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Индексная книга (каталог) CNews*
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Баталина Ольга

СОБЫТИЯ


23.09.2026 Сбербанк запустил пилотный сервис по оформлению семейной налоговой выплаты 1
17.03.2025 Более 168 тыс. человек прошли тестирование на МСП.РФ для заключения соцконтракта на открытие бизнеса 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Баталина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8997 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 469 1
Google Android 15339 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6366 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 167926 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 347 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 166 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58293 1
Аренда 2717 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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