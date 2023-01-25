Предпринимателей будут официально уведомлять о планируемых проверках через «Госуслуги» и цифровую платформу МСП.РФ

Малый и средний бизнес теперь сможет получать официальные онлайн-уведомления о проведении плановых и внеплановых проверок, а также о профилактических визитах контролирующих органов. Все предупреждения о федеральных, региональных проверках, в том числе в части соблюдения санитарных и противопожарных требований, трудового законодательства, после согласия предпринимателя будут поступать в личный кабинет портала госуслуг и на цифровую платформу МСП.РФ. Об этом CNews сообщили представители корпорации МСП.

На портале госуслуг во втором полугодии 2022 г. создан личный кабинет контролируемого лица. Он работает как отдельный раздел «Контроль и надзор», доступный для юрлиц и ИП в их личных кабинетах. Благодаря интеграции с «Госуслугами» теперь информация о проверках доступна также на цифровой платформе МСП.РФ. В разделе собрана информация о прошедших и предстоящих проверках, профилактических визитах и других контрольных и надзорных мероприятиях. Благодаря этому организации могут посмотреть сроки мероприятий и узнать, какое ведомство и инспектор посетит предприятие или организацию.

Для удобства пользователям цифровой платформы МСП.РФ заблаговременно придут уведомления о предстоящих проверках или внесенных изменениях, например, при переносе сроков мероприятий, отмене или их завершении. Сервис уже направил бизнесу более 800 тыс. уведомлений. Подключить новую услугу можно в личном кабинете на МСП.РФ, где появился раздел «Уведомления от органов государственной власти». Для активации необходимо предоставить соответствующее согласие на «Госуслугах». Данную процедуру нужно пройти всего один раз и инициировать ее в личном кабинете на МСП.РФ.

Уведомления о планируемом проведении профилактического визита должно быть направлено не позднее, чем за пять рабочих дней до его проведения, а при выездной внеплановой проверке — не менее, чем за 24 часа. О плановой проверке предпринимателей будут оповещать, как только согласованный годовой план вносится в реестр проверок. Уведомления о проверках формируются на основе данных Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. Его ведет Генпрокуратура России. Реестр содержит информацию обо всех плановых и внеплановых проверках, проводимых различными контрольными (надзорными) органами.

«Личный кабинет контролируемого лица — первый ресурс, который структурировал цифровые сервисы взаимодействия и данные о контроле и надзоре для всего бизнеса страны. Он интегрирован с пятью федеральными информационными системами и получает все необходимые данные о проведении проверок и других контрольных и надзорных мероприятий. В случае несогласия бизнеса с решениями органов контроля можно воспользоваться сервисами досудебного обжалования. В I квартале 2023 г. в личных кабинетах юридических лиц будет отображено более чем 3 млн относящихся к ним объектов контроля. Среди них торговые и производственные объекты, земельные участки, объекты социальной сферы и другие. Электронный вид в разы ускоряет взаимодействие органов контроля с организациями, уменьшает бумажный документооборот. Как итог — уменьшение нагрузки на бизнес и проверяющие органы», — сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов.

После получения уведомлений о назначении проверки пользователи цифровой платформы МСП.РФ смогут перейти в детальную карточку мероприятия. При этом в случае профилактических визитов можно будет отказаться от их проведения, нажав на соответствующую кнопку.

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«Запрос на получение уведомлений от государственных органов был одним из самых массовых от предпринимателей при создании платформы. Поэтому мы инициировали изменение в нацпроект, что позволило нам оперативно реализовать востребованный функционал. Бизнес теперь сможет заблаговременно получать необходимые уведомления и готовиться к визиту контролеров. Непосредственно во время проверки любой предприниматель в случае нарушения его прав может сообщить об этом нам через «Сервис 360» на Цифровой платформе», — сказал генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

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Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана корпорацией МСП и Минэкономразвития России при участии бизнеса. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса.

Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. Корпорация МСП оказывает также финансовую поддержку через «МСП банк» и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК «МИР» финансирует компании на стадии роста и развития.