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Deutsche Telekom

Deutsche Telekom

Deutsche Telekom представляет собой немецкую телекоммуникационную компанию, которая является частью одноименной группы. Компания участвует в разработке и внедрении современных технологий связи и телекоммуникаций.

Она сотрудничает с различными международными партнерами для развития инновационных решений. Компания работает над внедрением 5G технологий, сотрудничая с такими партнерами как Huawei и Intel. Вместе они проводят тестирования и разрабатывают оборудование для сетей нового поколения. Также Deutsche Telekom участвует в развитии технологий интернета вещей (IoT), создавая платформы и решения для корпоративных клиентов. В области облачных технологий компания запустила сервис Open Telekom Cloud, который предоставляет облачные услуги предприятиям различного масштаба. Этот проект реализован в партнерстве с Huawei и предлагает гибкие решения для бизнеса. Deutsche Telekom также работает над развитием технологий виртуализации сетевых функций (NFV) и программно-определяемых сетей (SDN). Эти технологии позволяют оптимизировать работу сетей и ускорить вывод новых сервисов на рынок.

Среди судебных разбирательств, связанных с компанией, можно отметить случай с бывшим владельцем розничной точки T-Mobile (принадлежит Deutsche Telekom) в США, который был осужден за организацию мошеннической схемы с незаконной разблокировкой мобильных устройств.

Конкурирующие компании на рынке:

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01.12.2021 Deutsche Telekom, «Датагруп» и Telenor построят сети связи на базе решений Cisco

Cisco вместе с провайдерами коммуникационных услуг продолжит модернизировать сети связи в регионе EMEAR (Европа, Ближний Восток, Африка и Россия). Так, компании Deutsche Telekom, «Датагруп» и Telenor объявили о масштабных проектах по модернизации своих сетей при помощи решений Cisco, в результате чего миллионы абонентов получат доступ к услугам связи б
29.12.2020 Deutsche Telekom IT Solutions RUS перевела вычислительные ресурсы в частное облако

Deutsche Telekom IT Solutions RUS, стратегическое ИТ подразделение Deutsche Telekom, сократила время на предоставление разработчикам и программистам вычислительных ресурсов и окружений. Компании удалось быстро и безопасно перевести их в частное облако благодар
13.10.2020 Oppo и Deutsche Telekom объявили о стратегическом партнерстве, направленном на ускорение развертывания 5G-связи в Европе

Oppo объявила о заключении партнерского соглашения с лидирующим провайдером телекоммуникационных услуг Европы Deutsche Telekom. В рамках сотрудничества Oppo запустит продажи смартфонов серии Reno4 в Германии, Нидерландах и Польше уже в октябре 2020 г., а также на других рынках в ближайшем будущем. Это

21.10.2019 Konica Minolta и Deutsche Telekom разработают умные очки с технологией 5G

с более высокой ценностью для потребителей. Теперь клиенты смогут использовать передовые решения на основе технологий и опыта компаний, состоящих в альянсе. Первым участником программы стала компания Deutsche Telekom, с которой Konica Minolta подписала меморандум о намерениях по совместной разработке и распространению инновационных решений. Сотрудничество стартовало с проекта интеграции умн
23.07.2019 Deutsche Telekom и Software AG создадут глобальную платформу «Облако вещей»

оказания услуг в сфере интернета вещей (Internet of things, или IoT) на глобальном уровне. Компания Deutsche Telekom и ее подразделение T-Systems, ориентированное на корпоративных клиентов, усо
01.03.2018 SAP SE и Deutsche Telekom объявили о расширении партнерства в сфере интернета вещей

SAP SE и Deutsche Telekom расширяют партнерство в области интернета вещей, цель которого – создание решений для логистики в реальном времени. Компании объявили о новом этапе сотрудничества в рамках Mobi
26.01.2018 Deutsche Telekom, Intel и Huawei протестировали взаимодействие по стандарту 5G NR

