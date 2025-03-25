История «АМКОДОР» началась 1 февраля 1927 года. Холдинг «АМКОДОР» - это международная многопрофильная компания, производитель лесной техники в РБ и РФ. За 2021 год разработано 5 лесных машин «АМКОДОР» тяжелого класса. В составе холдинга – 28 юридических лиц, 21 завод, которые выпускают более 6500 наименований товарной продукции, более 130 моделей и модификаций специальных машин, работающих в 40 странах мира. В рамках пяти дивизионов - строительные, лесные, сельскохозяйственные,