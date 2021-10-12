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Танзания
Объединённая Республика


12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
27.04.2020 5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
08.11.2019 Восьмилетнее воровство военных данных обнаружили после ухода хакеров на пенсию 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
01.03.2019 Трояны-вымогатели вымирают, потому что пользователи не хотят платить 1
28.02.2019 Исследование Microsoft: за 2018 год число фишинговых атак выросло на 350% 1
04.12.2018 Сервис пассажирских перевозок inDriver объявил о выходе на рынок США 1
19.11.2018 Второй учебный центр Acronis Unium начал работу в Новороссийске 1
14.11.2018 Российский сервис пассажирских перевозок inDriver начал работу в Африке 2
30.10.2018 Acronis профинансировал строительство школы в Танзании 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
13.03.2018 «Лаборатория Касперского» нашла сложное шпионское ПО, заражающее жертв через роутеры 1
13.09.2016 Танзанийский институт Ifakara Health выбрал видеоконференцсвязь TrueConf 2
13.05.2016 Кавказский «МегаФон» составил Топ-10 самых посещаемых стран по итогам майских каникул 1
23.11.2015 Conficker по-прежнему возглавляет мировой рейтинг вредоносных программ 1
12.10.2015 Летом 2015 г. мобильный интернет-трафик абонентов Tele2, путешествующих по России, увеличился в 60 раз 1
22.04.2015 Издатцентр «Марка», подведомственный Федеральному агентству связи, принял участие в работе Всемирной ассоциации по развитию филателии 1
14.03.2015 Qiwi не смогла покорить ни Америку, ни Европу 1
18.12.2014 Uranium One Holding передал управление печатью на аутсорсинг в Ricoh 1
30.09.2014 Сибирские абоненты МТС этим летом в роуминге скачали на треть больше данных 1
07.10.2013 Как внедряют е-паспорт в Азии и Африке 1
12.08.2013 Contact подключила ремиттинговые компании в Гане, Нигерии и Сенегале 1
17.05.2013 МТС нашла революционный способ улучшить покрытие вдоль дорог и в малонаселенных территориях 1
07.09.2012 В мировом рейтинге развития веба Россия оказалась между Тунисом и Филиппинами 1
31.08.2012 Выбор ZOOM: Капсульные кофемашины 2
09.06.2012 Сервисный корпус IBM внедряет систему мониторинга для региональной инновационной системы Новосибирской области 1
15.12.2011 Корпорация Google пожертвовала $40 млн на благотворительность 1
28.04.2011 Депутат от «Единой России» покрыл сотовыми сетями пол-Африки 1
01.06.2010 Африканский рынок поддержки Open Source решений ожидает активный рост 3
23.10.2009 Русские связисты штурмуют Африку 1
05.03.2009 Русские связисты: экспансия за рубеж продолжается 1
06.02.2008 Google расширяет присутствие в Африке 1
05.02.2008 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Танзании и Великобритании 1
09.01.2008 Nokia Siemens Networks построит сеть в Саудовской Аравии 1
12.01.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг на Занзибаре 1

Публикаций - 37, упоминаний - 42

Танзания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 2
Microsoft Corporation 11226 2
Acronis Foundation 5 2
Acronis - Акронис 366 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
Telefonica - Telefónica España 173 1
Fintur 33 1
Глобус-телеком 152 1
Google LLC 7198 1
МегаФон Кавказский филиал 192 1
ShadowBrokers - хакерская группировка 8 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 80 1
Синтерра - Synterra 573 1
Coinbase 24 1
Mustcom 1 1
Фирма АС 3 1
Питерская группа связистов 115 1
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 1
МегаФон ПетерСтар 148 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
SEC Consult Services 931 1
Qualcomm Technologies 1007 1
РТКомм.ру 164 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
ЭОС - Электронные офисные системы 993 1
Telegram Group 702 1
Telia Company 350 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
inDriver 10 1
Turkcell 182 1
Yota - Скартел 623 1
Docsvision - ДоксВижн 783 1
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 67 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1580 1
Альфа-Банк 1128 1
Роснефть НК 367 1
Альфа-Групп 330 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 236 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь 7 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 3 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 550 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 2
Фишинг - Phishing 97 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 107 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
C&C - Command and Control server 61 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 128 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 64 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
Microsoft Windows 10 6691 3
Google Chrome - браузер 1119 2
Linux OS 4288 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
WordPress 170 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 2
Binance - Криптовалютная биржа 9 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 3 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Ред ОС 239 1
Ланит LanDocs 42 1
Dialog - Мессенджер 23 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
Microsoft Outlook 651 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Edge - Браузер 996 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Microsoft Office 1954 1
Google Android 10752 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Томский Арсен 2 2
Дуров Николай 17 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 1 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 1
Рожецкин Леонид 17 1
Гусинский Владимир 7 1
Потанин Владимир 19 1
Рейман Леонид 425 1
Шульмин Алексей 2 1
Маркин Алексей 4 1
Zanni John - Занни Джон 11 1
Каримов Ислам 85 1
Каримова Гульнара 89 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Дуров Павел 216 1
Водясов Алексей 97 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
Казахстан - Республика 2661 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 13
Беларусь - Белоруссия 2104 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 7
Индия - Республика 2184 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 6
Украина 3417 6
Швеция - Королевство 767 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 5
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 31 5
Узбекистан - Республика 828 5
Африка 1506 5
Судан - Республика 41 5
Япония 2827 5
Европа 3798 5
Сенегал - Республика 19 4
Камерун - Республика 25 4
Турция - Турецкая республика 957 4
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 4
Уганда - Республика 32 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 230 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Франция - Французская Республика 2150 3
Ирак - Республика 83 3
Молдавия - Республика Молдова 436 3
Иран - Исламская Республика Иран 376 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 525 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 3
Монголия 173 3
Тунис - Тунисская Республика 79 3
Бурунди - Республика 51 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 3
Финляндия - Финляндская Республика 825 3
Чили - Республика 121 3
Перу - Республика 96 3
Норвегия - Королевство 436 3
Колумбия - Республика 137 3
Ирландия - Республика 368 3
Азия - Азиатский регион 1532 3
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
НТВ - Телекомпания 165 1
CoinMarKetCap 14 1
Securelist 7 1
Microsoft Security Intelligence Report 13 2
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
Acronis Unium 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Россия-Африка - саммит 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771635, в очереди разбора - 675317.
Создано именных указателей - 46354.
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