анному на 2019 год коммерческому запуску решений Huawei и Intel, совместимых с миллионами устройств.Deutsche Telekom и Huawei начали совместную работу в сфере сетей 5G в 2015 году, способствуя

28.02.2017 Samsung и Deutsche Telekom продемонстирровали гарантированное время ожидания стандарта связи 5G

Samsung Electronics и Deutsche Telekom на выставке Всемирный мобильный конгресс 2017 продемонстрировали гарантированное время ожидания (Guaranteed Latency – GLA) для комплексных сетей 5G. Гарантированное время ожида
21.02.2017 Ericsson, Deutsche Telekom и SK Telecom запустили первую межконтинентальную сеть 5G

Ericsson, Deutsche Telekom (DT) и SK Telecom объявили о развертывании межконтинентальной тестовой сети пятого поколения (5G). Как рассказали CNews в компании, сеть на базе платформы 5G компании Ericsson

30.11.2016 Inmarsat, Deutsche Telekom, Nokia и Thales провели испытания авиационной телеком-сети EAN

Inmarsat и Deutsche Telekom совместно с технологическими партнерами Nokia и Thales объявили об успешном выполнении программы летных испытаний Европейской авиационной сети (EAN) в Великобритании. Как расск
17.03.2016 Deutsche Telekom и Huawei запускают новый сервис Open Telecom Cloud

Компания Deutsche Telekom объявила о запуске сервиса Open Telekom Cloud в рамках выставки CeBIT – 2016. Новая открытая облачная платформа, доступная для европейских предприятий любого масштаба, осуществ
15.03.2016 Huawei и Deutsche Telekom продемонстрировали комплексную технологию сетевого сегментирования 5G

Huawei и Deutsche Telekom впервые в мире продемонстрировали комплексную технологию сегментирования сети 5G в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне. Совместная демонстрация проходила в лабор
18.11.2013 «Билайн» организовал сетевой пиринг с платформой IPX компании Deutsche Telekom

Компании «ВымпелКом» (ТЗ «Билайн») и Deutsche Telekom, International Carrier Sales & Solutions (ICSS) объявили об организации межсетевого пиринга сетей IPX. IPX (Internetwork Packet Exchange) – это следующее поколение сетей по про
28.02.2013 Deutsche Telekom запустила конкурс стартапов с призовым фондом 500 тыс. евро

Компания Deutsche Telekom (в России представлена T-Systems) объявила о запуске конкурса стартапов. Автор лучшего проекта получит от компании помимо €500 тыс. на реализацию своей идеи еще и возможность и
26.02.2013 Deutsche Telekom и Daimler объявили о сотрудничестве в разработке «сетевых автомобилей»

Компания Daimler AG объявила о начале сотрудничества с группой Deutsche Telekom (в России представлена ИТ-компанией T-Systems) в области разработки «сетевых автомобилей». Теперь немецкий автогигант будет предлагать онлайн-сервисы в автомобилях покупателям

22.01.2013 T-Systems намерена увеличить доход от облачных сервисов до одного миллиарда евро

Компания T-Systems прогнозирует увеличение спроса на услуги облачных сервисов к 2015 г. По показателям T-Systems, доходы от облачных сервисов составят одну седьмую часть от всего дохода компании Deutsche Telekom. Как рассказали CNews в компании, в 2015 г. T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, планирует получить от облачных сервисов доход порядка одного миллиарда евро
13.12.2012 Deutsche Telekom инвестирует 30 млрд евро в развитие ИКТ до 2015 г.

