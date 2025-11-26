Разделы

Цифровизация Техника Поддержка ИТ-отрасли
|

VPG LaserONE получит грант Минпромторга на создание центра промышленной робототехники

Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) вошла в число трех победителей конкурса Минпромторга России, проведенного в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». Выбранные организации получат гранты общей суммой более 200 млн руб. на разработку отраслевых решений, внедрение робототехнических комплексов и подготовку специалистов. Российский производитель лазерных решений направит грант на создание центра промышленной робототехники на базе действующего предприятия в Подмосковье (г. Фрязино). Об этом CNews сообщили представители Softline.

За отбор в конкурсе отвечал Центр развития промышленной робототехники университета «Иннополис». Другими победителями вместе с VPG LaserONE стали ООО «Тесвел» (Самара) и Томский государственный университет.

Основной задачей будущего центра робототехники VPG LaserONE станет продвижение передовых роботизированных решений на основе лазерных технологий в промышленном производстве и образовательной сфере. В центре будут сконцентрированы ключевые компетенции компании в области лазерных автоматизированных и роботизированных комплексов. Работа нового подразделения компании будет сосредоточена на двух основных направлениях: реализации образовательных программ для подготовки специалистов и оказании коммерческих услуг промышленным предприятиям. Кроме того, центр станет современной демонстрационной площадкой технологических достижений компании.

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

Цифровизация

«Инициатива по созданию подобного центра для VPG LaserONE не случайна. Идея поэтапного формирования на базе нашего предприятия во Фрязино передовой площадки, объединяющей производственные и образовательные функции в сфере промышленной робототехники, зрела давно. Запуск грантовой программы позволил нам систематизировать эти замыслы в детально проработанную концепцию, которую мы и представили на конкурс. Эта победа стала подтверждением того, что экспертное сообщество и организаторы разделяют нашу оценку актуальности и востребованности данного проекта», – отметил заместитель генерального директора по финансовым и экономическим вопросам VPG LaserONE Евгений Серков.

Компания VPG LaserONE ведет работу по включению в реестр Минпромторга всех наименований своего оборудования, подтверждая российское происхождение и высокое качество продукции. В число разработок компании входят многофункциональные роботизированные комплексы для лазерной сварки, важные для импортозамещения и развития отечественной промышленности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Онлайн-доски 2025

Власти выделят миллиарды на суверенное оборудование для микроэлектроники, которое в большом дефиците. Этих денег может не хватить

CNews Analytics впервые опубликовал карту российского рынка решений для унифицированных коммуникаций

Власти: электронное машиностроение недофинансировано на 30 миллиардов. С 2024 года отрасль недополучает десятки миллиардов

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Российский чип не вышел в серию. Штраф превысил сумму контракта

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще