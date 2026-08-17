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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199733
ИКТ 15426
Организации 11785
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Мероприятия 895

Михайлов Антон

СОБЫТИЯ


17.08.2026 ShiftLeft Security и ARX Security обеспечили технологическую совместимость Sastav и ARX ASPM Platform 1
02.05.2024 Rutube провел стратегические встречи в новых регионах и Республике Крым 1
11.11.2022 Платформа бизнес-аналитики из «Сколково» внесена в реестр российского ПО 1
28.04.2011 Депутат от «Единой России» покрыл сотовыми сетями пол-Африки 1
21.06.2007 Мастер-класс для акушеров из СПбГУ транслировали в интернете 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Михайлов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

С-Инновации 45 1
ITD Group - ShiftLeft Security - Пайнап - PineApp 9 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
9605 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 490 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 1
Vocord - Вокорд 185 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 432 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
ЦРТ Инновации 71 1
Visor 70 1
Beorg - Биорг 130 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
БСК Инжиниринг 1 1
StormCorp - Штормкорп 2 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
TimeTurns Holdings 10 1
Альфа-Банк 1980 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 322 1
МТЗ Трансмаш 24 1
ЯКласс 69 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 10 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
АМКОДОР 8 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2863 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25862 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18158 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2482 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54008 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1721 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7546 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5656 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 434 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11827 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29717 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12869 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7543 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2493 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 487 1
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 55 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13942 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 1
Data monetization - Монетизация данных 1971 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12223 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22970 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6493 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10754 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2013 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9667 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1694 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5236 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3241 1
ITD Group - ShiftLeft Security - SASTAV - статический анализатор исходного кода 10 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 132 1
StormCorp - Storm Navigator 1 1
Милявский Александр 6 1
Булатов Николай 9 1
Милявская Жанна 1 1
Григорян Гарегин 1 1
Латыпов Урал 1 1
Prasad Samatha - Прасад Самата 3 1
Чириков Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166481 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47658 2
Германия - Рейнланд-Пфальц - Майнц 17 1
Казахстан - Республика 6061 1
Европа 24976 1
Беларусь - Белоруссия 6303 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3137 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3699 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19566 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
Африка - Африканский регион 3644 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2857 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 206 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 233 1
Кипр - Республика 637 1
Бурунди - Республика 73 1
Беларусь - Минск 707 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 172 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 1
Танзания - Объединённая Республика 87 1
Камбоджа - Королевство 157 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 92 1
Уганда - Республика 92 1
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 36 1
Конго - Демократическая Республика 102 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18182 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6696 2
Образование в России 2899 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11733 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12324 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4609 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5791 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21704 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27332 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53552 1
Аренда 2695 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1503 1
Зоология - наука о животных 2889 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11344 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3181 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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