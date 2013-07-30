«Сервионика» и ассоциация ISACA начали сотрудничество по предоставлению услуги аудита ИТ-процессов популяризацию сервисных подходов к управлению ИТ-услугами в России. По условиям соглашения, «Сервионика» и ISACA будут совместно оказывать услугу аудита процессов управления ИТ на основе методологии COBIT. Специалисты компании «Сервионика», в соответствии с условиями оказания услуги «Бизнес-аудит ИТ на базе COBIT», проводят для заказчиков компании анализ организации процессов управл

«Сервионика» запустила услугу бизнес-аудита ИТ на базе COBIT Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), провайдер услуг в области ИТ-аутсорсинга и облачных вычислений, объявила о запуске новой услуги: «Бизнес-аудит ИТ на базе COBIT». Услуга разработана для компаний, планирующих крупные проекты по повышению эффективности бизнес-процессов, в том числе внедрение и модернизацию информационных систем. Аудит процессов упр

Официальный курс по новейшей версии COBIT переведен на русский ert по договору с международной ассоциацией ISACA локализовала официальный учебный курс «Введение в COBIT 5» для России. На 20 августа 2012 г. назначено обучение первой группы в Москве. COBI

«Высшая школа ИТ» ввела новый курс обучения «ITIL + CobIT» «Высшая школа ИТ» - Учебный Центр, входящий в группу ARBYTE - ввела в учебный план новый интенсивный курс «Управление инфраструктурой ИТ сервисов с использованием ITIL и CobIT». Этот учебный курс включает в себя программы двух полноценных курсов: «Основы ITIL v3. Введение в ITSM» и «Применение CobiT для контроля процессов управления ИТ» и проходит в тече

ISACA: вышла новая версия стандарта Cobit 4.1 Ассоциация ISACA объявила о выходе новой версии стандарта Cobit 4.1. Cobit используется для организации стратегических и оперативных процессов управления ИТ, контроля и аудита существующей системы управления ИТ, оптимизации расходов на ИТ-проек