Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Робототехника
Роботизация
Robotic Governance
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 328, упоминаний - 434
Робототехника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кривозубов Павел 26 24
|Холинов Андрей 18 9
|Сандлер Аркадий 21 7
|Коптелов Андрей 74 7
|Фролов Павел 38 7
|Садовенко Илья 60 7
|Белайчук Анатолий 20 6
|Кивокурцев Олег 16 6
|Трефилов Алексей 34 5
|Теличева Наталья 125 5
|Путин Владимир 1820 5
|Ашманов Станислав 8 4
|Ли Владимир 8 4
|Поярков Алексей 6 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Полищук Дмитрий 11 4
|Коробков Александр 6 4
|Рогозин Дмитрий 79 4
|Южаков Алексей 23 4
|Ефимов Альберт 37 4
|Борченко Павел 9 3
|Колыбин Леонид 5 3
|Гаранин Евгений 22 3
|Белоусов Андрей 53 3
|Смирнова-Крелль Оксана 49 3
|Завелишко Сергей 4 3
|Савицкий Андрей 11 3
|Файзуллин Эльдар 4 3
|Новоселов Александр 6 3
|Греф Герман 204 2
|Шайхутдинов Роман 107 2
|Меньшов Кирилл 72 2
|Шмулевич Марк 79 2
|Сергунина Наталья 163 2
|Копаев Геннадий 16 2
|Гришин Дмитрий 148 2
|Цыганов Вячеслав 54 2
|Бутурлин Иван 17 2
|Свердлов Денис 163 2
|Катамадзе Анна 72 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755188, в очереди разбора - 658878.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755188, в очереди разбора - 658878.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru