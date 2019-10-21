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Konica Minolta и Deutsche Telekom разработают умные очки с технологией 5G

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Konica Minolta разработала партнерскую программу Alliance Program для поиска новых бизнес-возможностей, а также создания продуктов и услуг с более высокой ценностью для потребителей. Теперь клиенты смогут использовать передовые решения на основе технологий и опыта компаний, состоящих в альянсе.

Первым участником программы стала компания Deutsche Telekom, с которой Konica Minolta подписала меморандум о намерениях по совместной разработке и распространению инновационных решений. Сотрудничество стартовало с проекта интеграции умных очков AIRe Lens для обслуживания и производства с мобильными сервисами Deutsche Telekom. В результате интеграции следующие поколения AIRe Lens получат встроенный модуль мобильной связи 5G, который обеспечит значительный прирост в скорости передачи данных и интеграцию устройства с мобильными сервисами.

Konica Minolta и Deutsche Telekom высоко оценивают дальнейшие перспективы инновационного решения и планируют продолжить совместную работу в этом направлении.

«При создании Alliance Program мы поставили себе цель – найти лучшие маркетинговые стратегии, решения и сервисы, которые оценят клиенты. Мы начали работу в этом направлении, заключив партнерство с Deutsche Telekom. Благодаря объединению опыта и каналов сбыта мы сможем выйти на новые рынки с решениями на основе сочетания дополненной реальности и технологии 5G», – отметил Икуо Накагава, старший исполнительный директор направления создания цифровых рабочих мест Konica Minolta.

«Сотрудничество с ведущими технологическими разработчиками позволяет нам создавать и предлагать клиентам по-настоящему универсальные решения. Участие в Alliance Program Konica Minolta предоставило нам возможность интегрировать уникальные инновационные технологии в наши решения Campus Networks. Это поможет удовлетворить спрос на востребованные решения на основе технологий дополненной реальности в промышленности», – сказал Антжи Вильямс, старший вице-президент направления 5G Campus Networks Deutsche Telekom.

Умные очки AIRe Lens – это носимое электронное устройство дополненной реальности, которое облегчает выполнение ручных операций на производстве и сервисе. Вся необходимая для работы информация транслируется перед глазами исполнителя, а руки остаются свободными для работы. Очки прошли испытания в промышленных условиях и предназначены для длительного использования в производственной среде. Устройство сравнимо по весу с обычными очками, не мешает обзору окружающего пространства, а батареи хватает на полный рабочий день.

«Тесное сотрудничество Konica Minolta и Deutsche Telekom и вклад обеих компаний создают основу для партнерства в перспективе. Мы стремимся к тому, чтобы партнерские отношения распространялись и на новые сферы бизнеса – в частности, на рынок дополненной реальности», – отметил Кристиан Линк, руководитель направления стратегического сотрудничества Konica Minolta Business Solutions Europe.

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