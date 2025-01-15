МСП Корпорация МСП.РФ Цифровая платформа
МСП Корпорация и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоусов Андрей 140 25
|Путин Владимир 3171 9
|Мишустин Михаил 676 2
|Качанов Олег 114 2
|Решетников Максим 31 2
|Абрамец Егор 5 1
|Бакальчук Татьяна 14 1
|Сытин Дмитрий 56 1
|Малышев Сергей 83 1
|Русаков Дмитрий 6 1
|Беляков Сергей 17 1
|Шевцов Игорь 3 1
|Черных Анна 1 1
|Катаева Елена 29 1
|Лебедева Ольга 17 1
|Тузиков Иван 6 1
|Власова Марина 4 1
|Щепинов Виктор 1 1
|Звонарева Елена 19 1
|Фетисов Александр 19 1
|Ковтун Сергей 4 1
|Усманов Руслан 3 1
|Труненков Сергей 35 1
|Григоренко Дмитрий 72 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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