До 2015 г. группа компаний Deutsche Telekom, в которую входит компания T-Systems, инвестирует в будущее ИКТ-решений €30 млрд. Как рассказали CNews в Deutsche Telekom, группа планирует рост доходов с 2014 г., благо
26.09.2012 «МегаФон», Lattelecom и Deutsche Telekom организовали новый маршрут транзита трафика из России в Европу

«МегаФон» совместно с операторами Lattelecom (Латвия) и Deutsche Telekom (Германия) организовал новый кратчайший маршрут транзита трафика из России в Европу - Baltic Highway. Baltic Highway – это самый короткий маршрут, соединяющий Россию и Германию
11.07.2012 Deutsche Telekom планирует создать платформу для NFC-платежей

Об этом сообщил в интервью агентству Bloomberg директор по инновациям Deutsche Telekom Томас Кислинг (Thomas Kiessling).Оператор подписал партнерское соглашение с MasterCard, вместе они создадут платформу для проведения NFC-платежей с помощью мобильных телефонов.
13.01.2012 Groupon будет продвигать свои акции в сети мобильного оператора Deutsche Telekom

Телекоммуникационная компания Deutsche Telekom и скидочный сервис Groupon сообщили о создании стратегического партнерства с тем, чтобы доводить до клиентов в различных странах Европы выставляемые на Groupon спецпредложения

21.03.2011 AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд

Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор сотовой связи в США, объявила о подписании окончательного соглашения по покупке оператора T-Mobile USA, принадлежащего немецкому концерну Deutsche Telekom. Сумма сделки, которая уже получила одобрение советов директоров обеих сторон, составит $25 млрд в виде денежных средств и $14 млрд в виде акций. Приобретение T-Mobile USA, чет
07.02.2011 Deutsche Telekom вводит переменные тарифы для "умных" счетчиков

я переменной ставки включена в спецификации поставщиков электроэнергии с начала 2011 года. Компания Deutsche Telekom уже несколько лет ведет совместную работу с правительством немецкого города

09.07.2010 Deutsche Telekom переходит на 10-гигабитное тестовое решение Ixia

Оператор Deutsche Telekom переходит на недавно анонсированные компанией Ixia нагрузочные модули NGY с многочисленными портами 10-Gigabit Ethernet. Применение данного оборудования обеспечивает хорошие ин
20.04.2010 Пример для «Ростелекома»: Deutsche Telecom сделал ставку на интернет-сервисы и ИТ-услуги

Исполнительный директор Deutsche Telecom (DT) Рене Оберманн объявил о новой стратегии развития немецкого оператора. Одно из ключевых направлений - усиление дочерней ИТ-компании T-Systems. Этот системный интегратор, по
30.03.2010 МТС и Deutsche Telekom начинают прямой обмен трафиком в своих сетях

ные ТелеСистемы» (МТС) объявил об организации прямого присоединения сетей с международной компанией Deutsche Telekom International Carrier Sales & Solutions (ICSS), входящей в группу Deutsch
29.03.2010 Deutsche Telekom планирует увеличить инвестиции в развитие FTTH

Компания Deutsche Telekom (DT) объявила о начале реализации новой стратегии на телекоммуникацонном рынке, предполагающей увеличение инвестиций в развитие технологий высокоскоростного широкополосного дос
14.10.2009 «Комстар» и Deutsche Telekom ICSS договорились о межсетевом взаимодействии

ор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» и Deutsche Telekom International Carrier Sales & Solutions (ICSS), международное подразделение

08.09.2009 Deutsche Telekom и France Telecom объединяют британские подразделения

Телекоммуникационные компании – германская Deutsche Telekom и французская France Telecom – объявили об объединении принадлежащих им британских операторов сотовой связи – T-Mobile и Orange соответственно, передаёт ИТАР-ТАСС со ссылкой на
07.08.2009 Чистый убыток Deutsche Telekom в 1-м полугодии составил ?603 млн

Чистый убыток немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom в 1-м полугодии 2009 г. составил ?603 млн, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере ?1,32 млрд, передает «Прайм-ТАСС». Выручка ком
27.02.2009 Чистая прибыль Deutsche Telekom в 2008 г. выросла в 2,5 раза

Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom AG объявила финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2008 финансовы
18.11.2008 Deutsche Telekom расширяет широкополосную инфраструктуру с помощью Cisco ISE

