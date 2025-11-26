VPG LaserONE получит грант Минпромторга на создание центра промышленной робототехники
Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) вошла в число трех победителей конкурса Минпромторга России, проведенного в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». Выбранные организации получат гранты общей суммой более 200 млн руб. на разработку отраслевых решений, внедрение робототехнических комплексов и подготовку специалистов. Российский производитель лазерных решений направит грант на создание центра промышленной робототехники на базе действующего предприятия в Подмосковье (г. Фрязино). Об этом CNews сообщили представители Softline.
За отбор в конкурсе отвечал Центр развития промышленной робототехники университета «Иннополис». Другими победителями вместе с VPG LaserONE стали ООО «Тесвел» (Самара) и Томский государственный университет.
Основной задачей будущего центра робототехники VPG LaserONE станет продвижение передовых роботизированных решений на основе лазерных технологий в промышленном производстве и образовательной сфере. В центре будут сконцентрированы ключевые компетенции компании в области лазерных автоматизированных и роботизированных комплексов. Работа нового подразделения компании будет сосредоточена на двух основных направлениях: реализации образовательных программ для подготовки специалистов и оказании коммерческих услуг промышленным предприятиям. Кроме того, центр станет современной демонстрационной площадкой технологических достижений компании.
Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего
«Инициатива по созданию подобного центра для VPG LaserONE не случайна. Идея поэтапного формирования на базе нашего предприятия во Фрязино передовой площадки, объединяющей производственные и образовательные функции в сфере промышленной робототехники, зрела давно. Запуск грантовой программы позволил нам систематизировать эти замыслы в детально проработанную концепцию, которую мы и представили на конкурс. Эта победа стала подтверждением того, что экспертное сообщество и организаторы разделяют нашу оценку актуальности и востребованности данного проекта», – отметил заместитель генерального директора по финансовым и экономическим вопросам VPG LaserONE Евгений Серков.
Компания VPG LaserONE ведет работу по включению в реестр Минпромторга всех наименований своего оборудования, подтверждая российское происхождение и высокое качество продукции. В число разработок компании входят многофункциональные роботизированные комплексы для лазерной сварки, важные для импортозамещения и развития отечественной промышленности.