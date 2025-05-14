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Национальный проект Средства производства и автоматизации
УПОМИНАНИЯ
Национальный проект и организации, системы, технологии, персоны:
|Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 29 1
|Unsplash 1001 1
|Рапид Био 102 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 1
|Лукин Артем 12 1
|Тарасов Вадим 3 1
|Зарубина Камила 10 1
|Сердюк Алексей 9 1
|Гарбузов Анатолий 80 1
|Панченко Алла 1 1
|Собянин Сергей 415 1
|Ликсутов Максим 140 1
|Белоусов Андрей 142 1
|Дегтев Геннадий 266 1
|Иванов Михаил 106 1
|Каем Кирилл 38 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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