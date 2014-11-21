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Accentis Акцентис
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|21.11.2014
|Розница: правила антикризисной информатизации 1
|15.04.2011
|Новые ИТ для ритейла: аналитики обсуждают, бизнес тестирует 5
|25.03.2011
|Конференция CNews «ИТ в торговле: инновации для роста» 1
|15.03.2011
|Конференция CNews: «ИТ в торговле: инновации для роста» 1
Публикаций - 5, упоминаний - 9
Accentis и организации, системы, технологии, персоны:
|Коптелов Андрей 134 3
|Шарак Андрей 67 3
|Викторов Алексей 10 3
|Маликин Андрей 11 3
|Хургес Михаил 13 3
|Мелихов Андрей 4 3
|Кузнецов Андрей 115 2
|Заржецкий Александр 37 2
|Назаров Алексей 73 2
|Попова Мария 141 2
|Серова Елена 320 2
|Зыляев Николай 10 2
|Волынец Инна 2 2
|Криушин Игорь 5 2
|Натрусов Артем 313 1
|Садовенко Илья 65 1
|Чеглаков Андрей 63 1
|Ушаков Михаил 36 1
|Карпенко Дмитрий 31 1
|Асратян Петр 36 1
|Еремеев Сергей 25 1
|Терехов Андрей 40 1
|Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 1
|Разгуляев Валерий 18 1
|Сафронов Юрий 68 1
|Староверов Денис 14 1
|Быстров Константин 24 1
|Степанов Антон 71 1
|Мушаков Игорь 36 1
|Волков Геннадий 7 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Артюхов Александр 19 1
|Хлуднев Егор 17 1
|Сирина Екатерина 10 1
|Лапина Евгения 5 1
|Савочкин Дмитрий 2 1
|Фалеев Сергей 2 1
|Жданова Тамара 1 1
|Долгов Александр 44 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.