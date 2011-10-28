Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ливия
СОБЫТИЯ
|28.10.2011
|
Итоги войны в Ливии: выявлены недостатки британского Apache AH1
ean с 29 мая по 24 августа и в общей сложности выполнили 25 миссий с поражением целей на территории Ливии, включая города Брега и Триполи. Apache завершили боевые вылеты 6 августа, поразив боле
|25.10.2011
|
Беспилотная война в Ливии: что устроили американские БПЛА
Несмотря на то, что США участвовали в боевых действиях на территории Ливии ограниченно, американские беспилотные аппараты поставили рекорд по применению огневой м
|22.08.2011
|
В Ливии сбит беспилотник-разведчик. США урок усвоили
Новейший американский беспилотный вертолет Fire Scout погиб в боевом вылете в Ливии. В связи с этим его планируется вооружить управляемыми ракетами. 21 июня с борта фрегата ВМС США Halyburton взлетел беспилотный вертолет Fire Scout, который должен был обеспечить разведку
|14.06.2011
|
НАТО бомбит Ливию по наводкам через Twitter
С первых дней войны в Ливии офицеры НАТО опровергали слухи о том, что они поддерживают связь с повстанцами для корр
|30.03.2011
|
США запускают в Ливии аэростаты-ретрансляторы
от патрулирования в опасной близости от зоны боевых действий. В воздушной операции над территорией Ливии в настоящее время действуют около 170 американских самолетов. И если с ударной группиро
|24.03.2011
|
В Ливии действует новейшее средство радиоэлектронной борьбы
о самолеты EA-18G Growler производства компании Boeing оказывают "электронную поддержку" операции в Ливии. Это первое боевое задание самолета, который заменяет старый палубный самолет радиоэлек
|05.03.2011
|
В Ливии заблокирован доступ в интернет
Власти Ливии предположительно заблокировали для граждан страны доступ к интернету. Об этом говорится в отчете американской компании Arbor Networks, по данным которой сегодня, 5 марта, около 01:00 по м
|01.03.2011
|
Власти Ливии глушат вещание российского телеканала Russia Today
В Ливии глушится вещание российского информационного телеканала Russia Today на арабском языке
|28.02.2011
|
Оппозиционные электронные масс-медиа заработали на части территории Ливии, контролируемой революционерами
Сигналы повстанческих радиостанций «Радио Свободной Ливии» из Бенгази на частоте 675 кГц, «Радио Свободный Тобрук» на 648 кГц и несколько других локальных станций, вещающих с части территории Ливии, вышедшей из под контроля ливийского лид
|21.02.2011
|
В Ливии власти отключали интернет
В Ливии, где сейчас проходят антиправительственные демонстрации, в ночь на субботу, 19 февраля,
|07.10.2009
|
В Ливии разбился "МиГ"
В столице Ливии Триполи на выставке вооружений LAVEX 2009 потерпел катастрофу истребитель МиГ-23 ВВС
|22.01.2008
|
Ливия приобретет итальянский патрульный самолет
ования территориальных вод страны, осуществления поисковых и спасательных операций. Помимо Италии и Ливии, два таких самолета в патрульном варианте заказала Нигерия. Ранее Ливия приобрела 10 па
|11.12.2007
|
Ливия приобретает французские истребители
Как сообщает Reuters, Ливия планирует приобрести большую партию французски истребителей и вертолетов, а также другой военной техники - в том числе 14 истребителей поколения"4+" Rafale производства компании Dassault,
|29.10.2007
|
МиГ-29М ОВТ продемонстрирует сверхманевренность в Ливии
оронэкспорт», Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» представит экспериментальный сверхманевренный истребитель МиГ-29М с отклоняемым вектором тяги (ОВТ). МиГ-29М ОВТ продемонстрирует в небе Ливии уникальные фигуры высшего пилотажа, которые не cпособен повторить ни один из боевых самолетов мира. МиГ-29M ОВТ создан на базе предсерийного истребителя МиГ-29М и является, по сути, летаю
|19.01.2007
|
Слухи о продаже истребителей Ливии, вероятно, лишены оснований
алях". Истребитель Rafale в двухместном варианте Rafale B был представлен на авиавыставке в столице Ливии Триполи в начале декабря 2006 года - это, возможно, и породило необоснованные ожидания.
