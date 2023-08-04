«Лаборатория Касперского» перенесла на свою ОС Linux-драйверы и запустила на ней Quake III чек кода. В случае с драйвером NFC-чипа из 1,2 тыс. строчек кода изменений не потребовалось вообще. Quake III на KasperskyOS Кроме того, «Лаборатория Касперского» провела портирование популярно

Окно в Quake на экране осциллографа ыграть на осциллографе Вяаняннен решил не абы во что, а в классику жанра боевиков от первого лица – Quake I. После некоторых трудностей программного плана, программисту удалось вывести на экран

Quake II запустили в браузере В Сети появилось видео, демонстрирующее возможности HTML5 на примере игры Quake II. Ее портировали энтузиасты, взяв за основу порт Jake2 Java. Они применили Google Web Toolkit и скопилировали игру с учетом требований современного веб-стандарта. В итоге она запустилас

Quake 3 запустят на Android В Сети появилась информация об относительно удачном портировании популярной игры Quake 3 на платформу Android OS. Как написал в блоге Slashdot программист-энтузиаст, выполняю

Quake жив! (видео) Как утверждают представители компании, новая версия популярного шутера Quake будет ближе к классическому варианту, который заточен под сетевой вариант игры. В данный момент резработка находится в статусе "беты", поэтому осенью она, скорее всего, уже будет доступна

Quake Live анонсирован Официально анонсирован новый шутер во вселенной Quake. Новый «веб»-квейк ранее известный как Quake Zero теперь называется Quake

Обзор Enemy Territory: Quake Wars. Строгги атакуют Enemy Territory: Quake Wars должна была стать развитием концепции Wolfenstein: Enemy Territory во вселенной

Enemy Territory: Quake Wars в печати Компания 1C отправила в печать локализованную версию шутера Enemy Territory: Quake Wars. В розничную продажу долгожданный многопользовательский action, повествующий о борьбе людей с воинственно настроенной расой инопланетных киборгов, поступит 28 сентября 2007 года (1 D

Enemy Territory: QUAKE Wars на золоте Игра Enemy Territory: QUAKE Wars на золоте, радостно сообщают всему миру разработчики спустя 4 года после начала разработки. Готова финальная версия игры, она записана на мастер-диск, который, в свои очередь, отправ

QUAKE Wars: Подробности о демо Как мы вам уже сообщали, демка многообещающего мультиплеерного шутера Enemy Territory: QUAKE Wars увидит свет уже 10-го сентября. А пока разработчики делятся новыми подробностями о ней. В демо-версии будет представлен конечный вариант уровня Valley, который по своей сути является

Демоверсия QUAKE Wars 10 сентября Сегодня стало известно, что публичная демоверсия ожидаемой игры Enemy Territory: QUAKE Wars будет доступна для скачивания в понедельник, 10 сентября. Напомним, что в Европе и

Стартовал QuakeCon 2007 товало ежегодное событие QuakeCon, которое изначально было всего лишь LAN-party в честь выхода игры Quake, позже превратившееся в одно из самых значимых киберспортивных событий BYOC, а ныне (ос

1С локализует Quake Wars Фирма «1С» объявляет о подписании с компанией Activision договора об издании в России и странах СНГ локализованной версии игры Enemy Territory: Quake Wars:Многопользовательский тактический боевик Enemy Territory: Quake Wars сталкивает в глобальном конфликте две сверхмощные армии - землян и Строггов. Вступив в ряды Оборонительных

Parallels Desktop 3.0: Doom 3, Quake 4 теперь и на Macintosh сте с релизом Parallels Desktop 3.0 был представлен видеоролик, на котором демонстрировалась игра в Quake 4 и World of Warcraft. Интерфейс Windows Vista Aero в настоящий момент официально не по

Enemy Territory: Quake Wars. Скриншоты В нашу галерею игры Enemy Territory: Quake Wars добавлено три новых скриншота. Студия Splash Damage - разработчик игры - пионер в области разработки сетевых игр. Одним из самых известных творений Splash Damage является мультиплеер

