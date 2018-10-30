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Танзания Объединённая Республика
СОБЫТИЯ
|30.10.2018
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Acronis профинансировал строительство школы в Танзании
Acronis, один из мировых лидеров в области киберзащиты и гибридного облачного хранения, поздравил жителей города Лунгунг в Танзании с открытием новой школы, благодаря которой более 500 детей будут получать хорошее образование. Строительство новой школы было профинансировано Acronis и осуществлено благодаря партнерс
|09.12.2009
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В Новой Зеландии, Мексике и Танзании произошли землетрясения
летрясение магнитудой 5,0. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 138 км на расстоянии 35 км к юго-западу от г.Аутлан-де-Наварро. Как сообщает Геофизическая служба РАН, 8 декабря 2009 года в Танзании (юго-восточная Африка) произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км на севере озера Малави. Сообщений о возможных жертвах и разрушениях при
|05.02.2008
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«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Танзании и Великобритании
«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для абонентов Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» и ЗАО «Соник Дуо» в сети «Vodacom Tanzania Limited» (Танзания). коммерческий роуминг GPRS для абонентов сети "МегаФон" в сети "Vodafone Limited" (Великобритания).
|01.02.2008
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В Танзании обнаружен ранее не известный науке зверь
Как сообщает Би-би-си со ссылкой на Journal of Zoology, в горах Танзании ученые обнаружили до сих пор неизвестное науке млекопитающее. Существо, получившее латинское название Rhynochocyon udzungwensis, оказалось новым видом длинноухого прыгунчика. Животное,
|23.08.2000
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Электронная коммерция в Танзании. Возможно ли это?
о нужно учитывать, что в этих странах инвестиции будут связаны с серьезным риском. В их число, прежде всего, попали несколько стран Среднего Востока и Африки: Египет, Гана, Кения, Саудовская Аравия и Танзания. По словам Макконелла в более чем 20 странах, упомянутых в отчете, состояние экономики близко к критическому. Многие из этих государств не имеют даже базовой инфраструктуры, необходимо
|23.08.2000
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Электронная коммерция в Танзании. Возможно ли это?
о нужно учитывать, что в этих странах инвестиции будут связаны с серьезным риском. В их число, прежде всего, попали несколько стран Среднего Востока и Африки: Египет, Гана, Кения, Саудовская Аравия и Танзания. В этих странах существуют весьма серьезные проблемы с электричеством и телефонными линиями. Например, на Африку приходится всего 2% мировых телефонных линий и менее 0,1% пользователей
|30.06.2000
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Европейская группа выиграла приватизационный конкурс по телекоммуникациям в Танзании
ирует около $900 млн. в инфраструктур телекоммуникаций в течение 10 лет. В сфере деятельности консорциума будет стационарная и сотовая связь, передача данных, услуги пейджинговой связи. Правительство Танзании рассчитывает получить в виде налогов и других доходов от деятельности консорциума около $1,5 млрд. в течение 10 лет.
Танзания и организации, системы, технологии, персоны:
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