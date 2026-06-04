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ИКС ИКС Безопасность Гарда DBF Гарда БД

Система «Гарда DBF» предназначена для обеспечения безопасности СУБД и независимого аудита операций с базами данных и бизнес-приложениями. Она ведёт непрерывный мониторинг обращений к ресурсам и в режиме реального времени выявляет подозрительные операции. Её использование позволяет избежать утечки информации, обнаруживать и предотвращать попытки внешнего вторжения, контролировать удалённый доступ персонала и действия привилегированных пользователей. Кроме того, система блокирует нежелательные запросы к базам данных и веб-приложениям, обнаруживает все базы данных в компании, классифицирует их и сканирует на уязвимости. С помощью «Гарда DBF» можно предотвращать выгрузку и продажу критичных, в том числе персональных и финансовых, клиентских данных, реагировать на попытки корпоративного мошенничества, разграничивать доступ к СУБД для аттестации информационных систем, находить не оптимально настроенные конфигурации СУБД. Система включена в реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК России по классу НДВ-4.

Гарда БД – система класса DAM/DBF (Database Activity Monitoring/Database Firewall – система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных). Ведет непрерывный мониторинг обращений к базам данных и выявляет подозрительные операции в режиме реального времени. Зарегистрирована в Едином реестре отечественного ПО (запись №1284 от 05.09.2016). Сертификат ФСТЭК № 4443 от 20.08.2021 (переоформлен 28.12.2022).

СОБЫТИЯ

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04.06.2026 «Гарда» и «Формит» усиливают защиту медицинских данных

(входит в «ИКС Холдинг») и «Формит» подтвердили совместимость решений для усиления защиты медицинских данных в информационных системах медицинских учреждений и лабораторий. Совместное использование «Гарда DBF» и СУБД «Формит» позволит организациям повысить уровень безопасности баз данных, выполнять требования регуляторов и подготовить инфраструктуру к прохождению аттестации. Об этом CNews

28.04.2026 «Гарда DBF» упрощает расследование инцидентов и увеличивает скорость обработки данных

Компания «Гарда» обновила флагманское решение – систему защиты баз данных «Гарда DBF». В новой версии повышена производительность, расширены возможности автоматизации работы с инцидентами и оптимизирован UX. Обновление ускоряет расследование, повышает точность анализа
25.03.2026 Подтверждена совместимость системы защиты баз данных «Гарда DBF» и брокера сетевых пакетов DS Integrity EVO

Подтверждена совместимость системы защиты баз данных «Гарда DBF» и брокера сетевых пакетов DS Integrity EVO компании «Цифровые решения». Об этом CNews сообщил представитель компании «Гарда». Интеграция упрощает внедрение решений в организациях с в
31.10.2025 «Гарда» снижает риск утечки персональных данных в лабораториях «Гемотест»

«Гемотест» усилил защиту критически важных данных с помощью «Гарда DBF». Заказчик получил возможность контролировать все обращения к корпоративным базам данных и оперативно реагировать на аномальные активности. Такой подход снижает риск утечки конфиденци
15.10.2025 «Базис» и «Гарда» усиливают защиту корпоративных баз данных

«Базис» и «Гарда» усиливают защиту корпоративных баз данных. Компании провели испытание отечественных решений Basis Dynamix и «Гарда DBF» на совместимость и достигли нового уровня защиты баз данных. Совместная эффективная работа продуктов поможет заказчикам из финансовой отрасли, телекоммуникаций и промышленности снизи
01.10.2025 «Гарда» расширяет контекст обращений к базам данных

Новая версия «Гарда DBF» повышает эффективность работы с данными и снижает риски информационной безопасности, что напрямую отражается на устойчивости бизнеса. Решение помогает не просто фиксировать события б
23.08.2024 Группа компаний «Гарда» и «Ред Софт» предлагают совместное решение для защиты баз данных

