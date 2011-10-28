Итоги войны в Ливии: выявлены недостатки британского Apache AH1 ean с 29 мая по 24 августа и в общей сложности выполнили 25 миссий с поражением целей на территории Ливии, включая города Брега и Триполи. Apache завершили боевые вылеты 6 августа, поразив боле

Беспилотная война в Ливии: что устроили американские БПЛА Несмотря на то, что США участвовали в боевых действиях на территории Ливии ограниченно, американские беспилотные аппараты поставили рекорд по применению огневой м

В Ливии сбит беспилотник-разведчик. США урок усвоили Новейший американский беспилотный вертолет Fire Scout погиб в боевом вылете в Ливии. В связи с этим его планируется вооружить управляемыми ракетами. 21 июня с борта фрегата ВМС США Halyburton взлетел беспилотный вертолет Fire Scout, который должен был обеспечить разведку

НАТО бомбит Ливию по наводкам через Twitter С первых дней войны в Ливии офицеры НАТО опровергали слухи о том, что они поддерживают связь с повстанцами для корр

США запускают в Ливии аэростаты-ретрансляторы от патрулирования в опасной близости от зоны боевых действий. В воздушной операции над территорией Ливии в настоящее время действуют около 170 американских самолетов. И если с ударной группиро

В Ливии действует новейшее средство радиоэлектронной борьбы о самолеты EA-18G Growler производства компании Boeing оказывают "электронную поддержку" операции в Ливии. Это первое боевое задание самолета, который заменяет старый палубный самолет радиоэлек

В Ливии заблокирован доступ в интернет Власти Ливии предположительно заблокировали для граждан страны доступ к интернету. Об этом говорится в отчете американской компании Arbor Networks, по данным которой сегодня, 5 марта, около 01:00 по м

Власти Ливии глушат вещание российского телеканала Russia Today В Ливии глушится вещание российского информационного телеканала Russia Today на арабском языке

Оппозиционные электронные масс-медиа заработали на части территории Ливии, контролируемой революционерами Сигналы повстанческих радиостанций «Радио Свободной Ливии» из Бенгази на частоте 675 кГц, «Радио Свободный Тобрук» на 648 кГц и несколько других локальных станций, вещающих с части территории Ливии, вышедшей из под контроля ливийского лид

В Ливии власти отключали интернет В Ливии, где сейчас проходят антиправительственные демонстрации, в ночь на субботу, 19 февраля,

В Ливии разбился "МиГ" В столице Ливии Триполи на выставке вооружений LAVEX 2009 потерпел катастрофу истребитель МиГ-23 ВВС

Ливия приобретет итальянский патрульный самолет ования территориальных вод страны, осуществления поисковых и спасательных операций. Помимо Италии и Ливии, два таких самолета в патрульном варианте заказала Нигерия. Ранее Ливия приобрела 10 па

Ливия приобретает французские истребители Как сообщает Reuters, Ливия планирует приобрести большую партию французски истребителей и вертолетов, а также другой военной техники - в том числе 14 истребителей поколения"4+" Rafale производства компании Dassault,

МиГ-29М ОВТ продемонстрирует сверхманевренность в Ливии оронэкспорт», Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» представит экспериментальный сверхманевренный истребитель МиГ-29М с отклоняемым вектором тяги (ОВТ). МиГ-29М ОВТ продемонстрирует в небе Ливии уникальные фигуры высшего пилотажа, которые не cпособен повторить ни один из боевых самолетов мира. МиГ-29M ОВТ создан на базе предсерийного истребителя МиГ-29М и является, по сути, летаю

Слухи о продаже истребителей Ливии, вероятно, лишены оснований алях". Истребитель Rafale в двухместном варианте Rafale B был представлен на авиавыставке в столице Ливии Триполи в начале декабря 2006 года - это, возможно, и породило необоснованные ожидания.

Молекулярный анализ придал "делу медсестер" в Ливии новый оборот Ученые из Оксфордского университета в Великобритании провели анализ вирусов гепатита С и иммунодефицита человека, выявленных у зараженных детей в Ливии. Согласно официальной точке зрения, заражение детей явилось результатом деятельности группы медсестер из Болгарии, которым грозит смертная казнь. Результаты анализа штаммов вирусов, сообщ

Молекулярный анализ придал "делу медсестер" в Ливии новый оборот Ученые из Оксфордского университета в Великобритании провели анализ вирусов гепатита С и иммунодефицита человека, выявленных у зараженных детей в Ливии. Согласно официальной точке зрения, заражение детей явилось результатом деятельности группы медсестер из Болгарии, которым грозит смертная казнь. Результаты анализа штаммов вирусов, сообщ

Ливия обещает каждому школьнику по ноутбуку Правительство Ливии достигло соглашения с американской некоммерческой организацией OLPC (One Laptop Per Chi

В Россию ввезено высокообогащенное ядерное топливо из Ливии 25 июля был осуществлен вывоз на территорию Российской Федерации 3 кг необлученного высокообогащенного топлива исследовательского реактора "Таджура" в Ливии, сообщает пресс-служба Минатома. Ввоз был осуществлен в рамках российско-американского межправительственного соглашения 2004 года о сотрудничестве по ввозу в Российскую Федерацию ядерного

В Россию ввезено высокообогащенное ядерное топливо из Ливии 25 июля был осуществлен вывоз на территорию Российской Федерации 3 кг необлученного высокообогащенного топлива исследовательского реактора "Таджура" в Ливии, сообщает пресс-служба Минатома. Ввоз был осуществлен в рамках российско-американского межправительственного соглашения 2004 года о сотрудничестве по ввозу в Российскую Федерацию ядерного

"Ископаемая" вода скоро напоит Ливию Работы по поиску нефти, проводившиеся в Ливии в 1950-х годах, принесли не менее ценную находку: под раскаленными песками пустынь были найдены огромные площади водоносных слоев, сообщает TerraDaily. С экономической точки зрения, изныв

"Ископаемая" вода скоро напоит Ливию Работы по поиску нефти, проводившиеся в Ливии в 1950-х годах, принесли не менее ценную находку: под раскаленными песками пустынь были найдены огромные площади водоносных слоев, сообщает TerraDaily. С экономической точки зрения, изныв

Астрономический туризм входит в моду Морские и воздушные порты Ливии готовятся к грандиозному наплыву любителей туризма и астрономии. Ожидается, что на затм

Астрономический туризм входит в моду Морские и воздушные порты Ливии готовятся к грандиозному наплыву любителей туризма и астрономии. Ожидается, что на затм

В Ливии запущена новая сотовая сеть Как сообщает агентство BBC, в Ливии запущена в действие новая сотовая связь. Компания Libyana, запустившая сеть, является государственной также как и ее конкурент, и некоторые скептики сомневаются по поводу того, будет ли н