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Индексная книга (каталог) CNews*
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TED Talks

СОБЫТИЯ


24.07.2026 В США обяжут разработчиков устанавливать на ИИ-модели «стоп-кран». Дергать его будут по распоряжению властей 1
17.02.2023 10 трендов управления ИТ-персоналом в России на 2023 г. 1
08.09.2021 В Москве пройдет вторая ежегодная конференция «Креатив и медиа» с участием спикеров из Рима, Лондона и Нью-Йорка 1
05.06.2020 «Мегафон» запустил собственный сервис подкастов 1
17.04.2020 Билл Гейтс объявлен в интернете «главным виновником» пандемии 1
27.03.2020 «Мегафон» поделится собственной экспертизой на маркетплейсе «Мегафон образование» 1
19.03.2020 «Мегафон» открывает доступ к образовательным и развлекательным сервисам 1
16.03.2020 Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками 1
18.10.2018 Участники проекта «Школы умного города» познакомятся с «Большими данными» 1
17.08.2018 Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями 2
27.06.2013 BI бесполезна при низком качестве данных 1
17.09.2010 "Умные" дома: сэкономить на электричестве просто 1
11.06.2010 X-37B активно маневрирует на орбите 1
04.03.2008 Sun нанял двух разработчиков Python 1
08.11.2007 Самый первый аркадный автомат 1
15.02.2007 В США хотят запретить Wikipedia 1
20.05.2005 Основатель Gateway покидает компанию 1
20.05.2003 Марсианский зонд будет наподобие перекати-поля 1
20.05.2003 Марсианский зонд будет наподобие перекати-поля 1
21.11.2002 NASDAQ: скачок полупроводникового сектора обеспечил индексу солидный рост 1
21.11.2002 NASDAQ: скачок полупроводникового сектора обеспечил индексу солидный рост 1
11.09.2002 NASDAQ растет, несмотря на угрозу повторения терактов 1
11.09.2002 NASDAQ не боится повторения терактов 1
23.08.2002 Селеновое покрытие продлит жизнь контактных линз 1
23.08.2002 Селеновое покрытие существенно увеличивает срок ношения контактных линз 1
23.08.2002 Селеновое покрытие продлит жизнь контактных линз 1
23.08.2002 Селеновое покрытие существенно увеличивает срок ношения контактных линз 1
07.06.2002 Миллиардер Тед Тернер избавляется от акций AOL/TimeWarner 1
21.05.2002 NASDAQ: инвесторы боятся террористов 1
25.12.2001 Тэд Тернер возобновил свой контракт с AOL 1
09.10.2001 Тед Тернер уйдет из AOL Time Warner? 1
24.08.2000 Novell объявила о начале поставок ПО ZENworks for Desktops 3 1
10.12.1999 Основатель Gateway подает в отставку 1
06.12.1999 Основатель Gateway возможно оставит пост генерального директора 1
05.05.1999 Cisco выпустила VPN-маршрутизаторы серии 7100 1
25.03.1999 Генеральный директор Gateway стал членом совета директоров MP3.com 1

Публикаций - 36, упоминаний - 37

TED Talks и организации, системы, технологии, персоны:

