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АМКОДОР
История «АМКОДОР» началась 1 февраля 1927 года. Холдинг «АМКОДОР» - это международная многопрофильная компания, производитель лесной техники в РБ и РФ. За 2021 год разработано 5 лесных машин «АМКОДОР» тяжелого класса. В составе холдинга – 28 юридических лиц, 21 завод, которые выпускают более 6500 наименований товарной продукции, более 130 моделей и модификаций специальных машин, работающих в 40 странах мира. В рамках пяти дивизионов - строительные, лесные, сельскохозяйственные,
АМКОДОР и организации, системы, технологии, персоны:
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