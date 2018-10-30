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Танзания Объединённая Республика

Танзания - Объединённая Республика

СОБЫТИЯ


30.10.2018 Acronis профинансировал строительство школы в Танзании

Acronis, один из мировых лидеров в области киберзащиты и гибридного облачного хранения, поздравил жителей города Лунгунг в Танзании с открытием новой школы, благодаря которой более 500 детей будут получать хорошее образование. Строительство новой школы было профинансировано Acronis и осуществлено благодаря партнерс
09.12.2009 В Новой Зеландии, Мексике и Танзании произошли землетрясения

летрясение магнитудой 5,0. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 138 км на расстоянии 35 км к юго-западу от г.Аутлан-де-Наварро. Как сообщает Геофизическая служба РАН, 8 декабря 2009 года в Танзании (юго-восточная Африка) произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км на севере озера Малави. Сообщений о возможных жертвах и разрушениях при
05.02.2008 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Танзании и Великобритании

«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для абонентов Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» и ЗАО «Соник Дуо» в сети «Vodacom Tanzania Limited» (Танзания). коммерческий роуминг GPRS для абонентов сети "МегаФон" в сети "Vodafone Limited" (Великобритания).
01.02.2008 В Танзании обнаружен ранее не известный науке зверь

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на Journal of Zoology, в горах Танзании ученые обнаружили до сих пор неизвестное науке млекопитающее. Существо, получившее латинское название Rhynochocyon udzungwensis, оказалось новым видом длинноухого прыгунчика. Животное,
23.08.2000 Электронная коммерция в Танзании. Возможно ли это?

о нужно учитывать, что в этих странах инвестиции будут связаны с серьезным риском. В их число, прежде всего, попали несколько стран Среднего Востока и Африки: Египет, Гана, Кения, Саудовская Аравия и Танзания. По словам Макконелла в более чем 20 странах, упомянутых в отчете, состояние экономики близко к критическому. Многие из этих государств не имеют даже базовой инфраструктуры, необходимо
23.08.2000 Электронная коммерция в Танзании. Возможно ли это?

о нужно учитывать, что в этих странах инвестиции будут связаны с серьезным риском. В их число, прежде всего, попали несколько стран Среднего Востока и Африки: Египет, Гана, Кения, Саудовская Аравия и Танзания. В этих странах существуют весьма серьезные проблемы с электричеством и телефонными линиями. Например, на Африку приходится всего 2% мировых телефонных линий и менее 0,1% пользователей
30.06.2000 Европейская группа выиграла приватизационный конкурс по телекоммуникациям в Танзании

ирует около $900 млн. в инфраструктур телекоммуникаций в течение 10 лет. В сфере деятельности консорциума будет стационарная и сотовая связь, передача данных, услуги пейджинговой связи. Правительство Танзании рассчитывает получить в виде налогов и других доходов от деятельности консорциума около $1,5 млрд. в течение 10 лет.

Публикаций - 87, упоминаний - 93

Танзания и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 11
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 7
Microsoft Corporation 25775 6
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Vodafone Group 1412 5
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 4
Cisco Systems 5372 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
Google LLC 12690 3
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 3
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 3
МегаФон - Мобиком 230 3
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 3
Vodafone Group - Vodacom Group - Vodacom Congo - Vodacom Tanzania 16 3
Ростелеком 10948 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 2
Visor 70 2
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 2
MTN Group 37 2
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 2
AT&T South - BellSouth 234 2
ByCell 26 2
TTCL - Tanzania Telecommunications Company 2 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Acronis - Акронис 489 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Telegram Group 2940 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 2
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 2
TimeTurns Holdings 10 5
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 3
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 2
АМКОДОР 8 2
Stimson Center - Henry Stimson Center for public policy - Центр общественной политики Гарри Симпсона 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Альфа-Банк 1979 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
МТЗ Трансмаш 24 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
Krups 31 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 10 1
Техносервис 8 1
IDASA - Institute for Democratic Alternatives in South Africa - Институт демократических альтернатив в Южной Африке 1 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
IOSCO - International Organization of Securities Commissions - Международная организация комиссий по ценным бумагам 2 1
Kuwait Stock Exchange - Кувейтская фондовая биржа 2 1
NanduQ - Qiwi Jordan 1 1
NanduQ - Qiwi Brasil T 1 1
NanduQ - Qiwi USA 1 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe - RoRe Tech - Роре Тех 15 1
First National Holdings 40 1
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 1
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - ОНЭКСИМ-банк - Объединённый экспортно-импортный банк 3 1
British Museum - Британский музей 14 1
Norton Rose Fulbright 5 1
Uffizi Galleries - Galleria degli Uffizi - Галерея Уффици 5 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Международный арбитраж 32 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
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WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 2
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Microsoft Windows 16882 2
Apple - App Store 3109 2
WordPress Foundation - WordPress 255 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 2
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Ricoh Aficio - Ricoh SP - Ricoh MP - Ricoh IM - серия МФУ 51 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 17 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 65 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
Sony Playstation VR - PS VR 27 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 31 1
Apache Camel 74 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 20 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
Krups Dolce Gusto 1 1
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DeLonghi Nespresso Lattissima - DeLonghi Magnifica - DeLonghi EDP - DeLonghi ECAM - DeLonghi EMK - DeLonghi ECAM - DeLonghi KG - DeLonghi BAR - DeLonghi Coffee Link - серия кофемолок, кофеварок, кофемашин 17 1
Canon CR2 - формат RAW-снимков цифровых фотоаппаратов фирмы 13 1
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 15 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 1
Redmond SteakMaster 10 1
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
DJI Phantom 10 1
Microsoft Windows Mail 18 1
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Томский Арсен 2 2
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 2
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Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 2
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Индонезия - Республика 1058 9
Узбекистан - Республика 2005 9
Намибия - Республика 92 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Английский язык 7030 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Аренда 2687 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 3
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 3
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 208 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Зоология - наука о животных 2887 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 2
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 199 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 2
Философия - Philosophy 530 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
EurekAlert 291 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Securelist 30 1
Известия ИД 770 1
South China Morning Post 93 1
NE Asia Online 313 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Khaleej Times 5 1
Zoological Journal - Journal of Zoology 2 1
Bloomberg 1627 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CoinMarKetCap 23 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Oxford Economics 14 1
Mobile Research Group 87 1
BMI International - BMI-TechKnowledge 4 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Рустелеком ТК 305 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 3 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
Acronis Unium 1 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 1
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 1
ROBBO Academy - РОББО Академии 2 1
University of Canterbury - Кентерберийский университет - Университет Кентербери 4 1
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Россия-Африка - саммит 4 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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