Компания Deutsche Telekom объявила о расширении своей широкополосной инфраструктуры для поддержки новаторских мультимедийных услуг. Для этого на принадлежащих оператору маршрутизаторах Cisco 12000 устан
22.08.2008 Deutsche Telecom рискует потерять сведения о 30 млн. клиентов

На днях немецкий телеканал NDR показал сюжет о крупнейшей утечке персональных сведений за всю историю Германии. По данным NDR, крупнейший немецкий оператор Deutsche Telekom пострадал от действий сотрудников своего же контактного центра, продававших персональные сведения клиентов оператора. Предполагается, что мошенники из контактного центра сумели
29.07.2008 Подразделение Deutsche Telekom и Tele2 подписали соглашение о терминации трафика

International Carrier Sales & Solutions (ICSS), международное подразделение Deutsche Telekom по предоставлению услуг операторам связи, подписало соглашение с Tele2 о терминации международного голосового трафика в более чем 120 странах мира. В настоящее время компания T
17.07.2008 Strabag ведет переговоры о приобретении подразделения Deutsche Telekom

емя ведет переговоры о приобретении подразделения крупнейшей немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG - компании DeTe Immobilien, сообщает РБК. Соответствующее заявление сдела
30.05.2008 Прокуратура Германии обыскала главный офис Deutsche Telekom

Немецкая компания Deutsche Telekom обвиняется в слежке за своими сотрудниками и журналистами. Руководство Deutsche Telekom наняло частных детективов с целью слежения за сотрудниками, которые подозреваются
26.05.2008 Deutsche Telekom обвиняют в слежке

Телекоммуникационная компания Deutsche Telekom подозревается в сборе данных о телефонных переговорах ряда журналистов, топ-менеджеров и акционеров компании, сообщает Spiegel. Особенно активно данные о переговорах собирались
15.05.2008 Deutsche Telekom приобретет 3% греческой OTE за €442,3 млн

Власти Греции и немецкая Deutsche Telekom достигли соглашения о распределении долей в крупнейшей греческой телекоммуни
08.05.2008 Deutsche Telekom: чистая прибыль удвоилась

Чистая прибыль крупнейшей немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG в I квартале 2008 г. выросла более чем в 2 раза - до €924 млн по сравнени
11.04.2008 Суд поддержал решение Еврокомиссии о наложении штрафа на Deutsche Telekom

Европейский суд первой инстанции (European Court of First Instance, CFI) поддержал решение Еврокомиссии о наложении на Deutsche Telekom штрафа в размере €12,6 млн за злоупотребление доминирующим положением на телекоммуникационном рынке Германии, сообщает «Прайм-ТАСС». Как говорится в сообщении, более 5 лет D
17.03.2008 Deutsche Telekom приобретет около 20% греческой OTE за €2,5 млрд

Крупнейшая немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom приобретет около 20% греческой телекоммуникационной компании Hellenic Telecom (OTE) у греческой финансовой компании Marfin Investment Group (MIG), сообщает РБК. По условиям сде

Публикаций - 954, упоминаний - 1034

Deutsche Telekom и организации, системы, технологии, персоны:

Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 196
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 184
Vodafone Group 1412 116
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 97
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 72
AT&T Inc 1725 72
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 69
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 63
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 60
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 56
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 56
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 55
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 54
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 51
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 51
Siemens AG - Siemens Group 2673 49
Microsoft Corporation 25775 49
Deutsche Telekom - T-Online 81 48
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 44
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 44
Huawei 4676 43
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 42
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 41
МегаФон 10742 36
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 35
Ростелеком 10948 33
Google LLC 12688 31
Cisco Systems 5372 31
SAP SE 5601 30
Apple Inc 13154 30
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 29
China Mobile 436 26
Intel Corporation 12811 26
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 22
Samsung Electronics 11064 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 22
Укртелеком - Ukrtelecom 244 21
Meta Platforms - Facebook 4621 21
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 15
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 14
Альфа-Групп 745 13
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 10
Mobil - Мобил 52 10
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 9
eBay Inc 1640 9
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 9
BMW Group 482 9
Bertelsmann 195 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 7
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 7
Bharti Enterprises Group 57 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Deutsche Lufthansa AG 121 6
SoftBank Group 284 6
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 6
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Lockheed Martin 777 5
Volvo Cars 262 5
Royal Dutch Shell - Шелл 233 5
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 4
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 4
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 4
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 94 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 4
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 4
Enel Group 40 4
Apax Partners 29 4
Deutsche Post 20 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 19
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 5
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 3
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 3
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 3
George C. Marshall European Center for Security Studies - Европейский центр исследований безопасности Джорджа К. Маршалла 4 3
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
Федеральное казначейство России 1949 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 74
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ETNO Association - European Telecommunications Network Operators' Association - Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи 2 2
Ассоциация менеджеров 107 2
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 2
FreeMove 5 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Verdi 4 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
Austro-German Postal Union - Австро-Германский почтовый союз - Немецко-австрийская телеграфная ассоциация 1 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
Международная академия связи - МАС 46 1
GNI - Global Network Initiative 3 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 313
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 210
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 140
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 96
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 85
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 70
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 65
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 53
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 51
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 51
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 45
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 45
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 42
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 40
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 40
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 35
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 35
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 33
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 32
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 31
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 29
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 27
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 27
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 27
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 26
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 25
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 22
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 21
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 21
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 21
Microsoft Windows 2000 8678 34
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 22
Apple iPhone 6 4861 16
Google Android 15243 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 15
Linux OS 11533 11
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
Deutsche Telekom Open Telekom Cloud 8 8
Microsoft Windows 16882 8
Mozilla Firefox - браузер 1951 8
Mozilla Firefox OS 93 7
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 7
Nokia Alcatel-Lucent - WaveStar TransLAN - WaveStar NMS-ТМ - WaveStar SNMS - WaveStar OpticAir - WaveStar TDM SDH - WaveStar ADM - WaveStar LambdaRouter - WaveStar OLS DWDM - WaveStar OpticGate 47 7
Apple iPad 4011 6
Microsoft Azure 1526 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 4
Software AG Cumulocity IoT 8 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 4
ZTE 5G - ZTE Pre5G - ZTE QCell 18 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 4
Nokia 7650 63 4
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 4
Apple iOS 8583 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 3
Nokia 3310 78 3
SAP Leonardo 41 3
Broadcom - VMware vCloud Network - VMware Virtual Cloud Network 10 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Deutsche Telekom - T-Systems DSI vCloud - Dynamic Services for Infrastructure with VMware vCloud 4 3
Тоскин Алексей 29 18
Summer Ron - Зоммер Рон 41 18
Ricke Kai-Uwe - Рике Кай-Уве 16 16
Евтушенков Владимир 217 12
Obermann Rene - Оберманн Рене 10 10
Рейман Леонид 1065 10
Гончарук Александр 92 6
Смирнов Михаил 73 5
Clemens Reinhard - Клеменс Райнхард 5 5
Karl-Gerhard Eick - Айк Карл-Герхард 5 5
Путин Владимир 3454 5
Ханин Александр 51 5
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 4
Фридман Михаил 146 4
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 4
Шенкер Олег 22 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Пярн Артур 13 3
Дмитриев Владимир 38 3
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 3
Новицкий Евгений 32 3
Буянов Алексей 28 3
Зенкин Денис 263 3
Сидоров Василий 53 3
Граванова Юлия 20 3
Смелянский Руслан 26 3
Кабулаев Иван 18 3
Потехина Ирина 19 3
Дзекон Георгий 16 3
Akhavan Hamid - Ахаван Хамид 4 3
Arora Nikesh - Арора Никеш 9 3
Malone John - Мэлон Джон 13 3
Nacchio Joseph - Накчио Джозеф 17 3
Иревли Сергей 21 2
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 2
Ульянов Владимир 162 2
Василенко Александр 99 2
Виноградов Александр 65 2
Власов Александр 16 2
Германия - Федеративная Республика 13221 459
Европа 24964 304
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 274
Россия - РФ - Российская федерация 166168 242
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 132
Франция - Французская Республика 8177 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 66
Нидерланды 3746 60
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 59
Испания - Королевство 3840 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 57
Италия - Итальянская Республика 4508 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 46
Украина 7928 42
Австрия - Австрийская Республика 1357 40
Финляндия - Финляндская Республика 3697 40
Азия - Азиатский регион 5920 38
Япония 13807 35
Венгрия 855 32
Чехия - Чешская Республика 1349 31
Польша - Республика 2031 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 28
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 28
Швеция - Королевство 3782 27
Южная Корея - Республика 7052 26
Норвегия - Королевство 1858 24
Канада 5081 24
Индия - Bharat 5869 23
Европа Восточная 3138 23
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 20
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 20
Дания - Королевство 1337 18
США - Нью-Йорк 3180 18
Африка - Африканский регион 3641 18
Турция - Турецкая республика 2620 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 16
Европа Западная 1496 15
Греция - Греческая Республика 1017 14
Америка - Американский регион 2206 14
Бельгия - Королевство 1192 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 128
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 113
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 105
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 77
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 64
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 49
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 48
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 40
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 33
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 26
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 26
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 24
Приватизация - форма преобразования собственности 543 22
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 18
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 18
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 16
Английский язык 7030 16
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 16
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 16
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 15
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 13
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 12
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 12
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 66
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 57
FT - Financial Times 1296 47
Total Telecom 613 25
Liberty Media 71 15
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 13
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 12
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 11
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 10
Telecom.paper 194 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 9
Bloomberg 1627 9
CNET Networks - CNET News 1643 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 7
Times 661 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
Faulkner Information Services 100 6
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
ZDnet 663 4
Известия ИД 770 3
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 3
Newsbytes News Network 379 3
Telecom Today - Today in Telecom 138 3
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 3
Dow Jones Business News 88 3
Финансовые известия 33 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
NYT - The New York Times 1100 2
GizChina - Издание 84 2
AP - Associated Press 2007 2
Politico 29 2
Axel Springer - Аксель Шпрингер Раша 15 2
AppleInsider 400 2
Мобильные системы 118 2
Silicon 494 2
Vnunet 224 2
Silicon.com 364 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 17
Gartner - Гартнер 3658 14
IDC - International Data Corporation 4975 13
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
Gartner - Dataquest 353 6
Moody's Investors Service 136 6
In-Stat/MDR 74 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
ABI Research 236 4
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 3
comScore 379 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
StockCharts 19 3
Internet Stock Report 994 2
In-Stat 115 2
Aberdeen Group 53 2
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 2
Forrester Research 834 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
Forbes Insights 19 1
IoT Analytics 5 1
Strategy Analytics 285 1
IDC China 2 1
Synergy Research Group 48 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
S&P 500 565 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Technavio 29 1
Forbes Global 2000 50 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
Dell'Oro Group 66 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 3
Heinrich Heine University Dusseldorf in Germany - HHU - Heinrich Heine University Düsseldorf - Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне 8 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 13 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
BIU - Bar-Ilan University - Университет имени Бар-Илана - Бар-Иланский университет 13 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 1
CATR - China Academy of Telecommunication Research - China Academy of Telecommunications Technology - Китайская академия телекоммуникационных исследований 4 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
Универзитет у Београду - Белградский университет 5 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
Monash University - Университет Монаша 21 1
Микроинформ 36 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
RWTH Aachen University - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 15 1
Coventry University - Университет Ковентри 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 32
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 15
CeBIT 614 13
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Oracle OpenWorld 65 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Microsoft Ignite 44 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
МТС - Телеком Идея 51 1
WFD - World Forum for Democracy - Всемирный форум за демократию 1 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Huawei Innovation Day 1 1
Dialogic Innovator Challenge 1 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
DevCon 18 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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