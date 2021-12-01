Deutsche Telekom, «Датагруп» и Telenor построят сети связи на базе решений Cisco Cisco вместе с провайдерами коммуникационных услуг продолжит модернизировать сети связи в регионе EMEAR (Европа, Ближний Восток, Африка и Россия). Так, компании Deutsche Telekom, «Датагруп» и Telenor объявили о масштабных проектах по модернизации своих сетей при помощи решений Cisco, в результате чего миллионы абонентов получат доступ к услугам связи б

Deutsche Telekom IT Solutions RUS перевела вычислительные ресурсы в частное облако Deutsche Telekom IT Solutions RUS, стратегическое ИТ подразделение Deutsche Telekom, сократила время на предоставление разработчикам и программистам вычислительных ресурсов и окружений. Компании удалось быстро и безопасно перевести их в частное облако благодар

Oppo и Deutsche Telekom объявили о стратегическом партнерстве, направленном на ускорение развертывания 5G-связи в Европе Oppo объявила о заключении партнерского соглашения с лидирующим провайдером телекоммуникационных услуг Европы Deutsche Telekom. В рамках сотрудничества Oppo запустит продажи смартфонов серии Reno4 в Германии, Нидерландах и Польше уже в октябре 2020 г., а также на других рынках в ближайшем будущем. Это

Konica Minolta и Deutsche Telekom разработают умные очки с технологией 5G с более высокой ценностью для потребителей. Теперь клиенты смогут использовать передовые решения на основе технологий и опыта компаний, состоящих в альянсе. Первым участником программы стала компания Deutsche Telekom, с которой Konica Minolta подписала меморандум о намерениях по совместной разработке и распространению инновационных решений. Сотрудничество стартовало с проекта интеграции умн

Deutsche Telekom и Software AG создадут глобальную платформу «Облако вещей» оказания услуг в сфере интернета вещей (Internet of things, или IoT) на глобальном уровне. Компания Deutsche Telekom и ее подразделение T-Systems, ориентированное на корпоративных клиентов, усо

SAP SE и Deutsche Telekom объявили о расширении партнерства в сфере интернета вещей SAP SE и Deutsche Telekom расширяют партнерство в области интернета вещей, цель которого – создание решений для логистики в реальном времени. Компании объявили о новом этапе сотрудничества в рамках Mobi

Deutsche Telekom, Intel и Huawei протестировали взаимодействие по стандарту 5G NR анному на 2019 год коммерческому запуску решений Huawei и Intel, совместимых с миллионами устройств.Deutsche Telekom и Huawei начали совместную работу в сфере сетей 5G в 2015 году, способствуя

Samsung и Deutsche Telekom продемонстирровали гарантированное время ожидания стандарта связи 5G Samsung Electronics и Deutsche Telekom на выставке Всемирный мобильный конгресс 2017 продемонстрировали гарантированное время ожидания (Guaranteed Latency – GLA) для комплексных сетей 5G. Гарантированное время ожида

Ericsson, Deutsche Telekom и SK Telecom запустили первую межконтинентальную сеть 5G Ericsson, Deutsche Telekom (DT) и SK Telecom объявили о развертывании межконтинентальной тестовой сети пятого поколения (5G). Как рассказали CNews в компании, сеть на базе платформы 5G компании Ericsson

Inmarsat, Deutsche Telekom, Nokia и Thales провели испытания авиационной телеком-сети EAN Inmarsat и Deutsche Telekom совместно с технологическими партнерами Nokia и Thales объявили об успешном выполнении программы летных испытаний Европейской авиационной сети (EAN) в Великобритании. Как расск

Deutsche Telekom и Huawei запускают новый сервис Open Telecom Cloud Компания Deutsche Telekom объявила о запуске сервиса Open Telekom Cloud в рамках выставки CeBIT – 2016. Новая открытая облачная платформа, доступная для европейских предприятий любого масштаба, осуществ

Huawei и Deutsche Telekom продемонстрировали комплексную технологию сетевого сегментирования 5G Huawei и Deutsche Telekom впервые в мире продемонстрировали комплексную технологию сегментирования сети 5G в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне. Совместная демонстрация проходила в лабор

«Билайн» организовал сетевой пиринг с платформой IPX компании Deutsche Telekom Компании «ВымпелКом» (ТЗ «Билайн») и Deutsche Telekom, International Carrier Sales & Solutions (ICSS) объявили об организации межсетевого пиринга сетей IPX. IPX (Internetwork Packet Exchange) – это следующее поколение сетей по про

Deutsche Telekom запустила конкурс стартапов с призовым фондом 500 тыс. евро Компания Deutsche Telekom (в России представлена T-Systems) объявила о запуске конкурса стартапов. Автор лучшего проекта получит от компании помимо €500 тыс. на реализацию своей идеи еще и возможность и

Deutsche Telekom и Daimler объявили о сотрудничестве в разработке «сетевых автомобилей» Компания Daimler AG объявила о начале сотрудничества с группой Deutsche Telekom (в России представлена ИТ-компанией T-Systems) в области разработки «сетевых автомобилей». Теперь немецкий автогигант будет предлагать онлайн-сервисы в автомобилях покупателям

T-Systems намерена увеличить доход от облачных сервисов до одного миллиарда евро Компания T-Systems прогнозирует увеличение спроса на услуги облачных сервисов к 2015 г. По показателям T-Systems, доходы от облачных сервисов составят одну седьмую часть от всего дохода компании Deutsche Telekom. Как рассказали CNews в компании, в 2015 г. T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, планирует получить от облачных сервисов доход порядка одного миллиарда евро

Deutsche Telekom инвестирует 30 млрд евро в развитие ИКТ до 2015 г. До 2015 г. группа компаний Deutsche Telekom, в которую входит компания T-Systems, инвестирует в будущее ИКТ-решений €30 млрд. Как рассказали CNews в Deutsche Telekom, группа планирует рост доходов с 2014 г., благо

«МегаФон», Lattelecom и Deutsche Telekom организовали новый маршрут транзита трафика из России в Европу «МегаФон» совместно с операторами Lattelecom (Латвия) и Deutsche Telekom (Германия) организовал новый кратчайший маршрут транзита трафика из России в Европу - Baltic Highway. Baltic Highway – это самый короткий маршрут, соединяющий Россию и Германию

Deutsche Telekom планирует создать платформу для NFC-платежей Об этом сообщил в интервью агентству Bloomberg директор по инновациям Deutsche Telekom Томас Кислинг (Thomas Kiessling).Оператор подписал партнерское соглашение с MasterCard, вместе они создадут платформу для проведения NFC-платежей с помощью мобильных телефонов.

Groupon будет продвигать свои акции в сети мобильного оператора Deutsche Telekom Телекоммуникационная компания Deutsche Telekom и скидочный сервис Groupon сообщили о создании стратегического партнерства с тем, чтобы доводить до клиентов в различных странах Европы выставляемые на Groupon спецпредложения

AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор сотовой связи в США, объявила о подписании окончательного соглашения по покупке оператора T-Mobile USA, принадлежащего немецкому концерну Deutsche Telekom. Сумма сделки, которая уже получила одобрение советов директоров обеих сторон, составит $25 млрд в виде денежных средств и $14 млрд в виде акций. Приобретение T-Mobile USA, чет

Deutsche Telekom вводит переменные тарифы для "умных" счетчиков я переменной ставки включена в спецификации поставщиков электроэнергии с начала 2011 года. Компания Deutsche Telekom уже несколько лет ведет совместную работу с правительством немецкого города

Deutsche Telekom переходит на 10-гигабитное тестовое решение Ixia Оператор Deutsche Telekom переходит на недавно анонсированные компанией Ixia нагрузочные модули NGY с многочисленными портами 10-Gigabit Ethernet. Применение данного оборудования обеспечивает хорошие ин

Пример для «Ростелекома»: Deutsche Telecom сделал ставку на интернет-сервисы и ИТ-услуги Исполнительный директор Deutsche Telecom (DT) Рене Оберманн объявил о новой стратегии развития немецкого оператора. Одно из ключевых направлений - усиление дочерней ИТ-компании T-Systems. Этот системный интегратор, по

