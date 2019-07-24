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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196080
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Forbes Insights

СОБЫТИЯ


24.07.2019 «Мегафон» запустил услугу «Защита баз данных» 1
16.07.2019 Исследование Vmware: 75% компаний региона EMEA не уверены в надежности своих ИБ-систем 1
02.11.2018 Как цифровая трансформация меняет роль ИТ-директора 1
03.08.2018 Аналитики объявили взрывной рост мобильного интернета вещей 1
13.04.2018 Исследование VMware: двигатель цифровой трансформации — сотрудники 1
09.04.2018 Тотальное распространение: 5 направлений, в которых интернет вещей нужен уже сегодня 2
04.04.2018 Мудрая стратегия: как реализовать проекты в области интернета вещей внутри компании 1
01.12.2017 Традиционные методы анализа данных больше не работают 1
16.10.2017 Criteo объединит в новой маркетинговой экосистеме ритейлеров и бренды 1
07.07.2017 Отечественный бизнес взял курс на цифровую трансформацию 1
12.04.2017 Как ИТ-директору подготовить компанию к цифровой трансформации? 1
29.03.2017 Россия: проекты по цифровой трансформации реализуются в 48% компаний 1
14.02.2017 К цифровой трансформации «низы» подталкивает организационный хаос 1
30.11.2016 Эксперты назвали главные ошибки цифровой трансформации 2
07.09.2015 Teradata: большие данные создают потенциал роста и помогают устранять проблемы 1
25.02.2015 В 2015 г. компании планируют инвестировать в современные методы обслуживания клиентов 1
11.12.2014 Большие данные остановят пустую трату маркетинговых бюджетов 1
27.06.2013 BI бесполезна при низком качестве данных 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Forbes Insights и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi - Хитачи 1498 7
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 4
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 118 4
Broadcom - VMware 2586 3
SAP SE 5559 2
Hitachi America 5 1
SoftServe 13 1
Criteo - Критео 16 1
Amazon - Kiva Systems 6 1
МегаФон 10529 1
Amazon Inc - Amazon.com 3236 1
X Corp - Twitter 2929 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 202 1
ИКС 501 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
Check Point Software Technologies 817 1
Oracle Corporation 7042 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Vodafone Group 1410 1
KPMG 276 1
McKinsey & Company Int 289 1
Deutsche Telekom 953 1
Teradata - Терадата 224 1
Arbor Networks 61 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
La Redoute 5 1
Spencer Stuart International 6 1
Caterpillar - 90 1
Deutsche Lufthansa Cargo 5 1
Harley-Davidson 30 1
Arthur D. Little 14 1
Frasers Group - Sports Direct International - House of Fraser 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2880 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5563 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6395 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63697 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23984 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7755 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34063 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8094 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11627 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12750 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8466 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9278 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 647 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10499 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21304 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5019 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7293 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 642 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12624 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8048 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3734 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6392 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35509 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13426 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5543 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9212 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5295 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29494 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2563 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12972 2
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 460 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7439 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 376 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3533 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 720 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13588 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1867 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6281 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 284 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 459 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13651 1
МегаФон Антивзлом Бизнес 8 1
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 1
SAP CEC - SAP Customer Engagement & Commerce 6 1
HPE Integrity - серия серверов 138 1
Oracle Applications 90 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Criteo Dynamic Retargeting 1 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 58 1
Criteo Customer Acquisition 1 1
Google Android 15109 1
Apple iOS 8515 1
Microsoft Office 4109 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 503 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1381 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Скачков Юрий 52 5
Яхина Ирина 40 2
Василенко Александр 95 1
Пономарёв Владимир 19 1
Лосев Артем 2 1
Hübner Markus - Хебнер Маркус 2 1
Gartz Sven - Гартц Свен 1 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Нестеренко Сергей 15 1
Краснянская Анастасия 1 1
Vap David - Вэп Дэвид 9 1
Duffy Natalie - Дюфае Натали 1 1
Friedman Ted - Фрайдман Тед 4 1
Twogood Chris - Тугуд Крис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 6
Европа 24874 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54273 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13726 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1930 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5443 1
Азия - Азиатский регион 5873 1
Ирландия - Республика 1035 1
Индия - Bharat 5820 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Африка - Африканский регион 3623 1
Ближний Восток 3126 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Ирландия - Дублин 164 1
Куба - Республика 408 1
США - Пенсильвания 372 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6495 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52786 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15769 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6085 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2141 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3096 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3523 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17942 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6123 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3772 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5677 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21269 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26893 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 443 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6508 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2993 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56840 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11620 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 909 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 369 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1695 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 436 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5948 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8730 1
Энергетика - Energy - Energetically 5756 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7271 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6630 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1809 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2823 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2545 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 370 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2011 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4382 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 515 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8000 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6085 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9057 1
Forbes - Форбс 973 6
The Information 78 1
SAP Digital Transformation Executive Study 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8500 1
Gartner - Гартнер 3647 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3891 1
TED Talks 35 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 733 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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