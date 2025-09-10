Получите все материалы CNews по ключевому слову
Generix Group Generix Group Vostok Женерикс Групп
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 23 000 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Generix Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 1
|Microsoft Corporation 25040 1
|Intel Corporation 12420 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4392 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
|Tonk - Тонк ГК 54 1
|SAP SE 5383 1
|Nintex 13 1
|Extracode - Экстракод 4 1
|Accentis - Акцентис 4 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4710 1
|Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
|Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 2
|Черных Алексей 1 1
|Viry Christophe - Вири Кристоф 1 1
|Быстров Константин 24 1
|Садовенко Илья 65 1
|Ушаков Михаил 35 1
|Еремеев Сергей 25 1
|Разгуляев Валерий 18 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Староверов Денис 14 1
|Мушаков Игорь 36 1
|Хлуднев Егор 17 1
|Сирина Екатерина 10 1
|Лапина Евгения 5 1
|Жданова Тамара 1 1
|Савочкин Дмитрий 2 1
|Карпенко Дмитрий 31 1
|Долгов Александр 44 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382929, в очереди разбора - 733938.
Создано именных указателей - 182645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.