Разделы

Безопасность
|

В новых атаках кибергруппы Angry Likho применяется стилер Lumma

По данным «Лаборатории Касперского», кибергруппа Angry Likho готовит новую волну целевых атак как минимум с 16 января 2025 г. Эксперты компании обнаружили новые вредоносные файлы, которые позволяют украсть конфиденциальные данные при помощи стилеров и установить полный контроль над заражённым устройством за счёт вредоносных утилит удалённого администрирования. Главные цели злоумышленников находятся в России и Беларуси, это сотрудники крупных корпораций: государственных организаций и их подрядчиков.

По данным телеметрии «Лаборатории Касперского», Angry Likho проводит кампании как минимум с 2023 г. Кибергруппа делает это с определённой периодичностью, на некоторое время приостанавливая деятельность, после чего возобновляет её, незначительно меняя техники. В рамках новой кампании эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили несколько десятков вредоносных имплантов, а также дополнительные командные серверы злоумышленников.

Как начинается атака. Злоумышленники рассылают фишинговые письма с самораспаковывающимися вредоносными архивами, созданные специально под конкретных пользователей. Большинство архивов имеют русскоязычные названия и содержат файлы-приманки на русском, тематически связанные преимущественно с российскими государственными учреждениями.

Что происходит после заражения. Если жертва открывает вложение, на устройстве оказывается троянец-стилер Lumma. Он собирает большие объёмы данных с заражённого устройства — от банковских реквизитов из браузеров до файлов криптокошельков, в том числе информацию о системе и установленных программах, а также файлы cookie, имена пользователей и их пароли, номера банковских карт и сведения из журнала подключений.

«Кибергруппа Angry Likho использует доступные вредоносные утилиты, которые можно приобрести на специализированных форумах в даркнете, а самостоятельно проделывает лишь малую часть работы: пишет компоненты механизма доставки зловреда на устройство жертвы и проводит целевую рассылку имплантов. Приёмы, которые применяют злоумышленники, модифицируются незначительно, но им удаётся достигать своих целей. Мы продолжаем наблюдать за этой угрозой и проактивно защищать от неё», — сказал Алексей Шульмин, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился
Бизнес

Продукты «Лаборатории Касперского» детектируют вредоносное ПО следующими вердиктами: HEUR:Trojan.MSIL.Agent.pef, HEUR:Trojan.Win32.Generic.

Для защиты от сложных целевых атак «Лаборатория Касперского» рекомендует: использовать комплексное решение, такое как Kaspersky Symphony XDR, для всесторонней защиты организации; регулярно проводить обучающие тренинги для сотрудников, чтобы снизить вероятность успешных атак с использованием методов социальной инженерии, в том числе фишинга, например, с помощью онлайн-платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform; использовать сервисы информирования об угрозах, например, Kaspersky Threat Intelligence — комплекс с единой точкой доступа к данным и аналитике, собранным «Лабораторией Касперского» за более чем 25 лет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Бизнес против. Wildberries и «Авито» критикуют стремление властей заставить россиян регистрироваться в маркетплейсах через «Госуслуги». Опрос

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Поддельные ИТ-компании заставляют работников совершать мошеннические звонки. Несогласным грозят пытками и расправой

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще