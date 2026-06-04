Система «Гарда DBF» предназначена для обеспечения безопасности СУБД и независимого аудита операций с базами данных и бизнес-приложениями. Она ведёт непрерывный мониторинг обращений к ресурсам и в режиме реального времени выявляет подозрительные операции. Её использование позволяет избежать утечки информации, обнаруживать и предотвращать попытки внешнего вторжения, контролировать удалённый доступ персонала и действия привилегированных пользователей. Кроме того, система блокирует нежелательные запросы к базам данных и веб-приложениям, обнаруживает все базы данных в компании, классифицирует их и сканирует на уязвимости. С помощью «Гарда DBF» можно предотвращать выгрузку и продажу критичных, в том числе персональных и финансовых, клиентских данных, реагировать на попытки корпоративного мошенничества, разграничивать доступ к СУБД для аттестации информационных систем, находить не оптимально настроенные конфигурации СУБД. Система включена в реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК России по классу НДВ-4.

Гарда БД – система класса DAM/DBF (Database Activity Monitoring/Database Firewall – система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных). Ведет непрерывный мониторинг обращений к базам данных и выявляет подозрительные операции в режиме реального времени. Зарегистрирована в Едином реестре отечественного ПО (запись №1284 от 05.09.2016). Сертификат ФСТЭК № 4443 от 20.08.2021 (переоформлен 28.12.2022).