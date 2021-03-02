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University of Oxford Оксфордский университет
СОБЫТИЯ
|02.03.2021
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Антиковидную лабораторию атаковали «финансово заинтересованные» хакеры
Интерфейс как на ладони Лаборатория в Оксфордском университете, которая занимается исследованиями COVID-19 и вакцин против него, подверглась кибератаке. В течение некоторого времени у хакеров был прямой доступ к управляющему ПО лаб
|02.02.2011
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Оксфордский университет закупил устройства Fortinet для защиты сетевых ресурсов
Российское представительство компании Fortinet, разработчика комплексных решений безопасности, сообщило о том, что Оксфордский университет (Англия) закупил продукты компании для комплексной защиты сетевых ресурсов нескольких своих подразделений. Новое оборудование было установлено в семи колледжах, входящих
|25.01.2002
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Intel, Microsoft, NFCR, Оксфордский университет и United Devices объединились в борьбе против токсина сибирской язвы
области предотвращения, диагностики и лечения всех типов раковых заболеваний. Химический факультет Оксфордского Университета является самым крупным на Западе факультетом подобного рода. Ежегод
|25.01.2002
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Intel, Microsoft, NFCR, Оксфордский университет и United Devices объединились в борьбе против токсина сибирской язвы
области предотвращения, диагностики и лечения всех типов раковых заболеваний. Химический факультет Оксфордского Университета является самым крупным на Западе факультетом подобного рода. Ежегод
|29.08.2001
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Оксфордский университет отобрал домен у мистера Оксфорда
ебного заведения, однако его адрес вводил в заблуждение пользователей Сети. Это уже не первая тяжба Оксфордского университета с доктором Сиглом: в мае 2000 г. университет отсудил у него адрес O
|10.08.2000
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Ученые Bell Labs и из Оксфордского Университета создали первый в мире ДНК-двигатель
Ученые Bell Labs, научно-исследовательского центра компании Lucent Technologies (NYSE: LU), совместно с коллегами из Оксфордского Университета создали первый в мире ДНК-двигатель. Устройства из молекул ДНК, напоминающие по виду пинцет, в 100 тысяч раз меньше булавочной головки. Использованная в разработке нан
|10.08.2000
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Ученые Bell Labs и из Оксфордского Университета создали первый в мире ДНК-двигатель
Ученые Bell Labs, научно-исследовательского центра компании Lucent Technologies (NYSE: LU), совместно с коллегами из Оксфордского Университета создали первый в мире ДНК-двигатель. Устройства из молекул ДНК, напоминающие по виду пинцет, в 100 тысяч раз меньше булавочной головки. Использованная в разработке нан
University of Oxford и организации, системы, технологии, персоны:
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