Получите все материалы CNews по ключевому слову
ИКС ИКС Безопасность Гарда DBF Гарда БД
Система «Гарда DBF» предназначена для обеспечения безопасности СУБД и независимого аудита операций с базами данных и бизнес-приложениями. Она ведёт непрерывный мониторинг обращений к ресурсам и в режиме реального времени выявляет подозрительные операции. Её использование позволяет избежать утечки информации, обнаруживать и предотвращать попытки внешнего вторжения, контролировать удалённый доступ персонала и действия привилегированных пользователей. Кроме того, система блокирует нежелательные запросы к базам данных и веб-приложениям, обнаруживает все базы данных в компании, классифицирует их и сканирует на уязвимости. С помощью «Гарда DBF» можно предотвращать выгрузку и продажу критичных, в том числе персональных и финансовых, клиентских данных, реагировать на попытки корпоративного мошенничества, разграничивать доступ к СУБД для аттестации информационных систем, находить не оптимально настроенные конфигурации СУБД. Система включена в реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК России по классу НДВ-4.
Гарда БД – система класса DAM/DBF (Database Activity Monitoring/Database Firewall – система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных). Ведет непрерывный мониторинг обращений к базам данных и выявляет подозрительные операции в режиме реального времени. Зарегистрирована в Едином реестре отечественного ПО (запись №1284 от 05.09.2016). Сертификат ФСТЭК № 4443 от 20.08.2021 (переоформлен 28.12.2022).
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|04.06.2026
|
«Гарда» и «Формит» усиливают защиту медицинских данных
(входит в «ИКС Холдинг») и «Формит» подтвердили совместимость решений для усиления защиты медицинских данных в информационных системах медицинских учреждений и лабораторий. Совместное использование «Гарда DBF» и СУБД «Формит» позволит организациям повысить уровень безопасности баз данных, выполнять требования регуляторов и подготовить инфраструктуру к прохождению аттестации. Об этом CNews
|28.04.2026
|
«Гарда DBF» упрощает расследование инцидентов и увеличивает скорость обработки данных
Компания «Гарда» обновила флагманское решение – систему защиты баз данных «Гарда DBF». В новой версии повышена производительность, расширены возможности автоматизации работы с инцидентами и оптимизирован UX. Обновление ускоряет расследование, повышает точность анализа
|25.03.2026
|
Подтверждена совместимость системы защиты баз данных «Гарда DBF» и брокера сетевых пакетов DS Integrity EVO
Подтверждена совместимость системы защиты баз данных «Гарда DBF» и брокера сетевых пакетов DS Integrity EVO компании «Цифровые решения». Об этом CNews сообщил представитель компании «Гарда». Интеграция упрощает внедрение решений в организациях с в
|31.10.2025
|
«Гарда» снижает риск утечки персональных данных в лабораториях «Гемотест»
«Гемотест» усилил защиту критически важных данных с помощью «Гарда DBF». Заказчик получил возможность контролировать все обращения к корпоративным базам данных и оперативно реагировать на аномальные активности. Такой подход снижает риск утечки конфиденци
|15.10.2025
|
«Базис» и «Гарда» усиливают защиту корпоративных баз данных
«Базис» и «Гарда» усиливают защиту корпоративных баз данных. Компании провели испытание отечественных решений Basis Dynamix и «Гарда DBF» на совместимость и достигли нового уровня защиты баз данных. Совместная эффективная работа продуктов поможет заказчикам из финансовой отрасли, телекоммуникаций и промышленности снизи
|01.10.2025
|
«Гарда» расширяет контекст обращений к базам данных
Новая версия «Гарда DBF» повышает эффективность работы с данными и снижает риски информационной безопасности, что напрямую отражается на устойчивости бизнеса. Решение помогает не просто фиксировать события б
|23.08.2024
|
Группа компаний «Гарда» и «Ред Софт» предлагают совместное решение для защиты баз данных
