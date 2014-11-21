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Accentis Акцентис

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.11.2014 Розница: правила антикризисной информатизации 1
15.04.2011 Новые ИТ для ритейла: аналитики обсуждают, бизнес тестирует 5
25.03.2011 Конференция CNews «ИТ в торговле: инновации для роста» 1
15.03.2011 Конференция CNews: «ИТ в торговле: инновации для роста» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 9

Accentis и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 5
9594 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
1С-Рарус 982 3
Software AG & IDS Scheer 209 3
Oracle Corporation 7074 2
Software AG 203 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 2
Verint Systems 43 2
Сервис Плюс 187 2
Лемана ПРО - Ле Монлид цифровые технологии - Лемана Тех 8 1
Ростелеком 10948 1
Microsoft Corporation 25775 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Neoflex - Неофлекс 257 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Generix Group - Generix Group Vostok - Женерикс Групп 6 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 1
Tonk - Тонк ГК 63 1
АТК Консультационная группа - АТК КГ 55 1
Oracle Consulting 18 1
Startpack - СтартПак 26 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
Nintex 14 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Группа Союз Концерн 5 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
Квик-Техномир ТК 1 1
Связной ГК 1401 1
Adidas - Адидас 170 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Лента - Утконос 180 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
OR Group - Обувь России 29 1
Castorama - Касторама 32 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 1
Цифроград 171 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 13 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Белый Ветер 365 1
Фаворит Моторс - Favorit Motors 3 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 236 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 592 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 2
RMS - Reliability Management System - СУН - Система управления надёжностью - RCM - Reliability-Centered Maintenance - техническое обслуживание, ориентированное на обеспечение надежности 24 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Умные платформы 1988 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 2
Luxsoft - ФИТ - FIT - Gestori САУРП 23 1
IBM DB2 396 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Azure 1526 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Qlik Qlikview 120 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 1
Google Forms - Google Формы 81 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
DSSL Trassir 40 1
Nintex Workflow 11 1
Nintex Forms 3 1
Nintex Mobile 1 1
1С-Рарус WMS 3 1
Коптелов Андрей 134 3
Шарак Андрей 67 3
Викторов Алексей 10 3
Маликин Андрей 11 3
Хургес Михаил 13 3
Мелихов Андрей 4 3
Кузнецов Андрей 115 2
Заржецкий Александр 37 2
Назаров Алексей 73 2
Попова Мария 141 2
Серова Елена 320 2
Зыляев Николай 10 2
Волынец Инна 2 2
Криушин Игорь 5 2
Натрусов Артем 313 1
Садовенко Илья 65 1
Чеглаков Андрей 63 1
Ушаков Михаил 36 1
Карпенко Дмитрий 31 1
Асратян Петр 36 1
Еремеев Сергей 25 1
Терехов Андрей 40 1
Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 1
Разгуляев Валерий 18 1
Сафронов Юрий 68 1
Староверов Денис 14 1
Быстров Константин 24 1
Степанов Антон 71 1
Мушаков Игорь 36 1
Волков Геннадий 7 1
Вайнберг Олег 18 1
Артюхов Александр 19 1
Хлуднев Егор 17 1
Сирина Екатерина 10 1
Лапина Евгения 5 1
Савочкин Дмитрий 2 1
Фалеев Сергей 2 1
Жданова Тамара 1 1
Долгов Александр 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 2
Европа Восточная 3138 2
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
MLM - multi-level marketing - Сетевой маркетинг - Многоуровневый маркетинг 29 1
Fashion industry - Индустрия моды 364 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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