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ISACA COBIT Control Objectives for Information and Related Technologies Задачи управления для информационных и смежных технологий Методология управления информационными технологиями


  • COBIT 6фреймворк для управления и контроля ИТ-процессов, разработанный ISACA. COBIT 6 фокусируется на выравнивании бизнес-целей с ИТ-процессами и обеспечивает структурированный подход к управлению рисками, ресурсами и производительностью.

УПОМИНАНИЯ


30.07.2013 «Сервионика» и ассоциация ISACA начали сотрудничество по предоставлению услуги аудита ИТ-процессов

популяризацию сервисных подходов к управлению ИТ-услугами в России. По условиям соглашения, «Сервионика» и ISACA будут совместно оказывать услугу аудита процессов управления ИТ на основе методологии COBIT. Специалисты компании «Сервионика», в соответствии с условиями оказания услуги «Бизнес-аудит ИТ на базе COBIT», проводят для заказчиков компании анализ организации процессов управл
04.07.2013 «Сервионика» запустила услугу бизнес-аудита ИТ на базе COBIT

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), провайдер услуг в области ИТ-аутсорсинга и облачных вычислений, объявила о запуске новой услуги: «Бизнес-аудит ИТ на базе COBIT». Услуга разработана для компаний, планирующих крупные проекты по повышению эффективности бизнес-процессов, в том числе внедрение и модернизацию информационных систем. Аудит процессов упр
12.07.2012 Официальный курс по новейшей версии COBIT переведен на русский

ert по договору с международной ассоциацией ISACA локализовала официальный учебный курс «Введение в COBIT 5» для России. На 20 августа 2012 г. назначено обучение первой группы в Москве. COBI
20.03.2009 «Высшая школа ИТ» ввела новый курс обучения «ITIL + CobIT»

«Высшая школа ИТ» - Учебный Центр, входящий в группу ARBYTE - ввела в учебный план новый интенсивный курс «Управление инфраструктурой ИТ сервисов с использованием ITIL и CobIT». Этот учебный курс включает в себя программы двух полноценных курсов: «Основы ITIL v3. Введение в ITSM» и «Применение CobiT для контроля процессов управления ИТ» и проходит в тече
24.09.2008 Epson выпустил 50-миллионную панель для 3LCD-проекторов
04.09.2007 Лучшие проекционные технологии начала 21 века
17.05.2007 ISACA: вышла новая версия стандарта Cobit 4.1

Ассоциация ISACA объявила о выходе новой версии стандарта Cobit 4.1. Cobit используется для организации стратегических и оперативных процессов управления ИТ, контроля и аудита существующей системы управления ИТ, оптимизации расходов на ИТ-проек
01.03.2007 CobiT 4.0 и Val IT: два семинара для эффективного управления ИТ

12–16 марта 2007 года Хендрик Колеманс, один из ведущих практиков CobiT с мировым именем, представит российским специалистам два учебных курса: «Применение CobiT для эффективного управления информационными технологиями» и «Применение CobiT и Val

Публикаций - 80, упоминаний - 83

ISACA и организации, системы, технологии, персоны:

IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 66 10
HP Inc. 5727 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8988 8
АйТи 1396 6
SAP SE 5359 4
Microsoft Corporation 24976 4
IBM - International Business Machines Corp 9490 4
8619 4
Крок - Croc 1788 4
Naumen - Наумен 658 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 685 4
Ростелеком 10057 3
Cisco Systems 5175 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1668 3
EY - Ernst & Young Global 375 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 329 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5096 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13515 2
InfoWatch - Инфовотч 1054 2
Информзащита 807 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 444 2
Citrix Systems 827 2
ОТР ГК - ОТР 2000 218 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 682 2
1С-Рарус 909 2
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 138 2
Т1 Сервионика - Servionica 264 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 2
Cleverics - Клеверикс 37 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 109 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 240 2
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 2
АльфаСтрахование СГ 335 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7803 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2915 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 4
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 29 4
РЖД - Российские железные дороги 1954 2
Связной ГК 1375 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 494 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 95 2
Комус 100 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 2
Dixis - Диксис 359 2
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 2
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 125 2
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 57 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 2
Резонанс НПП 375 2
ЛИНЭКС - Лига независимых экспертов 14 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 568 1
Газпром ПАО 1378 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1719 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 911 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Русагро Группа Компаний 314 1
Татнефть 230 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 307 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 99 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 205 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 1
Barclays 121 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 279 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5051 11
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 330 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12293 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 470 2
Федеральное казначейство России 1831 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4568 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2861 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5124 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1161 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1414 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1426 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 293 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 300 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1109 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3197 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5628 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 118 1
ЦБ Узбекистан - Центральный банк Республики Узбекистан - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 5 1
Роскачество - Российская система качества 40 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 206 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1462 7
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 7
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 118 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 13 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69712 49
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 418 46
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29862 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32569 27
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10914 26
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 794 20
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1011 15
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3375 13
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2481 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31013 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11576 11
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1055 11
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 66 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25238 11
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 10
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1999 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5658 9
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 875 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7196 8
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 919 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5016 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7013 8
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 367 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12996 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4228 8
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 284 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21503 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21386 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2320 7
Стандартизация - Standardization 2196 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7242 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11718 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1313 6
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 356 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22179 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10747 6
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 686 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11927 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16467 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16621 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4854 6
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 4
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 178 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1433 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 2
IT Expert - ITSM box 11 2
NVision Барьер 690 2
IT Expert - Asset box 3 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1031 1
IBM DB2 372 1
Google Android 14402 1
Apple iOS 8036 1
Microsoft Windows 7 1988 1
Intel x86 - архитектура процессора 1930 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 294 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 391 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1038 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 552 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1282 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 298 1
Microsoft Dynamics 1181 1
EPFL - Scala - Язык программирования 148 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 37 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Ivanti Service Manager - Ivanti Inventory Manager - Ivanti Service Desk - Ivanti System Manager 17 1
Infor WMS 7 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 44 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
OmniNet - Omnitracker 63 1
IBM Tivoli 282 1
Ivanti Management Suite - Ivanti Management Automation Platform 27 1
Грибов Михаил 9 4
Потоцкий Михаил 15 4
Устюжанин Дмитрий 50 2
Заржецкий Александр 37 2
Назипов Дмитрий 85 2
Щепилов Евгений 36 2
Серова Елена 320 2
Аншина Марина 78 2
Иншаков Дмитрий 50 2
Журавлев Роман 22 2
Саввин Антон 18 2
Дроздов Андрей 8 2
Гузик Сергей 2 2
Огнивцев Александр 6 2
Шиндин Алексей 2 2
Коптелов Андрей 111 1
Орловский Виктор 393 1
Курбатов Владимир 35 1
Трояновский Владимир 62 1
Контемиров Юрий 32 1
Матвеев Лев 64 1
Оганесян Ашот 130 1
Кирюшин Сергей 90 1
Белоусов Максим 109 1
Касперский Евгений 326 1
Муравьев Владимир 32 1
Воробьев Андрей 180 1
Баринов Александр 44 1
Краснов Александр 77 1
Овчаренко Юрий 37 1
Маркелов Константин 42 1
Гарбук Сергей 18 1
Шевченко Владимир 148 1
Трапезин Владимир 30 1
Будин Алексей 22 1
Гайдуков Алексей 23 1
Заславский Алексей 13 1
Игнатов Андрей 10 1
Прянишников Николай 308 1
Смирнов Владимир 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 151498 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44664 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14322 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7852 6
Европа 24462 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52817 4
Казахстан - Республика 5701 4
Украина 7706 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18089 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4030 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13447 2
Германия - Федеративная Республика 12828 2
США - Техас 999 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3167 2
Европа Восточная 3111 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4151 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1246 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3096 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1758 1
Италия - Итальянская Республика 4401 1
Франция - Французская Республика 7927 1
Венгрия 842 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2850 1
Россия - СФО - Новосибирск 4504 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3260 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1651 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2005 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2097 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1357 1
Узбекистан - Республика 1812 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1155 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 577 1
Россия - СФО - Кемеровская область 959 1
Европа Западная 1485 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 601 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 641 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 927 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 532 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1320 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5657 41
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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