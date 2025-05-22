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Чуппшева Светлана


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом для студентов и аспирантов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Чуппшева Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 349 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 341 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 324 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24917 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7579 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3205 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6117 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 132 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2188 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5034 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5260 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3565 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4061 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
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