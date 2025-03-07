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Deutsche Post


07.03.2025 Госпочта целой страны спустя сотни лет работы прекратит доставку писем, уничтожит почтовые ящики и уволит треть штата. Всему виной цифровизация 1
22.09.2014 Система Contact запустила сервис выплаты переводов в Германии по почтовому извещению 1
10.12.2013 Беспилотник впервые доставил посылку, и это не Amazon. ВИДЕО 1
30.05.2013 «Укрпочта» трансформирует бизнес с помощью SAP 1
09.04.2013 В московском регионе застряло 500 тонн посылок из иностранных интернет-магазинов 1
19.12.2011 В Оренбурге открылось новое место международного почтового обмена 1
25.10.2011 Почта Германии начала прием отправлений EMS в Россию 1
30.11.2010 Внедрение SAP HR в «Сбербанке»: определилась тройка претендентов на генподряд 1
07.03.2008 Deutsche Post отдаст HP обслуживание ИТ-инфраструктуры 2
18.02.2008 Экс-глава Deutsche Post покинет кресло председателя совета Deutsche Telekom 1
16.03.2007 «Почту России» разоряют сотрудники 1
03.03.2004 Intel представил "разогнанный" Gallatin 1
11.11.2003 Банк KfW продолжает скупать акции Deutsche Telekom 1
02.08.2002 Protek расширяет свое присутствие в Западной Европе 1
28.05.2002 Германское правительство не намерено продавать cвои акции в телекоммуникационных компаниях 2
01.09.2000 Deutsche Telekom с 2001г. не будет оказывать услуги по отправке международных телеграмм. 1
29.05.2000 Deutsche Post собирается запустить службу электронной почты 1
29.05.2000 Почтовая служба Германии предложит доставку распечаток электронных писем и бесплатные почтовые аккаунты 1
24.05.2000 42 компании заинтересованы в покупке Boo.com 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Deutsche Post и организации, системы, технологии, персоны:

Deutsche Telekom 911 4
SAP SE 5293 2
HP Inc. 5696 2
Samsung Electronics 10299 1
Dell EMC 5037 1
Amazon Inc - Amazon.com 3018 1
Lenovo Group 2297 1
Intel Corporation 12231 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Toshiba Corporation 2931 1
Fujitsu 2043 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
KPMG 257 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1016 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 60 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
SAP Ukraine - САП Украина 6 1
Теко НПК 430 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Unisys - Unify Square 115 1
Maxdata 48 1
HP Services - HPS 26 1
Poste Italiane - Почта Италии 13 1
Fort Technologies - Egenera 8 1
Почта России ПАО 2122 3
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 37 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 123 1
РЖД - Российские железные дороги 1917 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 464 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 1
UPS 206 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 196 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1039 2
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11776 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Федеральное казначейство России 1787 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 122 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5490 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 37 1
Austro-German Postal Union - Австро-Германский почтовый союз - Немецко-австрийская телеграфная ассоциация 1 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1117 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12143 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6872 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2874 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12845 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 962 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8644 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15864 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11149 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27982 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20928 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10338 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1731 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51247 1
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Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 341 1
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Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1494 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 411 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5929 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1903 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Total Telecom 613 1
The Observer 40 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
Thomson Financial - Thomson First Call 382 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CeBIT 612 1
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