МТС и Deutsche Telekom начинают прямой обмен трафиком в своих сетях ные ТелеСистемы» (МТС) объявил об организации прямого присоединения сетей с международной компанией Deutsche Telekom International Carrier Sales & Solutions (ICSS), входящей в группу Deutsch

Deutsche Telekom планирует увеличить инвестиции в развитие FTTH Компания Deutsche Telekom (DT) объявила о начале реализации новой стратегии на телекоммуникацонном рынке, предполагающей увеличение инвестиций в развитие технологий высокоскоростного широкополосного дос

«Комстар» и Deutsche Telekom ICSS договорились о межсетевом взаимодействии ор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» и Deutsche Telekom International Carrier Sales & Solutions (ICSS), международное подразделение

Deutsche Telekom и France Telecom объединяют британские подразделения Телекоммуникационные компании – германская Deutsche Telekom и французская France Telecom – объявили об объединении принадлежащих им британских операторов сотовой связи – T-Mobile и Orange соответственно, передаёт ИТАР-ТАСС со ссылкой на

Чистый убыток Deutsche Telekom в 1-м полугодии составил ?603 млн Чистый убыток немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom в 1-м полугодии 2009 г. составил ?603 млн, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере ?1,32 млрд, передает «Прайм-ТАСС». Выручка ком

Чистая прибыль Deutsche Telekom в 2008 г. выросла в 2,5 раза Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom AG объявила финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2008 финансовы

Deutsche Telekom расширяет широкополосную инфраструктуру с помощью Cisco ISE Компания Deutsche Telekom объявила о расширении своей широкополосной инфраструктуры для поддержки новаторских мультимедийных услуг. Для этого на принадлежащих оператору маршрутизаторах Cisco 12000 устан

Deutsche Telecom рискует потерять сведения о 30 млн. клиентов На днях немецкий телеканал NDR показал сюжет о крупнейшей утечке персональных сведений за всю историю Германии. По данным NDR, крупнейший немецкий оператор Deutsche Telekom пострадал от действий сотрудников своего же контактного центра, продававших персональные сведения клиентов оператора. Предполагается, что мошенники из контактного центра сумели

Подразделение Deutsche Telekom и Tele2 подписали соглашение о терминации трафика International Carrier Sales & Solutions (ICSS), международное подразделение Deutsche Telekom по предоставлению услуг операторам связи, подписало соглашение с Tele2 о терминации международного голосового трафика в более чем 120 странах мира. В настоящее время компания T

Strabag ведет переговоры о приобретении подразделения Deutsche Telekom емя ведет переговоры о приобретении подразделения крупнейшей немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG - компании DeTe Immobilien, сообщает РБК. Соответствующее заявление сдела

Прокуратура Германии обыскала главный офис Deutsche Telekom Немецкая компания Deutsche Telekom обвиняется в слежке за своими сотрудниками и журналистами. Руководство Deutsche Telekom наняло частных детективов с целью слежения за сотрудниками, которые подозреваются

Deutsche Telekom обвиняют в слежке Телекоммуникационная компания Deutsche Telekom подозревается в сборе данных о телефонных переговорах ряда журналистов, топ-менеджеров и акционеров компании, сообщает Spiegel. Особенно активно данные о переговорах собирались

Deutsche Telekom приобретет 3% греческой OTE за €442,3 млн Власти Греции и немецкая Deutsche Telekom достигли соглашения о распределении долей в крупнейшей греческой телекоммуни

Deutsche Telekom: чистая прибыль удвоилась Чистая прибыль крупнейшей немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG в I квартале 2008 г. выросла более чем в 2 раза - до €924 млн по сравнени

Суд поддержал решение Еврокомиссии о наложении штрафа на Deutsche Telekom Европейский суд первой инстанции (European Court of First Instance, CFI) поддержал решение Еврокомиссии о наложении на Deutsche Telekom штрафа в размере €12,6 млн за злоупотребление доминирующим положением на телекоммуникационном рынке Германии, сообщает «Прайм-ТАСС». Как говорится в сообщении, более 5 лет D