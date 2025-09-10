Разделы

Infor WMS


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Логистическая платформа KONCRIT от ГК «Корус Консалтинг» вошла в реестр отечественного ПО 1
29.10.2020 Сеть магазинов «Верный» автоматизировала работу распределительного центра в Чехове с помощью решения Infor WMS 1
06.10.2016 PDC Logistics оптимизировала управление складским комплексом с помощью Infor SCE 1
29.09.2016 «ЛАДА Имидж» управляет складами и открывает новые площадки с помощью Infor WMS 1
14.06.2016 «Еврологистика» оптимизировала работу складов с внедрением Infor SCE 1
04.04.2013 Ритейл отказывается от комплексных ERP в пользу отдельных модулей 1
29.04.2010 Infor прогнозирует 20% рост продаж в России 1
08.07.2009 Торговая сеть «Уютерра» внедряет пакетированное решение Norbit for Retail 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Infor WMS и организации, системы, технологии, персоны:

Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 6
Honeywell 290 1
АйТи 1418 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 338 1
8722 1
Крок - Croc 1791 1
Корус Консалтинг ГК 1287 1
Citrix Systems 831 1
Red Hat 1335 1
Ланит - Норбит - Norbit 392 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 364 1
1С-Рарус 919 1
Уютерра - ПланетаСтрой 26 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
ДатаКрат - DataKrat 19 1
Frontstep - Фронтстеп 45 1
LogicON - Логикон - ДК-Эксперт 4 1
Oberon - Оберон 59 1
Датастрим Солюшенз - Datastream Solutions CIS 8 1
LLP Group 4 1
ЛТ Менеджмент - LT Management 6 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 2
Верный - торговая сеть 304 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 33 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 481 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 304 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 39 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Volkswagen - Traton - MAN Truck & Bus - МАН Трак энд Бас 4 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 66 1
InCity - Модный континент 14 1
АвтоВАЗ - Лада Имидж 6 1
Hino Motors 3 1
Крестовский ТД 2 1
Еврологистика 5 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2571 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22374 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32954 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7329 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7079 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1345 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25482 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1107 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12123 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12785 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2027 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16687 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11670 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 805 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 687 1
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 80 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1830 1
Голосовые сообщения - Voice messages 314 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21930 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3221 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12696 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4313 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4595 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31264 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11073 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3382 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1698 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 843 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1089 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 482 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3077 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 221 1
Стандартизация - Standardization 2207 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3883 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1722 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1031 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1244 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 794 1
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 904 1
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 20 1
Ланит - Норбит - Norbit for Retail 2 1
Мартынов Дмитрий 37 5
Харин Алексей 4 1
Панин Александр 9 1
Кокорич Михаил 8 1
Тихович Дмитрий 7 1
Гурова Наталья 13 1
Усаковский Константин 10 1
Заруев Антон 5 1
Андреев Максим 40 1
Селиверстов Александр 5 1
Бояркин Иван 5 1
Черепащук Михаил 4 1
Заржецкий Александр 37 1
Фролов Борис 30 1
Черемушкин Александр 4 1
Труняев Александр 3 1
Криушин Игорь 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14358 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7922 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44947 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18217 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 88 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 736 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 432 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 125 1
Бразилия - Федеративная Республика 2424 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7771 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5148 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25373 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2252 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3304 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19810 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6085 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50244 1
Аренда 2541 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11513 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 820 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6245 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 967 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 755 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2877 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 340 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 540 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382929, в очереди разбора - 733938.
Создано именных указателей - 182645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

