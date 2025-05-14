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Национальный проект Средства производства и автоматизации


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Максим Ликсутов: Высокотехнологичный робоцентр открылся в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
14.04.2025 «Сколково» совместно с Сеченовским Университетом откроет кафедру технологического лидерства 1
11.03.2025 В России начали выдавать льготные кредиты под 5% для малых и средних предприятий в сфере робототехники 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Национальный проект и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
Technored - Техноред - Технорэд 15 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 29 1
Unsplash 1001 1
Рапид Био 102 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 609 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 390 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4950 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3061 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3417 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 334 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3118 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 499 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2577 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5489 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5679 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13731 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1234 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2810 1
Россия - СФО - Новосибирск 4426 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3201 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 476 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1602 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1177 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7926 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2069 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6861 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 946 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1571 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1226 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10154 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 495 1
Льготы - Льготные кредиты 148 1
Национальный проект 330 1
Образование в России 2296 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11219 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9038 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5234 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19174 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 942 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 188 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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