Enemy Territory: Quake Wars. Скриншоты В нашу галерею игры Enemy Territory: Quake Wars добавлено три новых скриншота. Студия Splash Damage — разработчик игры — пионер в области разработки сетевых игр. Одним из самых известных творений Splash Damage является мультиплеер

3D Quake появится в мобильниках Компания id Software, создатель легендарной компьютерной игры Quake, объявила о выпуске версии приложения под мобильные устройства. Уже этим летом легендар

Quake 4 готовится к выходу Одна из самых популярных в истории компьютерных игр-"стрелялок" Quake получила новую, четвертую инкарнацию для приставок, сообщает ВВС. На ярмарке E3 в Лос-А

Русские геймеры - сильнейшие в мире ссийские кибератлеты победили в самых популярных в мире играх-"стрелялках": одиночной и командной - Quake 3 и командной - Counter Strike. Первое российское "золото" завоевали в командном турнир

"МТУ-Интел" проводит на выставке "Интернетком'2001" турнир по игре в Quake проводит первый супер-турнир по компьютерным играм. 25 сентября, в день открытия выставки, всем посетителям стенда будет предоставлена возможность попрактиковаться в популярных on-line играх Strike и Quake. 26 и 27 сентября пройдут командные состязания. Отборочные туры будут проходить ежедневно с 11-00. Финал турнира состоится 28 сентября. По окончании турнира среди игроков команды-победите

Loki, подарившая миру Quake под Linux, обанкротилась омпания Loki Software, занимающаяся портированием (переносом кода) игр на Linux, объявила о банкротстве. Loki оставила о себе хорошие воспоминания в сердцах линуксоидов, перенеся под Linux знаменитый Quake III Arena, но тянущийся за компанией шлейф долгов на сотни тысяч долларов перечеркнул прежние заслуги. Особенно пострадал от этого партнер "злого божества" Loki - компания Activision.Хотя

"Мистическая" история с поражением нашей команды в чемпионате Европы по Quake III Недавно в Лондоне состоялся европейский командный чемпионат ELSA CPL по игре в Quake III. Победители прошлогоднего чемпионата, россияне TeamC58 проиграли на этот раз в четвертьфинале англичанам, и оказались на 5 месте. Однако, у многих участников виртуальных сражений появ

День Системного Администратора ой, С сватьей бабой Флопарихой Сзади, ламеры, сидят, В монитор ему глядят. Сисадмин гостей сажает В Quake сыграть и вопрошает: "Ой вы, гости-господа, Что логинились сюда? Как ваш Виндовс? Так ж

Quake для кошек передвигаться по экрану, а могут управляться пользователем. Как заявил сам создатель данной игры, его программный продукт представляет собой своеобразный «кошачий» эквивалент всемирно известной игры Quake. Идея создать игру для кошек посетила видео-дизайнера, принимавшего участие в разработке программных продуктов таких компаний, как Sega и Electronic Arts, когда он был в гостях у своего д

Quake для кошек ами передвигаться по экрану, а могут управляться пользователем. Как заявил сам создатель данной игры, его программный продукт представляет собой своеобразный, "кошачий" эквивалент всемирно-известного Quake. Хотя хозяева и могут задавать конфигурацию CyberPounce, основное преимущество игры состоит в возможности использования режима хранителя экрана, который и будет целый день отвлекать домаш

Intel Pentium 4 - опережающий время? истем сейчас основываются на популярных тестовых программах, таких как SPEC CPU 2000, WebMark 2001, Quake 3 и другие. Использование синтетических тестовых программ, таких как SiSoft Sandra 2001

Найдена ошибка в игре Quake III Arena, позволяющая проникать на компьютер игрока во время игры по Интернет В среду представители Id Software, автора популярнейшей игры Quake 3 Arena, сделали заявление, что играть в эту игру по Интернету опасно. По непонятным пр