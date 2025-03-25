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АМКОДОР

История «АМКОДОР» началась 1 февраля 1927 года. Холдинг «АМКОДОР» - это международная многопрофильная компания, производитель лесной техники в РБ и РФ. За 2021 год разработано 5 лесных машин «АМКОДОР» тяжелого класса. В составе холдинга – 28 юридических лиц, 21 завод, которые выпускают более 6500 наименований товарной продукции, более 130 моделей и модификаций специальных машин, работающих в 40 странах мира. В рамках пяти дивизионов - строительные, лесные, сельскохозяйственные


25.03.2025 Российский МСП-производитель поставит ЭКБ крупному машиностроительному предприятию Белоруссии 1
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
12.01.2018 ДИТ не захотел сэкономить полмиллиарда на телеметрии. В выигрыше «Ростелеком» 1
09.09.2016 В «УралАвто» интегрировали решения Omnicomm Online и «1С:Управление автотранспортом» 1
28.10.2015 У совладельца «Мегафона» найдены сомнительные сделки на $500 млн в России и СНГ 2
28.04.2011 Депутат от «Единой России» покрыл сотовыми сетями пол-Африки 1
16.01.2008 Документооборот «АМКОДОР-Оптим» будет переведен в Directum 2
19.03.2007 Белоруссия налаживает выпуск GPS-оборудования 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

АМКОДОР и организации, системы, технологии, персоны:

Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 3
Visor 69 3
МегаФон 9068 2
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 110 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 55 2
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 2
Ростелеком 9813 1
LG Electronics 3626 1
8339 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 863 1
Hitachi - Хитачи 1467 1
Directum - Директум 1104 1
1С-Рарус 890 1
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 86 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Ростелеком - Глобус-телеком 226 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 1
Galileosky - ГалилеоСкай 20 1
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 1
БСК Инжиниринг 1 1
Технотон СП - ТехнотонТрейд 3 1
CG Corp Global - CG Cell Technologies 4 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 3
МТЗ Трансмаш 23 3
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 79 3
TimeTurns Holdings 10 3
Альфа-Банк 1784 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 124 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Muddy Waters 7 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 9 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод 12 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2542 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 2
Единая Россия - Политическая партия 296 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28075 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12708 2
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 47 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20862 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9365 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1498 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8682 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2862 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12671 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7133 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 21 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3532 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2776 1
Омникомм - Omnicomm Online 57 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3260 1
Directum СЭД - ECM-система 294 1
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 9 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5002 1
Омникомм - Omnicomm LLS 30 1
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Каримов Ислам 95 1
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Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Латыпов Урал 1 1
Григорян Гарегин 1 1
Милявская Жанна 1 1
Prasad Samatha - Прасад Самата 2 1
Михайлов Антон 4 1
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