Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Ливия

Ливия

СОБЫТИЯ


28.10.2011 Итоги войны в Ливии: выявлены недостатки британского Apache AH1

ean с 29 мая по 24 августа и в общей сложности выполнили 25 миссий с поражением целей на территории Ливии, включая города Брега и Триполи. Apache завершили боевые вылеты 6 августа, поразив боле
25.10.2011 Беспилотная война в Ливии: что устроили американские БПЛА

Несмотря на то, что США участвовали в боевых действиях на территории Ливии ограниченно, американские беспилотные аппараты поставили рекорд по применению огневой м
22.08.2011 В Ливии сбит беспилотник-разведчик. США урок усвоили

Новейший американский беспилотный вертолет Fire Scout погиб в боевом вылете в Ливии. В связи с этим его планируется вооружить управляемыми ракетами. 21 июня с борта фрегата ВМС США Halyburton взлетел беспилотный вертолет Fire Scout, который должен был обеспечить разведку
14.06.2011 НАТО бомбит Ливию по наводкам через Twitter

С первых дней войны в Ливии офицеры НАТО опровергали слухи о том, что они поддерживают связь с повстанцами для корр
30.03.2011 США запускают в Ливии аэростаты-ретрансляторы

от патрулирования в опасной близости от зоны боевых действий. В воздушной операции над территорией Ливии в настоящее время действуют около 170 американских самолетов. И если с ударной группиро
24.03.2011 В Ливии действует новейшее средство радиоэлектронной борьбы

о самолеты EA-18G Growler производства компании Boeing оказывают "электронную поддержку" операции в Ливии. Это первое боевое задание самолета, который заменяет старый палубный самолет радиоэлек
05.03.2011 В Ливии заблокирован доступ в интернет

Власти Ливии предположительно заблокировали для граждан страны доступ к интернету. Об этом говорится в отчете американской компании Arbor Networks, по данным которой сегодня, 5 марта, около 01:00 по м
01.03.2011 Власти Ливии глушат вещание российского телеканала Russia Today

В Ливии глушится вещание российского информационного телеканала Russia Today на арабском языке

28.02.2011 Оппозиционные электронные масс-медиа заработали на части территории Ливии, контролируемой революционерами

Сигналы повстанческих радиостанций «Радио Свободной Ливии» из Бенгази на частоте 675 кГц, «Радио Свободный Тобрук» на 648 кГц и несколько других локальных станций, вещающих с части территории Ливии, вышедшей из под контроля ливийского лид
21.02.2011 В Ливии власти отключали интернет

В Ливии, где сейчас проходят антиправительственные демонстрации, в ночь на субботу, 19 февраля,
07.10.2009 В Ливии разбился "МиГ"

В столице Ливии Триполи на выставке вооружений LAVEX 2009 потерпел катастрофу истребитель МиГ-23 ВВС

22.01.2008 Ливия приобретет итальянский патрульный самолет

ования территориальных вод страны, осуществления поисковых и спасательных операций. Помимо Италии и Ливии, два таких самолета в патрульном варианте заказала Нигерия. Ранее Ливия приобрела 10 па
11.12.2007 Ливия приобретает французские истребители

Как сообщает Reuters, Ливия планирует приобрести большую партию французски истребителей и вертолетов, а также другой военной техники - в том числе 14 истребителей поколения"4+" Rafale производства компании Dassault,
29.10.2007 МиГ-29М ОВТ продемонстрирует сверхманевренность в Ливии

оронэкспорт», Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» представит экспериментальный сверхманевренный истребитель МиГ-29М с отклоняемым вектором тяги (ОВТ). МиГ-29М ОВТ продемонстрирует в небе Ливии уникальные фигуры высшего пилотажа, которые не cпособен повторить ни один из боевых самолетов мира. МиГ-29M ОВТ создан на базе предсерийного истребителя МиГ-29М и является, по сути, летаю
19.01.2007 Слухи о продаже истребителей Ливии, вероятно, лишены оснований

алях". Истребитель Rafale в двухместном варианте Rafale B был представлен на авиавыставке в столице Ливии Триполи в начале декабря 2006 года - это, возможно, и породило необоснованные ожидания.
11.12.2006 Молекулярный анализ придал "делу медсестер" в Ливии новый оборот

Ученые из Оксфордского университета в Великобритании провели анализ вирусов гепатита С и иммунодефицита человека, выявленных у зараженных детей в Ливии. Согласно официальной точке зрения, заражение детей явилось результатом деятельности группы медсестер из Болгарии, которым грозит смертная казнь. Результаты анализа штаммов вирусов, сообщ
11.12.2006 Молекулярный анализ придал "делу медсестер" в Ливии новый оборот

