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Робототехника
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Robotic Governance


15.10.2021 Будущее наступило. На рынке появились робособаки-«невидимки» с винтовками для стрельбы на 1,2 км 1
06.10.2021 6 главных тенденций в развитии ВРМ-систем 1
06.10.2021 В Москве впервые пройдет познавательная акция «День без турникетов. Дети» 1
27.09.2021 5 главных тенденций развития роботов на 2021 г. И тенденция, которой нет 5
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
16.09.2021 Стартап Tubot успешно испытал робота для диагностики нефтегазопровода 1
09.09.2021 «Атоллис» выпустила программного робота для файловых архивов 1
27.08.2021 Техника для дачи: помощники для настоящего отдыха 1
10.08.2021 «Пятёрочка» запустила пилот по автоматизации контроля выкладки товаров 1
04.08.2021 Банк «Открытие» доверил сопровождение новых клиентов роботу 1
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 2
20.07.2021 Роботы парализовали работу гигантского склада онлайн-ритейлера. Отменены тысячи заказов 4
13.07.2021 «Крок» роботизирует бизнес-процессы страховой компании «Югория» на платформе UiPath 1
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 2
30.06.2021 Обработка 85% запросов за 15 минут: «Крок» внедрил роботизированную поддержку в клиентский сервис «585*Золотой» 1
25.06.2021 Робот Panasonic научит заново ходить 2
22.06.2021 ВСК застраховала робота-аватара на 1 млн долларов 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 3
21.06.2021 ИТ лишает людей зарплаты и работы. За 40 лет рабочим стали платить меньше на 15% 1
11.06.2021 «Гринатом» разрабатывает цифровых ассистентов для Правительства Нижегородской области 2
08.06.2021 IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture 1
07.06.2021 Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов 2
01.06.2021 Искусственный интеллект помог ЦРБ Вологодской области найти главврача 1
01.06.2021 Market.CNews опубликовал первый в России подробный рейтинг провайдеров IP-телефонии и ВАТС 2021 1
20.05.2021 В Москве ликвидирован мошеннический колл-центр, работавший под вывеской юридической фирмы 1
18.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 3
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 3
11.05.2021 В России появился первый робот-библиотекарь 1
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 3
26.04.2021 МТТ начал снабжать голосовыми роботами предприятия ЖКХ 1
23.04.2021 ВТБ внедрил программного робота для работы с документами банка 2
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 3
14.04.2021 Робот «Сабина» на базе платформы группы ЦРТ снизил нагрузку на контактный центр Сбербанка в Казахстане до 26% 1
09.04.2021 «Магнит» начал тестировать робота-дезинфектора 1
07.04.2021 Dematic запускает поддержку системы AutoStore в России 1
30.03.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 3
15.03.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» назвали факторы роста рынка робототехники 3

