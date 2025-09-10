Разделы

Generix Group Generix Group Vostok Женерикс Групп

Generix Group - Generix Group Vostok - Женерикс Групп

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 23 000 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 23 000 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 23 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Логистическая платформа KONCRIT от ГК «Корус Консалтинг» вошла в реестр отечественного ПО 1
06.07.2020 Generix представила новое поколение облачных решений для цепи поставок 3
12.05.2020 Generix Group наращивает присутствие на российском рынке. 2
02.03.2020 Generix Group и «Экстракод» представили решение для обязательной маркировки товаров 3
04.12.2019 Generix анонсировал выход нового SaaS-решения для цепочки поставок 2
21.11.2014 Розница: правила антикризисной информатизации 2

Публикаций - 6, упоминаний - 13

Generix Group и организации, системы, технологии, персоны:

Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 1
Microsoft Corporation 25040 1
Intel Corporation 12420 1
AMD - Advanced Micro Devices 4392 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
Tonk - Тонк ГК 54 1
SAP SE 5383 1
Nintex 13 1
Extracode - Экстракод 4 1
Accentis - Акцентис 4 1
Белый Ветер 361 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 172 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 311 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 1
Лента - Утконос 178 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 228 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
OR Group - Обувь России 29 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
ВкусВилл - Избёнка 168 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4710 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22374 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16687 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 560 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11670 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7136 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4595 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7079 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16408 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1345 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5538 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3421 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7808 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32954 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2571 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1824 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 851 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1141 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 310 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5082 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3367 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12696 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2741 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2348 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5346 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21930 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21481 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13210 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6055 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 567 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9881 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 665 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13096 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31264 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11905 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4187 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11073 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2324 1
Generix Supply Chain Hub - Generix Supplier Portal - Generix Supply Chain Execution 4 4
Generix Warehouse Management 2 2
Generix Cloud 2 2
Generix Collaborative Replenishment 1 1
Generix EDI Services - Generix Order Management 1 1
Generix Transport Management 1 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1053 1
Microsoft Azure 1438 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 1
Apple iPhone 6 4863 1
Nintex Forms 3 1
Nintex Mobile 1 1
Nintex Workflow 11 1
Google Forms - Google Формы 64 1
Generix DataLab - Generix Data Power 1 1
Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 2
Черных Алексей 1 1
Viry Christophe - Вири Кристоф 1 1
Быстров Константин 24 1
Садовенко Илья 65 1
Ушаков Михаил 35 1
Еремеев Сергей 25 1
Разгуляев Валерий 18 1
Сафронов Юрий 67 1
Староверов Денис 14 1
Мушаков Игорь 36 1
Хлуднев Егор 17 1
Сирина Екатерина 10 1
Лапина Евгения 5 1
Жданова Тамара 1 1
Савочкин Дмитрий 2 1
Карпенко Дмитрий 31 1
Долгов Александр 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 4
Европа 24505 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
Португалия - Португальская Республика 934 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52976 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14358 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1813 1
Америка - Американский регион 2181 1
Франция - Французская Республика 7940 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25373 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7771 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3738 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 462 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6085 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5710 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3304 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14631 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4585 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4837 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8152 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3139 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19810 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50244 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2330 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4340 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2633 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 628 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1527 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 340 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2664 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 429 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1771 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 405 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
MLM - multi-level marketing - Сетевой маркетинг - Многоуровневый маркетинг 28 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1011 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1174 1
День молодёжи - 27 июня 967 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