Ученые из Оксфордского университета в Великобритании провели анализ вирусов гепатита С и иммунодефицита человека, выявленных у зараженных детей в Ливии. Согласно официальной точке зрения, заражение детей явилось результатом деятельности группы медсестер из Болгарии, которым грозит смертная казнь. Результаты анализа штаммов вирусов, сообщ
11.10.2006 Ливия обещает каждому школьнику по ноутбуку

Правительство Ливии достигло соглашения с американской некоммерческой организацией OLPC (One Laptop Per Chi
28.07.2006 В Россию ввезено высокообогащенное ядерное топливо из Ливии

25 июля был осуществлен вывоз на территорию Российской Федерации 3 кг необлученного высокообогащенного топлива исследовательского реактора "Таджура" в Ливии, сообщает пресс-служба Минатома. Ввоз был осуществлен в рамках российско-американского межправительственного соглашения 2004 года о сотрудничестве по ввозу в Российскую Федерацию ядерного
28.07.2006 В Россию ввезено высокообогащенное ядерное топливо из Ливии

25 июля был осуществлен вывоз на территорию Российской Федерации 3 кг необлученного высокообогащенного топлива исследовательского реактора "Таджура" в Ливии, сообщает пресс-служба Минатома. Ввоз был осуществлен в рамках российско-американского межправительственного соглашения 2004 года о сотрудничестве по ввозу в Российскую Федерацию ядерного
14.04.2006 "Ископаемая" вода скоро напоит Ливию

Работы по поиску нефти, проводившиеся в Ливии в 1950-х годах, принесли не менее ценную находку: под раскаленными песками пустынь были найдены огромные площади водоносных слоев, сообщает TerraDaily. С экономической точки зрения, изныв
14.04.2006 "Ископаемая" вода скоро напоит Ливию

Работы по поиску нефти, проводившиеся в Ливии в 1950-х годах, принесли не менее ценную находку: под раскаленными песками пустынь были найдены огромные площади водоносных слоев, сообщает TerraDaily. С экономической точки зрения, изныв
17.03.2006 Астрономический туризм входит в моду

Морские и воздушные порты Ливии готовятся к грандиозному наплыву любителей туризма и астрономии. Ожидается, что на затм
17.03.2006 Астрономический туризм входит в моду

Морские и воздушные порты Ливии готовятся к грандиозному наплыву любителей туризма и астрономии. Ожидается, что на затм
09.09.2004 В Ливии запущена новая сотовая сеть

Как сообщает агентство BBC, в Ливии запущена в действие новая сотовая связь. Компания Libyana, запустившая сеть, является государственной также как и ее конкурент, и некоторые скептики сомневаются по поводу того, будет ли н
23.08.2002 Alcatel поставит оборудование для сети мобильной связи в Ливии

я Alcatel, по сообщению ВВС, заключила соглашение о расширении сети мобильной связи стандарта GSM в Ливии. Соглашение, по-видимому, было подписано с компанией General Posts and Telecommunicatio

