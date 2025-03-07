Получите все материалы CNews по ключевому слову
Deutsche Post
Deutsche Post и организации, системы, технологии, персоны:
|Austro-German Postal Union - Австро-Германский почтовый союз - Немецко-австрийская телеграфная ассоциация 1 1
|Zumwinkel Klaus - Цюмвинкель Клаус 3 2
|Путин Владимир 3201 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 152 1
|Киселев Александр 114 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Чечельницкий Евгений 19 1
|Сырцов Игорь 27 1
|Бельянинов Андрей 18 1
|Матяш Максим 6 1
|Ломоносова Светлана 3 1
|Плотникова Оксана 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5929 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1903 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
|Total Telecom 613 1
|The Observer 40 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
|Thomson Financial - Thomson First Call 382 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.