|11.12.2006
|
Молекулярный анализ придал "делу медсестер" в Ливии новый оборот
Ученые из Оксфордского университета в Великобритании провели анализ вирусов гепатита С и иммунодефицита человека, выявленных у зараженных детей в Ливии. Согласно официальной точке зрения, заражение детей явилось результатом деятельности группы медсестер из Болгарии, которым грозит смертная казнь. Результаты анализа штаммов вирусов, сообщ
|11.12.2006
|
Молекулярный анализ придал "делу медсестер" в Ливии новый оборот
Ученые из Оксфордского университета в Великобритании провели анализ вирусов гепатита С и иммунодефицита человека, выявленных у зараженных детей в Ливии. Согласно официальной точке зрения, заражение детей явилось результатом деятельности группы медсестер из Болгарии, которым грозит смертная казнь. Результаты анализа штаммов вирусов, сообщ
|11.10.2006
|
Ливия обещает каждому школьнику по ноутбуку
Правительство Ливии достигло соглашения с американской некоммерческой организацией OLPC (One Laptop Per Chi
|28.07.2006
|
В Россию ввезено высокообогащенное ядерное топливо из Ливии
25 июля был осуществлен вывоз на территорию Российской Федерации 3 кг необлученного высокообогащенного топлива исследовательского реактора "Таджура" в Ливии, сообщает пресс-служба Минатома. Ввоз был осуществлен в рамках российско-американского межправительственного соглашения 2004 года о сотрудничестве по ввозу в Российскую Федерацию ядерного
|28.07.2006
|
В Россию ввезено высокообогащенное ядерное топливо из Ливии
25 июля был осуществлен вывоз на территорию Российской Федерации 3 кг необлученного высокообогащенного топлива исследовательского реактора "Таджура" в Ливии, сообщает пресс-служба Минатома. Ввоз был осуществлен в рамках российско-американского межправительственного соглашения 2004 года о сотрудничестве по ввозу в Российскую Федерацию ядерного
|14.04.2006
|
"Ископаемая" вода скоро напоит Ливию
Работы по поиску нефти, проводившиеся в Ливии в 1950-х годах, принесли не менее ценную находку: под раскаленными песками пустынь были найдены огромные площади водоносных слоев, сообщает TerraDaily. С экономической точки зрения, изныв
|14.04.2006
|
"Ископаемая" вода скоро напоит Ливию
Работы по поиску нефти, проводившиеся в Ливии в 1950-х годах, принесли не менее ценную находку: под раскаленными песками пустынь были найдены огромные площади водоносных слоев, сообщает TerraDaily. С экономической точки зрения, изныв
|17.03.2006
|
Астрономический туризм входит в моду
Морские и воздушные порты Ливии готовятся к грандиозному наплыву любителей туризма и астрономии. Ожидается, что на затм
|17.03.2006
|
Астрономический туризм входит в моду
Морские и воздушные порты Ливии готовятся к грандиозному наплыву любителей туризма и астрономии. Ожидается, что на затм
|09.09.2004
|
В Ливии запущена новая сотовая сеть
Как сообщает агентство BBC, в Ливии запущена в действие новая сотовая связь. Компания Libyana, запустившая сеть, является государственной также как и ее конкурент, и некоторые скептики сомневаются по поводу того, будет ли н
|23.08.2002
|
Alcatel поставит оборудование для сети мобильной связи в Ливии
я Alcatel, по сообщению ВВС, заключила соглашение о расширении сети мобильной связи стандарта GSM в Ливии. Соглашение, по-видимому, было подписано с компанией General Posts and Telecommunicatio
Ливия и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.