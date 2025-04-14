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Панченко Алла
|14.04.2025
|«Сколково» совместно с Сеченовским Университетом откроет кафедру технологического лидерства 1
Панченко Алла и организации, системы, технологии, персоны:
|Рапид Био 102 1
|Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 29 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 935 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3105 1
|Зарубина Камила 10 1
|Тарасов Вадим 3 1
|Каем Кирилл 37 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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