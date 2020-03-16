Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками

Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бот Okkobro, который выдает промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней бесплатно всем тем, кто вынужден сидеть на карантине, и тем, кто самостоятельно принял решение остаться дома. Чтобы воспользоваться ботом, нужно написать @OkkoBro_bot в Telegram или отправить слово okkobro в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатра Okko VK.

Рассказав боту об отменившихся планах и приложив фото, подтверждающее факт нахождения дома (это может быть селфи, любой предмет домашнего обихода или даже питомец), пользователь получит промокод на 14 дней бесплатного пакета подписок «Оптимум». После ввода промокода пользователю откроется доступ к 25 000 единиц контента, в том числе эксклюзивной премьере Okko «(Не)идеальный мужчина», лауреату премии «Оскар» «Паразиты», четвертому сезону сериала «Мистер Робот», лекциям TED, концертам классической музыки, мультсериалам, мультфильмам и множеству других развлекательных и образовательных программ.

Яна Бардинцева, генеральный директор Okko, сказала: «Мы желаем всем крепкого здоровья и надеемся, что Okkobro поднимет настроение пользователям, планы которых отменились из-за карантина, а фильмы, сериалы и лекции Okko помогут провести время с пользой и удовольствием».

Предложением могут воспользоваться все клиенты, но только один раз.