иков», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт». «Гарда DBF» (ранее «Гарда БД») — система для обеспечения безопасности СУБД и независимого аудита операций с базам
27.03.2024 Гарда ускоряет реагирование на инциденты в СУБД на «Альт СП»

водитель продуктового направления по защите баз данных группы компаний «Гарда». «Гарда DBF» (ранее «Гарда БД») – система для обеспечения безопасности СУБД и независимого аудита операций с базам
08.11.2023 СУБД Arenadata DB совместима с агентом подключений «Гарда DBF»

ata и разработчик систем информационной безопасности, группа компаний «Гарда» в результате тестовых испытаний подтвердили совместимость аналитической MPP СУБД Arenadata DB (ADB) и агента подключений «Гарда DBF». Комплексное применение программного стека даст заказчикам возможность обеспечить высокий уровень защиты своего хранилища данных от несанкционированного доступа, а также пресечь случ
22.02.2023 «Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов

мы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux было подтверждено, что агент «Гарда БД» корректно работает с системой управления базами данных (СУБД) Tantor SE версии 14.4
25.01.2023 «Гарда предприятие» и «Гарда БД» сертифицированы ФСТЭК России

DLP-система для защиты и предотвращения утечек конфиденциальной информации «Гарда предприятие» и система защиты баз данных «Гарда БД» прошли сертификационные испытания ФСТЭК России. Системы обеспечивают защиту конфиденциальной информации и персональных данных и соответствуют требованиям безопасности информации по че
06.10.2022 «РТК-Солар» запустила комплексную услугу по защите баз данных на основе отечественного решения «Гарда БД»

Компания «РТК-Солар» начала предоставлять круглосуточное сопровождение системы защиты баз данных «Гарда БД» российского разработчика «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители «РТК-Солар». Центр компетенций по продукту развернут на базе бизнес-направления «Solar интеграция», э
26.05.2021 «Гарда БД» поддерживает предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид»

Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») выпустил обновленное решение «Гарда БД», поддерживающее предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид». «Гарда БД» обеспечивает высокую производительность при обработке данных СУБД «Квант-гибрид», не нагружая и не ограничив
13.05.2020 Обновленная «Гарда БД» теперь может блокировать локальные подключения к базам данных

«Гарда технологии» (входит в «ИКС Холдинг») выпустила обновление системы защиты баз данных и бизнес-приложений «Гарда БД» с возможностью блокировки локальных подключений к базам данных и контроля доступа пользователей Apache Spark. Модуль поведенческой аналитики «Гарда БД» интегрирован с общей сис
23.12.2019 «Гарда БД» научилась контролировать доступ пользователей к системе «1С»

Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») представил обновленную автоматизированную версию системы защиты баз данных и веб-приложений «Гарда БД» с возможностью контроля запросов пользователей и ответов системы «1С» в режиме реального времени. В новой версии «Гарда БД» переработаны функции сканирования СУБД на уязвимости
03.07.2019 «Гарда технологии» и «Ред софт» подтвердили совместимость своего ПО

«Гарда технологии» и «Ред софт» провели тестирование совместимости продуктов СУБД «Ред База Данных» и системы защиты баз данных «Гарда БД». Успешные результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате. СУБД «Ред База Данных» - современная российская промышленная СУБД с открытым кодом. Продукт зарегистрирован в Едино
20.05.2019 «Гарда БД» научилась защищать платформу SAP HANA

Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» выпустил обновленное решение «Гарда БД», поддерживающее предиктивную защиту платформы SAP HANA. По заявлению разработчиков, «Гарда БД» обеспечивает высокую производительность при обработке данных платформы SAP HANA,

13.02.2019 Cистема защиты баз данных «Гарда БД» прошла независимую экспертную оценку по требованиям стандарта PCI DSS

Система защиты баз данных и веб-приложений «Гарда БД», разработанная «Гарда Технологии», прошла экспертную оценку, подтверждающую, что данная система не противоречит требованиям стандарта PCI DSS версии 3.2.1. Об этом CNews сообщила прес
06.09.2018 «Гарда технологии» выпустила новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД»

ИБ-решений, обновил и расширил функциональные возможности защиты баз данных и веб-приложений в АПК «Гарда БД». Основная задача системы – обеспечить непрерывный контроль легитимности доступа все
11.04.2017 Сбербанк защищает базы данных системами «МФИ Софт»

Сбербанк объявил о завершении проекта по внедрению системы защиты баз данных «Гарда БД». Проект реализован системным интегратором решений по информационной безопасности «Ангара» совместно с разработчиком «МФИ Софт». Задача проекта состояла в обеспечении непрерывного мони
02.11.2016 «МФИ Софт» анонсировала новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД»

дор систем информационной безопасности, анонсировала выпуск новой версии системы защиты баз данных «Гарда БД 4.0». Как сообщили CNews в МФИ Софт», решение представляет собой аппаратно-программн
12.09.2016 Система «Гарда БД» включена в Реестр отечественного ПО

В сентябре 2016 г. система защиты баз данных «Гарда БД» российского вендора «МФИ Софт» вошла в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили в компании «МФИ Софт». Экспертный со
24.08.2016 Система «Гарда БД» обзавелась поддержкой СУБД IBM Netezza

Российский производитель систем информационной безопасности «МФИ Софт» добавил поддержку СУБД IBM Netezza в новой версии специализированной системы защиты баз данных «Гарда БД». Об этом CNews сообщили в «МФИ Софт». «Гарда БД» — система аудита сетевого доступа к базам данных и веб-приложениям, которая выявляет возможные утечки информации, содержащейся

05.06.2015 Вышла новая версия системы защиты СУБД «Гарда БД» от «МФИ Софт»

Российский разработчик систем информационной безопасности «МФИ Софт» выпустил новую версию интеллектуальной системы защиты баз данных «Гарда БД», решения класса DAM (Database Activity Monitoring — аудит и мониторинг действий с базами данных) российского производства. Как сообщили CNews в «МФИ Софт», новые возможности системы п
03.12.2013 «МФИ Софт» обновил свою систему защиты баз данных «Гарда БД»

Компания «МФИ Софт» сообщила о выпуске новой версии системы защиты баз данных — АПК «Гарда БД» 3.2. Обновленную систему отличают новый механизм хранения данных, расширенные возмо

Публикаций - 58, упоминаний - 69

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 209 31
МФИ Софт 145 15
ИКС 539 9
Oracle Corporation 7077 9
Teradata - Терадата 225 7
Ред Софт - Red Soft 1238 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3082 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1780 4
Ростелеком 10955 3
IBM - International Business Machines Corp 9701 3
InfoWatch - Инфовотч 1186 3
Код Безопасности 814 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 353 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5661 2
МегаФон 10754 2
Yandex - Яндекс 9233 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1227 2
9598 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 419 2
MONT - МОНТ 188 2
R-Vision - Р-Вижн 267 2
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 2
Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 17 1
Потенциал 3 1
Orion soft - Орион софт - 317 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 52 1
Системы документооборота 522 1
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 1
CtrlHack - Контролхак 6 1
Дистрисистем - Distrisystem 1 1
Ростех - ОПК - НацИнфоБез - Национальный центр информационной безопасности 4 1
Ситроникс - Ситроникс Клауд - Sitronics Cloud - Концэл 8 1
Yandex - Лаборатория Алисы 7 1
Формит - 4MiT 1 1
Broadcom - VMware 2611 1
Dr.Web - Доктор Веб 1293 1
Nutanix 114 1
SAP SE 5604 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3459 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8862 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
ОСК - Восточная верфь 1 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 599 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 1
Техбионик 2 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5701 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13878 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5668 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3653 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3585 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3905 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2880 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4953 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
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IBM Netezza 19 8
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IBM DB2 396 6
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Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 80 5
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SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Аналитика 6 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Файлы 3 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда anti-DDoS 14 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 15 2
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IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 2
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1215 2
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1317 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47628 3
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