иков», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт». «Гарда DBF» (ранее «Гарда БД») — система для обеспечения безопасности СУБД и независимого аудита операций с базам
|27.03.2024
|
Гарда ускоряет реагирование на инциденты в СУБД на «Альт СП»
водитель продуктового направления по защите баз данных группы компаний «Гарда». «Гарда DBF» (ранее «Гарда БД») – система для обеспечения безопасности СУБД и независимого аудита операций с базам
|08.11.2023
|
СУБД Arenadata DB совместима с агентом подключений «Гарда DBF»
ata и разработчик систем информационной безопасности, группа компаний «Гарда» в результате тестовых испытаний подтвердили совместимость аналитической MPP СУБД Arenadata DB (ADB) и агента подключений «Гарда DBF». Комплексное применение программного стека даст заказчикам возможность обеспечить высокий уровень защиты своего хранилища данных от несанкционированного доступа, а также пресечь случ
|22.02.2023
|
«Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов
мы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux было подтверждено, что агент «Гарда БД» корректно работает с системой управления базами данных (СУБД) Tantor SE версии 14.4
|25.01.2023
|
«Гарда предприятие» и «Гарда БД» сертифицированы ФСТЭК России
DLP-система для защиты и предотвращения утечек конфиденциальной информации «Гарда предприятие» и система защиты баз данных «Гарда БД» прошли сертификационные испытания ФСТЭК России. Системы обеспечивают защиту конфиденциальной информации и персональных данных и соответствуют требованиям безопасности информации по че
|06.10.2022
|
«РТК-Солар» запустила комплексную услугу по защите баз данных на основе отечественного решения «Гарда БД»
Компания «РТК-Солар» начала предоставлять круглосуточное сопровождение системы защиты баз данных «Гарда БД» российского разработчика «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители «РТК-Солар». Центр компетенций по продукту развернут на базе бизнес-направления «Solar интеграция», э
|26.05.2021
|
«Гарда БД» поддерживает предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид»
Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») выпустил обновленное решение «Гарда БД», поддерживающее предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид». «Гарда БД» обеспечивает высокую производительность при обработке данных СУБД «Квант-гибрид», не нагружая и не ограничив
|13.05.2020
|
Обновленная «Гарда БД» теперь может блокировать локальные подключения к базам данных
«Гарда технологии» (входит в «ИКС Холдинг») выпустила обновление системы защиты баз данных и бизнес-приложений «Гарда БД» с возможностью блокировки локальных подключений к базам данных и контроля доступа пользователей Apache Spark. Модуль поведенческой аналитики «Гарда БД» интегрирован с общей сис
|23.12.2019
|
«Гарда БД» научилась контролировать доступ пользователей к системе «1С»
Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») представил обновленную автоматизированную версию системы защиты баз данных и веб-приложений «Гарда БД» с возможностью контроля запросов пользователей и ответов системы «1С» в режиме реального времени. В новой версии «Гарда БД» переработаны функции сканирования СУБД на уязвимости
|03.07.2019
|
«Гарда технологии» и «Ред софт» подтвердили совместимость своего ПО
«Гарда технологии» и «Ред софт» провели тестирование совместимости продуктов СУБД «Ред База Данных» и системы защиты баз данных «Гарда БД». Успешные результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате. СУБД «Ред База Данных» - современная российская промышленная СУБД с открытым кодом. Продукт зарегистрирован в Едино
|20.05.2019
|
«Гарда БД» научилась защищать платформу SAP HANA
Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» выпустил обновленное решение «Гарда БД», поддерживающее предиктивную защиту платформы SAP HANA. По заявлению разработчиков, «Гарда БД» обеспечивает высокую производительность при обработке данных платформы SAP HANA,