Публикаций - 153, упоминаний - 183

Ливия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
9594 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Google LLC 12690 4
Bohemia Interactive - Black Element Software - Alpha Prime 98 3
RASCOM - Regional African Satellite Communication Organization 6 3
Ростелеком 10948 3
МегаФон 10742 3
SAP SE 5601 3
X Corp - Twitter 2938 3
Yandex - Яндекс 9216 3
HP Inc. 5883 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 2
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 2
Росатом - Наука и инновации АО - Луч НИИ НПО ФГУП - Луч НИИ Научно-производственное объединение 13 2
Intellexa Consortium - Intellexa Commercial Spyware Consortium 3 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
NSO Group 33 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
Dassault Systemes 235 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 2
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 2
Arbor Networks 62 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 2
Quanta Computer 215 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 1
Millicom International Cellular SA 57 1
Boeing 1031 5
Россети Ленэнерго 1699 4
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 3
eBay Inc 1640 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Global Security 23 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Visa International 1993 2
Альфа-Групп 745 2
American Express - Amex 338 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 2
JCB International 146 2
Diners Club International - платёжная система 82 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Lockheed Martin 777 2
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Держава АКБ 44 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
Cukurova 97 1
QinetiQ Group 57 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Ростех - ОДК Климова 8 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 4 1
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 25 1
Солидарность 0 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 2 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
Коптская православная церковь Александрии - Египетская православная церковь 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 1
Societe Monetique-Tunisie - Monétique Tunisie 1 1
Dassault Aviation 12 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 3
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 39 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 8 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правительство Уганды 2 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 1
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
OLPC - One Laptop per Child 82 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ЛДПР 116 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 25
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 23
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 18
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 15
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 8
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 8
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 5
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 284 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 4
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 534 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Microsoft Windows 2000 8678 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 4
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 4
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 4
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 4
Microsoft Windows 16882 4
Amazon Scout 38 4
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 3
1С: Искусство войны: Африка 1943 14 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 3
Acer Predator 224 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 2
Yota Бизнес 61 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 2
1С:Коллекция игрушек 33 2
Linux OS 11533 2
Apple macOS 2419 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Outlook 1506 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 68 2
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 59 2
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 114 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 1
MP3.com 130 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 1
Wallet One - Единый кошелек 58 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева - РД - Турбовентиляторный двигатель 15 1
U.S. Department of Defense - DARPA - Falcon HTV - Hypersonic Technology Vehicle 5 1
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 1
Путин Владимир 3454 6
Левкевич Михаил 59 4
Siekaczek Reinhard - Сикашек Рейнхард 5 4
Истомин Максим 26 3
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Bletsas Michalis - Блетсас Михалис 2 2
Mubarak Hosni - Мубарак Хосни 6 2
Ashcroft John - Эшкрофт Джон 22 2
Gonzаlez Emilio - Гонсалес Эмилио 2 2
Гонгадзе Георгий 2 2
Sarkozy Nicolas - Саркози Николя 26 2
Whitaker Ewen - Вайтэйкер Юн 2 2
Арлазаров Владимир 290 2
Лукашенко Александр 104 2
Кучма Леонид 29 2
Морошкин Александр 118 1
Islam Saif - Ислам Саиф 3 1
Бабаев Кирилл 56 1
Кирюхина Кира 8 1
Шилов Константин 26 1
Чепчугов Дмитрий 13 1
Синчуков Алексей 11 1
Шиденко Кирилл 11 1
Беляев Михаил 13 1
Немцов Борис 11 1
Пиков Владимир 10 1
Райю Кости 11 1
Шкель Виктор 3 1
Ferras Zalt - Феррас Залт 1 1
Силуянов Дмитрий 6 1
Ролдугин Сергей 1 1
Suleyman Mustafa - Сулейман Мустафа 8 1
Пчелинцев Алексей 2 1
Фрумкин Игорь 3 1
Гбагбо Лоран 1 1
Гриценко Юрий 1 1
Kallenborn Zachary - Калленборн Захари 1 1
Барковский Владимир 2 1
Deltenre Ingrid - Делтер Ингрид 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 79
Россия - РФ - Российская федерация 166168 73
Африка - Африканский регион 3641 33
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 32
Франция - Французская Республика 8177 29
Египет - Арабская Республика 1100 29
Европа 24964 28
Ближний Восток 3154 28
Иран - Исламская Республика Иран 1155 28
Ирак - Республика 709 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 25
Тунис - Тунисская Республика 171 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 23
Земля - планета Солнечной системы 10865 22
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Израиль 2856 20
Саудовская Аравия - Королевство 666 20
Судан - Республика 106 19
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 18
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 18
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 17
Индия - Bharat 5870 17
Турция - Турецкая республика 2620 17
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 17
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 17
Узбекистан - Республика 2005 16
Катар 191 14
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 14
Нигерия - Федеративная Республика 339 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Италия - Итальянская Республика 4508 12
Бразилия - Федеративная Республика 2520 12
Марокко - Королевство 226 12
Куба - Республика 417 12
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 11
Ливия - Триполи 13 11
Казахстан - Республика 6048 11
Азия - Азиатский регион 5920 11
Польша - Республика 2031 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 49
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 21
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 21
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 13
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 13
Английский язык 7030 12
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 10
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 10
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 9
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 327 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 7
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 201 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 5
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 4
Физика - Physics - область естествознания 2940 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 4
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 97 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Blacklist - Чёрный список 713 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
Nature 832 6
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 2
Space Daily 528 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
TerraDaily 141 2
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 2
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 2
Bulgarian Post 4 2
Syria TV - Syrian Satellite Channel 4 2
Bloomberg 1627 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
The Washington Post 350 2
The Intercept 12 2
AP - Associated Press 2007 2
Mash - telegram-канал 22 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Cellular News 234 1
Washington Profile 142 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Flight Global 79 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
Economic Times 43 1
The Economist 49 1
Times 661 1
Голос Африки - Голос Великой Арабской Родины - Voice of the Greater Arab Homeland 1 1
RNW - Radio Netherlands Worldwide - Международное радио Нидерландов 1 1
The Observer 40 1
Военно-промышленный курьер 88 1
Radio Cairo - Радио Каир - Каирское радио 4 1
Военный обозреватель 2 1
Forbes - Форбс 1002 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 2
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 6 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
Université Félix Houphouët-Boigny - Университет Феликса-Уфуэ-Буаньи - Университет Кокоди-Абиджан - Абиджанский университет 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Cisco Expo 23 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще