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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169213
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Шульмин Алексей



21.02.2025 В новых атаках кибергруппы Angry Likho применяется стилер Lumma 1
07.10.2024 Разбудили лихо: идет новый виток кампании кибершпионажа на российские организации 1
10.04.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила таинственную платформу для кибершпионажа 1
13.03.2018 «Лаборатория Касперского» нашла сложное шпионское ПО, заражающее жертв через роутеры 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Шульмин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4915 3
Apple Inc 12149 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27778 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12708 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7445 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12612 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16198 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3469 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1746 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 251 1
Швейцарский нож - многофункциональный складной нож - Swiss knife - Swiss made 36 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 722 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1449 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1935 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13966 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24267 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2914 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10017 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4252 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 778 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2491 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6422 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 126 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 56 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 528 1
Microsoft Windows PowerShell 177 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 2
Танзания - Объединённая Республика 76 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Ближний Восток 2951 1
Турция - Турецкая республика 2369 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 1
Ирак - Республика 697 1
Судан - Республика 104 1
Кения - Республика 153 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 131 1
Сомали - Федеративная Республика - Африканский рог 43 1
Ливия 151 1
Конго - Демократическая Республика 96 1
Йемен - Йеменская Республика 64 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 722 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 2
Английский язык 6659 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342195, в очереди разбора - 766958.
Создано именных указателей - 169213.
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