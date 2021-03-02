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University of Oxford Оксфордский университет

СОБЫТИЯ


02.03.2021 Антиковидную лабораторию атаковали «финансово заинтересованные» хакеры

Интерфейс как на ладони Лаборатория в Оксфордском университете, которая занимается исследованиями COVID-19 и вакцин против него, подверглась кибератаке. В течение некоторого времени у хакеров был прямой доступ к управляющему ПО лаб
02.02.2011 Оксфордский университет закупил устройства Fortinet для защиты сетевых ресурсов

Российское представительство компании Fortinet, разработчика комплексных решений безопасности, сообщило о том, что Оксфордский университет (Англия) закупил продукты компании для комплексной защиты сетевых ресурсов нескольких своих подразделений. Новое оборудование было установлено в семи колледжах, входящих
25.01.2002 Intel, Microsoft, NFCR, Оксфордский университет и United Devices объединились в борьбе против токсина сибирской язвы

области предотвращения, диагностики и лечения всех типов раковых заболеваний. Химический факультет Оксфордского Университета является самым крупным на Западе факультетом подобного рода. Ежегод
25.01.2002 Intel, Microsoft, NFCR, Оксфордский университет и United Devices объединились в борьбе против токсина сибирской язвы

области предотвращения, диагностики и лечения всех типов раковых заболеваний. Химический факультет Оксфордского Университета является самым крупным на Западе факультетом подобного рода. Ежегод
29.08.2001 Оксфордский университет отобрал домен у мистера Оксфорда

ебного заведения, однако его адрес вводил в заблуждение пользователей Сети. Это уже не первая тяжба Оксфордского университета с доктором Сиглом: в мае 2000 г. университет отсудил у него адрес O
10.08.2000 Ученые Bell Labs и из Оксфордского Университета создали первый в мире ДНК-двигатель

Ученые Bell Labs, научно-исследовательского центра компании Lucent Technologies (NYSE: LU), совместно с коллегами из Оксфордского Университета создали первый в мире ДНК-двигатель. Устройства из молекул ДНК, напоминающие по виду пинцет, в 100 тысяч раз меньше булавочной головки. Использованная в разработке нан
10.08.2000 Ученые Bell Labs и из Оксфордского Университета создали первый в мире ДНК-двигатель

Ученые Bell Labs, научно-исследовательского центра компании Lucent Technologies (NYSE: LU), совместно с коллегами из Оксфордского Университета создали первый в мире ДНК-двигатель. Устройства из молекул ДНК, напоминающие по виду пинцет, в 100 тысяч раз меньше булавочной головки. Использованная в разработке нан

Публикаций - 211, упоминаний - 234

University of Oxford и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 16
Microsoft Corporation 25775 16
Intel Corporation 12811 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Галактика - Корпорация 1545 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
Samsung Electronics 11065 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
X Corp - Twitter 2938 3
Lenovo Group 2447 3
Yahoo! 3726 3
Google DeepMind 82 3
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 2
Открытые технологии 732 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
МегаФон 10742 2
Cisco Systems 5372 2
Apple Inc 13156 2
9594 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
AT&T Inc 1726 2
McKinsey & Company Int 293 2
Spirit DSP - Спирит Корп 482 2
OpenAI 542 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 2
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 2
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 1
Netscape Communications Corporation 426 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 116 1
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 52 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Nvidia Corp 4002 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
NFCR - National Foundation for Cancer Research - Национальный фонд исследований раковых заболеваний 4 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
UK Met Office - The United Kingdom Meteorological Office - Национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства 6 2
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
University of Oxford - Oxford University Innovation - Isis Innovations 2 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Barclays 122 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Frontier Ventures - венчурный фонд 7 1
Uber 357 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 1
General Catalyst 23 1
Accel Partners 49 1
Phystech Ventures 14 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Tesco 84 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Computer History Museum - Музей компьютерной истории 1 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
101Hotels.com 456 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 1
Freshfields Bruckhaus Deringer - Фрешфилдс Брукхаус 7 1
Cambridge University Press 7 1
Дельта Банк 17 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 7
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Climate Group 4 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
AUTM - Association of University Technology Managers - Ассоциация университетских технологических менеджеров 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 11
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 10
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 10
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
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Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 5
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Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 5
Apple iOS 8583 8
Microsoft Windows 2000 8678 5
SETI Institute - search for extraterrestrial intelligence — «поиск внеземного разума» - SETI@home 35 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 5
Google Android 15244 5
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 3
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 3
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 3
Apple iPad 4012 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple - App Store 3109 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 2
IBM eLiza 18 2
Seamless Display - Radius монитор 3 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 2
OpenAI - ChatGPT 720 2
Intel Philanthropic Peer-to-Peer Program 2 2
Merlion iRU Strato - Merlion iRU Агат - Merlion iRU Опал - Merlion iRU AIO - серия моноблоков и МФУ 22 2
Sloan Consortium - Galaxy Zoo - сетевой проект по классификации различных типов галактик 15 2
Linux OS 11533 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 2
Biglion - Биглион 59 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 1
Yelp 45 1
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 57 1
Intel Xeon Phi 39 1
Microsoft Kinect 201 1
Nissan Leaf - электромобиль 57 1
AppsFlyer - платформа измерения мобильной рекламы 15 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 23 1
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 36 1
Parker Andrew - Паркер Эндрю 12 4
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 3
de Branges Louis - де Бранже Луис 5 3
Richardson Graham - Ричардсон Грэхэм 6 3
du Sautoy Marcus - ду Сатойя Маркус 3 3
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 2
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 2
Brown Ian - Браун Ян 5 2
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 2
Солонин Виталий 90 2
Feynman Richard - Фейнман Ричард 13 2
Вялый Михаил 2 2
Trotta Roberto - Тротта Роберто 4 2
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 2
Starkman Glenn - Старкман Гленн 3 2
Armstrong Fraser - Армстронг Фрейзер 2 2
Willerslev Eske - Виллерслев Эске 4 2
Grover Lov - Гровер Лов 6 2
Хеммер Филипп 6 2
Ахматова Анна 4 2
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 2
Gilbert Thomas - Гилберт Томас 2 2
Marshall William - Маршалл Вильям 3 2
Williams Carl - Уильямс Карл 4 2
Petraglia Michael - Петралья Майкл - Petraglia Mike - Петраглия Майк 2 2
Salzmann Christoph - Зальцманн Христоф 2 2
Landis Geoffrey - Лэндис Джеффри 8 2
Cohen Robert - Коэн Роберт 5 2
Shultz Susanne - Шульц Сьюзан 4 2
Floridi Luciano - Флориди Люсиано 2 2
Rubner Michael - Рабнер Майкл 4 2
Amer Nabil - Эймер Набил 2 2
Johnson Neil - Джонсон Нил 5 2
Chuang Isaac - Ченг Айзек 6 2
Rashid Rick - Рашид Рик 3 2
Shore Peter - Шор Питер 9 2
Magueijo Joao - Магуэйо Жоао 11 2
Bennett Charles - Беннетт Чарльз 5 2
Johnson Neil - Джонсон Нейл 3 2
Lind Rick - Линд Рик 3 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 75
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 65
Россия - РФ - Российская федерация 166168 38
Европа 24964 37
Земля - планета Солнечной системы 10865 24
Великобритания - Лондон 2432 18
Япония 13807 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 52 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Израиль 2856 8
США - Калифорния 4829 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Канада 5082 7
США - Нью-Йорк 3180 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Франция - Французская Республика 8177 7
США - Иллинойс 340 6
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 6
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Индия - Bharat 5870 5
Солнечная система - Solar system 2569 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 5
Венера - планета Солнечной системы 298 4
Ирландия - Республика 1051 4
Болгария - Республика 799 4
Египет - Арабская Республика 1100 4
Великобритания - Кембридж 263 3
США - Огайо 291 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 3
Сатурн - Титан (спутник) 533 3
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 80
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 24
Физика - Physics - область естествознания 2940 23
Зоология - наука о животных 2887 19
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 14
Английский язык 7030 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 13
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 11
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 11
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 9
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 9
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 8
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 7
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 6
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 5
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 5
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 5
Nature 832 12
Phys.org 972 11
New Scientist 1448 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
CNews RND - R&D.CNews 2274 7
Times 661 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Physical Review Letters 164 4
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 4
FT - Financial Times 1296 4
NYT - The New York Times 1100 4
Telegraph 199 3
ScienceDaily 399 3
Oxford University Press 17 3
The Guardian - Британская газета 406 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Vnunet 224 2
USA Today 153 2
Optics 143 2
Independent 111 2
Universe Today 34 2
Forbes - Форбс 1002 2
Wikipedia - Википедия 650 2
Bloomberg 1627 2
AP - Associated Press 2007 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Science Advances 35 1
National Geographic 95 1
ComputerWorld 144 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
Le Monde 30 1
Future - Space.com 200 1
PhysicsWeb 184 1
PhysicsWorld 90 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
Journal of Biological Chemistry 4 1
Nature Genetics 5 1
The Sun 28 1
Public Library of Science - PLOS 71 1
Animal Cognition 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
IBM Research 111 5
Microsoft Research 144 4
Gartner - Гартнер 3658 3
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Moody's Investors Service 136 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
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Samsung Research 20 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 10
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 7
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 5
University of Bristol - Бристольский университет 86 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 3
University of Oxford - Said Business School 6 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 2
NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 13 2
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 2
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 2
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 2
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 2
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 2
КНУ - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 5 2
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 2
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 2
LJMU - Liverpool John Moores University - Ливерпульский университет имени Джона Мурса 9 2
CSU - Cleveland State University - Кливлендский государственный университет 4 2
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Yandex YAC - Yandex Yet Another Conference 10 1
SIT Virtual Nano Conference 1 1
Scopus Award 1 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
GeoВласть 45 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Ленинская премия 10 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
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