок: Альфа Ромео, БМВ, Пежо, Шевроле, Сеат, Хонда. В игре присутствуют реально существующие трассы чемпионата WTCC, знаменитые гонщики и... возможность стать одним из них. Специально для фанатов автоспорта в игре реализован и классический чемпионат WTCC 87-го года с его легендарными Alfa Romeo 75 Turbo и BMW E30 M3, а

16.10.2002 Sportvision представила систему получения информации об автомобилях во время гонок

Компания Sportvision начала предоставлять полную информацию о машинах во время гонок NASCAR при помощи беспроводной связи и операционной системы реального времени LynxOS от LynuxWorks. Новая система RACEf/x позволит увидеть информацию об ускорении машины, торможе

Публикаций - 236, упоминаний - 244

Спорт автомобильный и организации, системы, технологии, персоны:

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EA - Electronic Arts 1317 6
KW Automotive - KW Studios - SimBin Studios - Sector3 Studios 23 5
Ростелеком 10961 4
Intel Corporation 12821 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Болид НВП - Bolid 104 4
МегаФон 10772 3
Microsoft Corporation 25786 3
Sony 6741 3
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 3
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Бука - Buka Entertaiment 493 3
Новый диск 962 3
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EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 2
Xbow Software 4 2
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GoldVish 10 1
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К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 1
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Зайцев.нет - Zaycev.net - Mp3party.net 14 1
Lynx Software Technologies - LynuxWorks 14 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2433 128
Volkswagen Audi Group 232 4
BMW Group 482 3
Boeing 1031 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Renault Groupe 166 3
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Ferrari NV 159 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 3
КамАЗ Мастер 13 3
Charlotte Motor Speedway 3 2
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ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
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Dyson 157 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 2
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Chevrolet 42 2
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Авилон - Avilon Automotive Group - Арт-финанс 10 1
Toyota Motorsport - Toyota F1 - Toyota Racing Development - Toyota Gazoo Racing 6 1
Июнь ТЦ - Июнь ТРЦ 5 1
BAC - Briggs Automotive Company 1 1
Щука ТРК - Щука ТРЦ 3 1
Brammo 1 1
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Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1898 1
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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1526 1
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