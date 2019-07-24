Индексная книга (каталог) CNews*
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Forbes Insights
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 21
Forbes Insights и организации, системы, технологии, персоны:
|Hitachi - Хитачи 1498 7
|Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 4
|Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 118 4
|Broadcom - VMware 2586 3
|SAP SE 5559 2
|Hitachi America 5 1
|SoftServe 13 1
|Criteo - Критео 16 1
|Amazon - Kiva Systems 6 1
|МегаФон 10529 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3236 1
|X Corp - Twitter 2929 1
|Meta Platforms - Facebook 4601 1
|ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 202 1
|ИКС 501 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
|Check Point Software Technologies 817 1
|Oracle Corporation 7042 1
|SAP CIS - САП СНГ 867 1
|Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
|Vodafone Group 1410 1
|KPMG 276 1
|McKinsey & Company Int 289 1
|Deutsche Telekom 953 1
|Teradata - Терадата 224 1
|Arbor Networks 61 1
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
|Forbes - Форбс 973 6
|The Information 78 1
|SAP Digital Transformation Executive Study 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8500 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3891 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.