|13.02.2019
|
Cистема защиты баз данных «Гарда БД» прошла независимую экспертную оценку по требованиям стандарта PCI DSS
Система защиты баз данных и веб-приложений «Гарда БД», разработанная «Гарда Технологии», прошла экспертную оценку, подтверждающую, что данная система не противоречит требованиям стандарта PCI DSS версии 3.2.1. Об этом CNews сообщила прес
|06.09.2018
|
«Гарда технологии» выпустила новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД»
ИБ-решений, обновил и расширил функциональные возможности защиты баз данных и веб-приложений в АПК «Гарда БД». Основная задача системы – обеспечить непрерывный контроль легитимности доступа все
|11.04.2017
|
Сбербанк защищает базы данных системами «МФИ Софт»
Сбербанк объявил о завершении проекта по внедрению системы защиты баз данных «Гарда БД». Проект реализован системным интегратором решений по информационной безопасности «Ангара» совместно с разработчиком «МФИ Софт». Задача проекта состояла в обеспечении непрерывного мони
|02.11.2016
|
«МФИ Софт» анонсировала новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД»
дор систем информационной безопасности, анонсировала выпуск новой версии системы защиты баз данных «Гарда БД 4.0». Как сообщили CNews в МФИ Софт», решение представляет собой аппаратно-программн
|12.09.2016
|
Система «Гарда БД» включена в Реестр отечественного ПО
В сентябре 2016 г. система защиты баз данных «Гарда БД» российского вендора «МФИ Софт» вошла в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили в компании «МФИ Софт». Экспертный со
|24.08.2016
|
Система «Гарда БД» обзавелась поддержкой СУБД IBM Netezza
Российский производитель систем информационной безопасности «МФИ Софт» добавил поддержку СУБД IBM Netezza в новой версии специализированной системы защиты баз данных «Гарда БД». Об этом CNews сообщили в «МФИ Софт». «Гарда БД» — система аудита сетевого доступа к базам данных и веб-приложениям, которая выявляет возможные утечки информации, содержащейся
|05.06.2015
|
Вышла новая версия системы защиты СУБД «Гарда БД» от «МФИ Софт»
Российский разработчик систем информационной безопасности «МФИ Софт» выпустил новую версию интеллектуальной системы защиты баз данных «Гарда БД», решения класса DAM (Database Activity Monitoring — аудит и мониторинг действий с базами данных) российского производства. Как сообщили CNews в «МФИ Софт», новые возможности системы п
|03.12.2013
|
«МФИ Софт» обновил свою систему защиты баз данных «Гарда БД»
Компания «МФИ Софт» сообщила о выпуске новой версии системы защиты баз данных — АПК «Гарда БД» 3.2. Обновленную систему отличают новый механизм хранения данных, расширенные возмо
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|ГосИнформСистемы 160 1
|Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
|Ларин Дмитрий 47 16
|Пономарёв Владимир 19 4
|Добрушский Сергей 9 4
|Рустамов Рустам 548 3
|Кузнецов Павел 42 3
|Шерстобитов Сергей 57 2
|Сухов Алексей 11 2
|Етонов Михаил 13 1
|Вдовенков Константин 1 1
|Свищев Дмитрий 1 1
|Гавриленко Александр 62 1
|Оралов Владимир 17 1
|Костина Виктория 49 1
|Павлова Алина 9 1
|Рябова Галина 27 1
|Проскура Дмитрий 31 1
|Сизоненко Григорий 45 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Заикин Андрей 36 1
|Ганин Алексей 3 1
|Иванов Денис 13 1
|Романченко Дмитрий 15 1
|Лебедев Сергей 67 1
|Золотарев Сергей 14 1
|Смирнов Иван 30 1
|Лосев Артем 2 1
|Фефелов Владислав 17 1
|Сунгуров Андрей 16 1
|Мормуш Александр 5 1
|Сорокин Дмитрий 66 1
|Батранков Денис 12 1
|Ледовской Валерий 10 1
|Филиппов Дмитрий 8 1
|Островский Эдуард 10 1
|Подкопаев Роман 7 1
|Сафонов Лука 31 1
|Яценко Вадим 105 1
|Игонькин Никита 4 1
|Вишняков Андрей 16 1
|Ковалевский Александр 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464286, в очереди разбора - 724462.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.