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ISACA COBIT Control Objectives for Information and Related Technologies Задачи управления для информационных и смежных технологий Методология управления информационными технологиями
- COBIT 6 — фреймворк для управления и контроля ИТ-процессов, разработанный ISACA. COBIT 6 фокусируется на выравнивании бизнес-целей с ИТ-процессами и обеспечивает структурированный подход к управлению рисками, ресурсами и производительностью.
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2013
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«Сервионика» и ассоциация ISACA начали сотрудничество по предоставлению услуги аудита ИТ-процессов
популяризацию сервисных подходов к управлению ИТ-услугами в России. По условиям соглашения, «Сервионика» и ISACA будут совместно оказывать услугу аудита процессов управления ИТ на основе методологии COBIT. Специалисты компании «Сервионика», в соответствии с условиями оказания услуги «Бизнес-аудит ИТ на базе COBIT», проводят для заказчиков компании анализ организации процессов управл
|04.07.2013
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«Сервионика» запустила услугу бизнес-аудита ИТ на базе COBIT
Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), провайдер услуг в области ИТ-аутсорсинга и облачных вычислений, объявила о запуске новой услуги: «Бизнес-аудит ИТ на базе COBIT». Услуга разработана для компаний, планирующих крупные проекты по повышению эффективности бизнес-процессов, в том числе внедрение и модернизацию информационных систем. Аудит процессов упр
|12.07.2012
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Официальный курс по новейшей версии COBIT переведен на русский
ert по договору с международной ассоциацией ISACA локализовала официальный учебный курс «Введение в COBIT 5» для России. На 20 августа 2012 г. назначено обучение первой группы в Москве. COBI
|20.03.2009
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«Высшая школа ИТ» ввела новый курс обучения «ITIL + CobIT»
«Высшая школа ИТ» - Учебный Центр, входящий в группу ARBYTE - ввела в учебный план новый интенсивный курс «Управление инфраструктурой ИТ сервисов с использованием ITIL и CobIT». Этот учебный курс включает в себя программы двух полноценных курсов: «Основы ITIL v3. Введение в ITSM» и «Применение CobiT для контроля процессов управления ИТ» и проходит в тече
|24.09.2008
|Epson выпустил 50-миллионную панель для 3LCD-проекторов
|04.09.2007
|Лучшие проекционные технологии начала 21 века
|17.05.2007
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ISACA: вышла новая версия стандарта Cobit 4.1
Ассоциация ISACA объявила о выходе новой версии стандарта Cobit 4.1. Cobit используется для организации стратегических и оперативных процессов управления ИТ, контроля и аудита существующей системы управления ИТ, оптимизации расходов на ИТ-проек
|01.03.2007
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CobiT 4.0 и Val IT: два семинара для эффективного управления ИТ
12–16 марта 2007 года Хендрик Колеманс, один из ведущих практиков CobiT с мировым именем, представит российским специалистам два учебных курса: «Применение CobiT для эффективного управления информационными технологиями» и «Применение CobiT и Val
ISACA и организации, системы, технологии, персоны:
|Грибов Михаил 9 4
|Потоцкий Михаил 15 4
|Устюжанин Дмитрий 50 2
|Заржецкий Александр 37 2
|Назипов Дмитрий 85 2
|Щепилов Евгений 36 2
|Серова Елена 320 2
|Аншина Марина 78 2
|Иншаков Дмитрий 50 2
|Журавлев Роман 22 2
|Саввин Антон 18 2
|Дроздов Андрей 8 2
|Гузик Сергей 2 2
|Огнивцев Александр 6 2
|Шиндин Алексей 2 2
|Коптелов Андрей 111 1
|Орловский Виктор 393 1
|Курбатов Владимир 35 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Контемиров Юрий 32 1
|Матвеев Лев 64 1
|Оганесян Ашот 130 1
|Кирюшин Сергей 90 1
|Белоусов Максим 109 1
|Касперский Евгений 326 1
|Муравьев Владимир 32 1
|Воробьев Андрей 180 1
|Баринов Александр 44 1
|Краснов Александр 77 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Маркелов Константин 42 1
|Гарбук Сергей 18 1
|Шевченко Владимир 148 1
|Трапезин Владимир 30 1
|Будин Алексей 22 1
|Гайдуков Алексей 23 1
|Заславский Алексей 13 1
|Игнатов Андрей 10 1
|Прянишников Николай 308 1
|Смирнов Владимир 39 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11338 2
|Wikipedia - Википедия 542 1
|Открытые системы ИД 175 1
|Bloomberg Businessweek 122 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|The Information 63 1
|КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
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