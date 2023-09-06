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Меры поддержки малого и среднего бизнеса от пяти министерств станут доступны на цифровой платформе МСП.РФ

На цифровой платформе МСП.РФ малому и среднему бизнесу станут доступны меры поддержки пяти федеральных министерств: Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда, Минэкономразвития и Минцифры. В настоящее время идет совместная работа по обеспечению возможности их онлайн-получения на платформе, сообщил во время стратегической сессии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Правительстве России генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

«По поручению председателя Правительства Михаила Мишустина мы начали работу с федеральными ведомствами по размещению на платформе их мер поддержки. Ведем коммуникацию с Минпромторгом, Минсельхозом, Минтрудом об интеграции систем, а с Минэкономразвития в части туризма и Минцифры в рамках ИТ-стартапов разрабатываем функционал внутри платформы. Чтобы малый и средний бизнес могли получить необходимые меры поддержки на одном ресурсе», — отметил Александр Исаевич.

Сегодня, по его словам, интерес к отечественной цифровой платформе для малого и среднего бизнеса проявляют представители дружественных России стран.

Ядром цифровой платформы МСП.РФ, упрощающим доступ к мерам господдержки, является цифровой профиль предпринимателя, сказал Александр Исаевич. Совместно с Минцифры, ФНС, Банком России, Минэкономразвития было собрано более 1,2 тыс. категорий данных различных ведомств, чтобы освободить бизнес от предоставления сведений, которые и так уже есть у государства, сообщил он. «Эти данные позволяют Цифровой платформе самой адресно подбирать подходящие меры поддержки, проверять соответствие компании условиям получения каждой меры. С апреля этого года подано уже более 100 тыс. заявок на меры, которые были подобраны платформой после анализа цифрового профиля. Сейчас работаем над расширением перечня данных профиля», — добавил Александр Исаевич.

Выступая в ходе стратегической сессии, первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что ключевая задача следующего этапа работы по поддержке МСП — увеличение «продолжительности жизни» бизнеса и привязка всех мер к росту дохода в расчете на одного работника субъекта МСП. Особое внимание также должно быть уделено развитию экспорта и роли регионов в структурной перестройке сектора МСП.

Министр экономического развития Максим Решетников в свою очередь отметил эффективность мер господдержки сектора МСП. В частности, по его словам, те, кто воспользовался финансовой поддержкой, в шесть раз реже закрывают свой бизнес в течение трех лет, быстрее растут и платят больше налогов, чем не получившие поддержку.

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Цифровая платформа МСП.РФ была разработана и поддерживается Минэкономразвития России совместно с «Корпорацией МСП» для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует Андрей Белоусов.

«Корпорация МСП» — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП.

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