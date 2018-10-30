Танзания - Объединённая Республика

Acronis профинансировал строительство школы в Танзании Acronis, один из мировых лидеров в области киберзащиты и гибридного облачного хранения, поздравил жителей города Лунгунг в Танзании с открытием новой школы, благодаря которой более 500 детей будут получать хорошее образование. Строительство новой школы было профинансировано Acronis и осуществлено благодаря партнерс

В Новой Зеландии, Мексике и Танзании произошли землетрясения летрясение магнитудой 5,0. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 138 км на расстоянии 35 км к юго-западу от г.Аутлан-де-Наварро. Как сообщает Геофизическая служба РАН, 8 декабря 2009 года в Танзании (юго-восточная Африка) произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км на севере озера Малави. Сообщений о возможных жертвах и разрушениях при

«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Танзании и Великобритании «Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для абонентов Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» и ЗАО «Соник Дуо» в сети «Vodacom Tanzania Limited» (Танзания). коммерческий роуминг GPRS для абонентов сети "МегаФон" в сети "Vodafone Limited" (Великобритания).

В Танзании обнаружен ранее не известный науке зверь Как сообщает Би-би-си со ссылкой на Journal of Zoology, в горах Танзании ученые обнаружили до сих пор неизвестное науке млекопитающее. Существо, получившее латинское название Rhynochocyon udzungwensis, оказалось новым видом длинноухого прыгунчика. Животное,

Электронная коммерция в Танзании. Возможно ли это? о нужно учитывать, что в этих странах инвестиции будут связаны с серьезным риском. В их число, прежде всего, попали несколько стран Среднего Востока и Африки: Египет, Гана, Кения, Саудовская Аравия и Танзания. По словам Макконелла в более чем 20 странах, упомянутых в отчете, состояние экономики близко к критическому. Многие из этих государств не имеют даже базовой инфраструктуры, необходимо

Электронная коммерция в Танзании. Возможно ли это? о нужно учитывать, что в этих странах инвестиции будут связаны с серьезным риском. В их число, прежде всего, попали несколько стран Среднего Востока и Африки: Египет, Гана, Кения, Саудовская Аравия и Танзания. В этих странах существуют весьма серьезные проблемы с электричеством и телефонными линиями. Например, на Африку приходится всего 2% мировых телефонных линий и менее 0,1% пользователей