Публикаций - 328, упоминаний - 434

Робототехника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 17
SAP SE 3207 16
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 16
Promobot - Промобот 49 15
Ростех - Ростехнологии 2230 13
VK - Mail.ru Group 2482 11
Yandex - Яндекс 4098 11
Google LLC 7124 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 10
UIPath 27 10
3726 10
Крок 1219 9
ELMA 106 9
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 438 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 8
Boston Dynamics 13 7
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 7
Comindware - Колловэар 51 7
LG Electronics 1831 6
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 6
Севергрупп Talenttech 28 6
ОТР 133 6
Microsoft Corporation 10997 6
KPMG - КПМГ 129 6
K2 - К2РУ - SourceCode 34 5
Samsung Electronics 5627 5
NetApp 484 5
Sony 2306 5
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 25 5
Amazon Inc - Amazon.com 1467 5
Telegram Group 702 5
Siemens AG - Сименс Россия 639 4
Panasonic 1109 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 4
Nvidia Corp 2005 4
Softline - Софтлайн 1472 4
KUKA Robotics - КУКА Роботикс 19 4
Huawei 2723 4
Xiaomi 904 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 29
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
Почта России ПАО 1570 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
X5 Group 599 8
X5 Group - Пятерочка 559 8
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 7
Газпром нефть 380 7
Mary Kay - Мэри Кэй 82 7
Открытие ФК 538 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 6
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 6
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 5
Альфа-Банк 1122 5
Lego 84 5
МКБ - Московский кредитный банк 268 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
МТС банк 254 4
HeadHunter Group - HH Group 336 4
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 4
Азия Цемент 10 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 4
Северсталь ПАО 204 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 3
Miele 81 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 3
X5 Group - Перекресток 203 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Uber 257 3
Hansa - Ханса 59 3
Лента - Сеть розничной торговли 188 3
РВК - Российская венчурная компания 476 3
Яндекс.Еда 93 3
Норникель - Норильский никель 177 3
Tesla Motors 241 3
Uber Technologies 258 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 38
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 16
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 9
Президент Российской Федерации 1439 9
Правительство РФ 2198 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 3
Правительство Москвы 649 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 67 3
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
МКС - Международная космическая станция 98 2
Федеральное казначейство России 766 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 2
РНФ - Российский научный фонд 11 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Пентагон - Министерство обороны США 276 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 41
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 16
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 16
Big Data - Большие данные 1136 12
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 11
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 10
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 10
3D-печать 135 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 9
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 47 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 8
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 7
Умные платформы 496 7
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 7
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 6
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant 26 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 6
Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 21 6
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
Process Mining - Процессная аналитика 50 5
Пылесос - Vacuum cleaner 84 5
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 370 5
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
Google Android 10750 19
Apple iOS 5741 11
Microsoft Office 1916 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 8
1С-Битрикс - Битрикс24 211 7
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 14 6
Stafory - робот Вера 24 5
Севергрупп Talenttech Sever.ai 11 5
Linux OS 4236 5
Microsoft Azure 1171 5
Стрелка - Транспортная карта 113 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 4
amoCRM 39 4
Microsoft Windows 10 6602 4
Яндекс.Ровер 9 4
Java - Язык программирования 1166 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 4
Nvidia GeForce GTX 2048 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 4
МТТ VoiceBox 4 4
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 3
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 72 3
ELMA RPA 4 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
JavaScript - Язык программирования 625 3
Apple macOS 921 3
ABB RobotStudio 4 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 3
Google YouTube - Видеохостинг 1702 3
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 12 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
Microsoft Excel 435 2
Rakuten Viber 429 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
C# - C Sharp - Язык программирования 145 2
NetApp ONTAP 34 2
DeviceLock DLP 42 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 2
Кривозубов Павел 26 24
Холинов Андрей 18 9
Сандлер Аркадий 21 7
Коптелов Андрей 74 7
Фролов Павел 38 7
Садовенко Илья 60 7
Белайчук Анатолий 20 6
Кивокурцев Олег 16 6
Трефилов Алексей 34 5
Теличева Наталья 125 5
Путин Владимир 1820 5
Ашманов Станислав 8 4
Ли Владимир 8 4
Поярков Алексей 6 4
Никифоров Николай 1126 4
Полищук Дмитрий 11 4
Коробков Александр 6 4
Рогозин Дмитрий 79 4
Южаков Алексей 23 4
Ефимов Альберт 37 4
Борченко Павел 9 3
Колыбин Леонид 5 3
Гаранин Евгений 22 3
Белоусов Андрей 53 3
Смирнова-Крелль Оксана 49 3
Завелишко Сергей 4 3
Савицкий Андрей 11 3
Файзуллин Эльдар 4 3
Новоселов Александр 6 3
Греф Герман 204 2
Шайхутдинов Роман 107 2
Меньшов Кирилл 72 2
Шмулевич Марк 79 2
Сергунина Наталья 163 2
Копаев Геннадий 16 2
Гришин Дмитрий 148 2
Цыганов Вячеслав 54 2
Бутурлин Иван 17 2
Свердлов Денис 163 2
Катамадзе Анна 72 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 138
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 45
Япония 2752 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 15
Германия - Федеративная Республика 3606 14
Южная Корея - Республика 1448 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 11
Россия - Иннополис 292 10
Европа 3725 9
Франция - Французская Республика 2109 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 8
Финляндия - Финляндская Республика 811 7
Сингапур - Республика 808 7
Канада 1290 6
Россия - ПФО - Казань 1507 6
Индия - Республика 2156 6
Казахстан - Республика 2618 6
Италия - Итальянская Республика 1363 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 6
Таиланд - Королевство 355 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 5
Израиль 716 5
Украина 3344 5
Восточная Европа 1667 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 460 4
Россия - Пермь 737 4
Северная Америка 1402 4
Беларусь - Белоруссия 2079 4
Китай - Тайвань 588 4
США - Нью-Йорк 1084 4
США - Калифорния 969 4
Румыния 342 4
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Проектный офис 16 3
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 3
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Человеческий фактор 126 2
НПА - Нормативный правовой акт 49 2
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
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Экономический эффект 20 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
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