Applied Materials 304 4
Lam Research - Novellus Systems 112 4
KLA Corporation 77 4
МегаФон 10697 4
Cisco Systems 5367 4
Microsoft Corporation 25751 4
Intel Corporation 12799 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Telegram Group 2924 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Analog Devices - ADI 105 2
Google LLC 12660 2
Nvidia Corp 3986 2
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 2
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 2
SoundView Technology Group - Wit SoundView 52 2
Amazon Inc - Amazon.com 3267 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 2
AMD - Advanced Micro Devices 4632 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1094 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4938 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
CA Technologies - Computer Associates 392 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 1
Atari 158 1
МегаФон ДМХ - Диджитал медиа холдинг 5 1
Verizon - WorldCom 501 1
JDSU - JDS Uniphase 219 1
Cerebro - Церебро - Cinesoft - Синесофт 3 1
Салаватстекло - Уфанет 22 1
Oracle - Portal Software 57 1
Samsung Electronics 11042 1
Ростелеком 10920 1
Dell EMC 5176 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15690 1
Xiaomi 2216 1
Apple Inc 13119 1
Seaport Securities 22 5
Merrill Lynch 454 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Warner 540 2
TD Ameritrade 64 2
Heinz - Хайнц 26 2
Gerard Klauer Mattison & Co 21 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 443 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 526 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 252 1
Ford 434 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Capital Group 85 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5955 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1682 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13749 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3063 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2061 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 305 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3429 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 393 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2846 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1406 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Золотая пчела Биеннале - Golden Bee Global Biennale of Graphic Design 1 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11502 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2962 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3268 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7425 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34777 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36045 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12894 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8604 2
Podcasts - Подкастинг 321 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13865 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6438 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4763 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9654 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2556 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26690 2
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 475 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4251 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7564 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 392 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 742 1
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 83 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6834 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 261 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4546 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 546 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1218 1
Night Vision - режим ночного видения 401 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9455 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 274 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2049 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2329 1
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 83 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18292 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5910 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10244 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1683 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7378 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7881 1
МегаФон Образование 6 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft Office 4156 2
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 73 2
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 1
Microsoft Windows NT 889 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1030 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
МегаФон пресса 5 1
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 758 1
Nissan Leaf - электромобиль 56 1
Сбер - Okko Bro_bot - чат-бот 4 1
МегаФон Подкасты 1 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
MP3.com 130 1
HPE Integrity - серия серверов 141 1
Nokia Intellisync - Pumatech - Starfish Software 23 1
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 1
Sandia MISSE - Materials on the International Space Station Experiment 2 1
OpenText - Micro Focus - Novell ZENworks 48 1
Atlassian - Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 42 1
Google YouTube - Видеохостинг 2995 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 630 1
Apple iPad 4003 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1281 1
Google Android 15217 1
Apple iOS 8563 1
Linux OS 11502 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3543 1
Rakuten Viber 665 1
Microsoft Windows 16860 1
Microsoft Azure 1523 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1009 1
Oracle Java - язык программирования 3464 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1396 1
Ruby - Язык программирования 162 1
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 5
Waitt Ted - Вэйтт Тэд 11 4
Rein Ted - Рейн Тед 4 4
Turner Ted - Тернер Тед 9 3
Кушнарев Андрей 21 3
Molchan Ted - Молчан Тэд 4 2
Levin Gerald - Левин Джералд 14 2
Minton David - Минтон Дэвид 3 2
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 2
Ланцев Николай 2 1
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 1
Блинова Елена 6 1
Ingraham Laura - Ингрэм Лора 1 1
Бардинцева Яна 6 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 684 1
Bushnell Nolan - Бушнелл Нолан 4 1
Kennedy Robert Jr. - Кеннеди Роберт 1 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
Серов Сергей 9 1
Цыпцын Сергей 1 1
Ахтырский Влад 1 1
Кулинкович Сергей 1 1
Мазунин Олег 1 1
Харитонов Константин 4 1
Чмир Мария 1 1
Лаврентьев Павел 9 1
Nutter Charles - Наттер Чарльз 3 1
Wierzbicki Frank - Вербицки Фрэнк 1 1
Халкевич Роман 1 1
Lencioni Patrick - Ленсиони Патрик 1 1
Parsons Richard - Парсонс Ричард 22 1
Stevens Ted - Стивенс Тэд 6 1
Primrose Tricia - Примроуз Трисия 2 1
Murdock Ian - Мердок Ян - Мердок Иан 9 1
Friedman Ted - Фрайдман Тед 4 1
Rogan Joe - Роган Джо 5 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Греф Герман 484 1
Кулин Филипп 53 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54668 9
Россия - РФ - Российская федерация 165604 6
Земля - планета Солнечной системы 10851 5
США - Техас 1048 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 2
США - Северная Каролина 327 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5478 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47490 2
Донбасс 68 1
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 128 1
Грузия - Поти 14 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19064 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1431 1
Ближний Восток 3148 1
Китай - Хубэй - Ухань 64 1
Куба - Республика 415 1
Ирак - Республика 707 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33631 11
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6683 5
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 283 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5486 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1723 4
Селен - Selenium - химический элемент 45 4
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1455 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5686 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11674 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4797 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1639 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15989 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3811 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18094 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 535 2
Образование в России 2784 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5882 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4979 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27202 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 461 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1270 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3564 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1530 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 924 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10854 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53302 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7472 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7392 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6728 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3151 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3341 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1117 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4645 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2003 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 5
New Scientist 1448 4
Dow Jones - MarketWatch 334 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
FT - Financial Times 1291 2
Fortune 211 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
USA Today 153 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2732 1
Wikipedia - Википедия 648 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6083 1
NYT - The New York Times 1099 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 674 1
The Information 82 1
Internet Stock Report 994 5
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 1
IDC - International Data Corporation 4972 1
Gartner - Гартнер 3656 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 1
Forbes Insights 19 1
TTU - Texas Tech University - Техасский технологический университет 4 4
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 396 1
Старт Хаб 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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