Более 1,5 млрд руб. привлекли МСП-производители станков и роботов по льготной программе

Более 1,5 млрд руб. льготного кредитного финансирования получили компании малого и среднего бизнеса в сфере станкостроения и робототехники по программе Минпромторга России и «Корпорации МСП». Полученные средства позволят наладить выпуск нового оборудования с использованием лазерных и оптоэлектронных технологий, расширить производство отечественных станков для металлообработки, разработать роботизированные системы, а также выйти на зарубежные рынки. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Наличие своих современных средств производства – это один из важнейших факторов для развития отечественной промышленности. Поэтому отдельный фокус нашего внимания сейчас сконцентрирован именно на производителях такого оборудования. Мы видим большой потенциал в этом направлении у компаний малого и среднего бизнеса, которые, с одной стороны, имеют необходимые компетенции, а с другой – достаточно маневренны в части адаптации своих технических решений под задачи конкретного заказчика в максимально сжатые сроки. Первый пул предприятий, который получил финансирование по льготной ставке, наглядно демонстрирует высокий уровень экспертизы для решения стоящих сегодня перед промышленностью задач», - заявил заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов.

Среди компаний, получивших кредиты, предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Ивановской, Рязанской, Владимирской, Ульяновской, Смоленской и Томской областей, Удмуртской Республики, а также Новосибирской области и Красноярского края.

«Компании сегмента МСП и МСП+ сегодня имеют хорошую научно-техническую базу для встраивания в большой технологический ландшафт страны. Более того, за счет умения быстро реагировать на вызовы, изменения и конъюнктуру рынка они могут стать одними из ключевых драйверов процесса становления современной станкоинструментальной отрасли страны. Однако они более уязвимы с точки зрения наличия необходимого финансирования, так как чаще всего не обладают большим запасом ликвидности. Наша совместная работа по новой программе с коллегами из Минпромторга важна не только с точки зрения субсидирования процентной ставки, но и в части оптимизации документооборота для бизнеса. За счет цифровизации ключевых процессов мы всю «бюрократическую волокиту» забираем на себя», — отметил председатель Наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

По новой льготной программе для МСП в сфере станкостроения и робототехники на первый год льготная ставка фиксированная на уровне 5% годовых. На второй год она составит половину от ключевой плюс 1%, а в третий — 1/2 «ключа» +3%. Кредитование осуществляет дочерний банка «Корпорации МСП» - «МСП Банк».

Кредит в размере до 200 млн руб. может быть использован как для реализации инвестиционных проектов предприятия, так и на оборотные цели. Максимальный срок финансирования по программе составляет пять лет. Подача заявки осуществляется через цифровую платформу МСП.РФ.

Так, льготный кредит был предоставлен компании «Лазерные системы» из Санкт-Петербурга на сумму 180 млн руб. Предприятие производит лазерное и оптоэлектронное оборудование для промышленного применения на базе собственных технологий. Финансирование необходимо для производства установок нового высокотехнологичного 3D-оборудования, которое позволит до 2027 г. увеличить объем выпуска продукции и заключить контракты на сумму около 1,8 млрд руб.

Предприятие «Станкосервис» из Рязанской области привлекло по льготной программе в дочернем банке «Корпорации МСП» 55 млн руб. Кредит необходим для закупки комплектующих, узлов и агрегатов для производимых металлообрабатывающих станков. Потребность в оборотном кредитовании связана с расширением деятельности предприятия и исполнением крупных госконтрактов на производство станков.

Белгородская производственная компания «Русский инструмент» планирует выход на новые рынки сбыта, в том числе в страны ближнего зарубежья. Для реализации экспортного потенциала предприятие, специализирующееся на производстве металлорежущих инструментов, подписало кредитное соглашение по льготной программе на сумму 160 млн руб.

Минпромторг России и «Корпорация МСП» запустили программу субсидирования кредитов для предпринимателей из станкостроительной отрасли весной 2025 г. в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации».

