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МСП Корпорация МСП.РФ Цифровая платформа



15.01.2025 «Авито Услуги» и «Корпорация МСП» запустили углубленный курс для МСП 1
28.12.2024 Получить меры поддержки бизнеса теперь можно при помощи сервиса «Жизненная ситуация» на «Госуслугах» 1
10.10.2024 Субсидии и гранты федеральных министерств стали доступны на МСП.рф 3
08.07.2024 На цифровой платформе МСП.РФ стал доступен сервис для привлечения инвесторов в бизнес-проекты 1
03.07.2024 Более 5,4 млрд рублей получили за полгода предприниматели через онлайн-сервис микрокредитования на МСП.РФ 2
26.06.2024 Предприниматели теперь могут оценить рынок и создать бизнес-план через сервис на цифровой платформе МСП.РФ 2
13.06.2024 Почти 3,5 млрд рублей микрозаймов получили МСП через Цифровую платформу МСП.РФ с начала 2024 года 3
20.05.2024 Сервис МСП.РФ по работе с маркетплейсами привлек более 20 тыс. предпринимателей 1
12.03.2024 Малые технологические компании могут получить до 1 млрд рублей по программе льготного кредитования 1
04.03.2024 На цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис по выбору франшизы для открытия бизнеса 1
08.02.2024 Предприниматели воспользовались сервисами МСП.РФ четыре миллиона раз 2
07.02.2024 Пользователи МСП.РФ более 4 млн раз воспользовались ее сервисами и продуктами за два года 2
23.01.2024 В России появилась первая единая онлайн-база льготного государственного имущества для МСП 1
16.01.2024 На МСП.РФ появился сервис для работы на маркетплейсах с мерами поддержки регионов 1
03.11.2023 На цифровой платформе МСП.РФ появился новый сервис для диагностики бизнес-процессов 2
12.10.2023 МСП стало доступно онлайн-получение микрозаймов по единому сокращенному пакету документов 1
02.10.2023 Какие цифровые решения нужны госсектору 1
06.09.2023 Меры поддержки малого и среднего бизнеса от пяти министерств станут доступны на цифровой платформе МСП.РФ 2
11.08.2023 Почти 15 тыс. человек воспользовались сервисами для начинающих предпринимателей на МСП.РФ 1
25.04.2023 Производитель корпусов для электроники локализовал производство при поддержке корпорации МСП 1
21.04.2023 Цифровая платформа МСП.РФ начала сама предлагать предпринимателям подходящие им меры поддержки 2
11.04.2023 Корпорация МСП и крупнейшие маркетплейсы договорились о системных правилах работы на рынке и поддержке малого бизнеса 1
07.04.2023 15 регионов интегрировали новые онлайн-услуги и меры поддержки в цифровую платформу МСП.РФ 1
25.01.2023 Предпринимателей будут официально уведомлять о планируемых проверках через «Госуслуги» и цифровую платформу МСП.РФ 2
22.12.2022 VK подвела результаты работы по поддержке МСП за 2022 год 1
12.12.2022 На «Цифровой платформе МСП.РФ» создан специальный раздел для самозанятых 2
14.11.2022 Корпорация МСП на основании данных ФНС запустила сервис по проверке контрагентов по более чем 20 параметрам 2
07.11.2022 Корпорация МСП: Через закупки малого объема по 223-ФЗ чаще всего приобретаются ремонтные услуги и оргтехника 1
28.10.2022 На цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис «Календарь предпринимателя» 2
21.10.2022 Предприниматели могут запускать рекламу от «Яндекс бизнеса» через цифровую платформу МСП.РФ 2
14.10.2022 На цифровой платформе МСП.РФ для малого и среднего бизнеса открылся доступ к госзакупкам крупных компаний 1
06.09.2022 Компании из ОАЭ, Индии, Армении и Азербайджана присоединились к цифровой платформе МСП.РФ 1
05.09.2022 В России начал работу центр помощи малому бизнесу в структурировании инвесткредитов под 3-4,5% 2
31.08.2022 Почти 6000 начинающих предпринимателей воспользовались специальными сервисами на цифровой платформе МСП.РФ 1
19.08.2022 Минэкономики намерено наказать подрядчика на 3 миллиарда за «реализованный и переданный» ИТ-проект 1
04.08.2022 Более 12 тыс. предпринимателей определили рейтинг своего бизнеса при помощи Цифровой платформы МСП.РФ 2
26.04.2022 «ТЭК-Торг» приняла участие в запуске сервиса для МСП по сбыту произведенной продукции и поиску партнеров 1
05.04.2022 «Корпорация МСП» запустила сервис по сбыту произведенной продукции и поиску партнеров для малого и среднего бизнеса 1
11.02.2022 Минэк оставил без финансирования ИТ-проект ценой 2 млрд. Исполнитель пошел за своими деньгами в суд 1

Публикаций - 39, упоминаний - 57

МСП Корпорация и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 2
Yandex - Яндекс 7339 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 141 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Ростелеком 9699 1
ЦЦТ ГКУ - Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста 8 1
GitHub 814 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 1
Notamedia - Нотамедиа 15 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 6
МСП Корпорация - МСП Лизинг 9 6
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 21 1
Ярмарка Мастеров - Livemaster - Ливмастер УК 2 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 38
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
РГАНТД - Российский государственный архив научно-технической документации 4 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 6
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 4
Оповещение и уведомление - Notification 4605 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 4
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 549 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 2
Оцифровка - Digitization 4539 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 297 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 132 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 370 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 6
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 96 1
Яндекс.Маркет 937 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Яндекс.Бизнес 34 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
Ростелеком - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 33 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 79 1
Белоусов Андрей 140 25
Путин Владимир 3171 9
Мишустин Михаил 676 2
Качанов Олег 114 2
Решетников Максим 31 2
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Катаева Елена 29 1
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Власова Марина 4 1
Щепинов Виктор 1 1
Звонарева Елена 19 1
Фетисов Александр 19 1
Ковтун Сергей 4 1
Усманов Руслан 3 1
Труненков Сергей 35 1
Григоренко Дмитрий 72 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 5
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 4
Россия - СФО - Иркутская область 1087 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 4
Россия - УФО - Свердловская область 1491 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 3
Россия - УФО - Челябинская область 1210 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 3
Россия - ПФО - Саратовская область 726 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 2
Россия - ДФО - Амурская область 732 2
Армения - Республика 2280 2
Беларусь - Белоруссия 5637 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - СФО - Кемеровская область 897 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 1
Казахстан - Республика 5525 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Россия - ЦФО - Орловская область 320 1
Россия - СФО - Омская область 665 1
Индия - Bharat 5431 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 933 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 88 37
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 18
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 8
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 8
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 5
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 4
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 3
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
Федеральный закон 209-ФЗ - О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 27 2
Льготы - Льготные кредиты 140 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 104 2
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 148 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 2
Госрасходы - портал 69 1
НГС - Новости Новосибирска 12 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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