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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ушаков Михаил



25.04.2025 Applite и «Тонк» объявили о выпуске ПАК 1
21.06.2023 TONK TN1200: в трех трендах одновременно 1
22.09.2022 «Лаборатория Касперского» и «Тонк» выводят кибериммунное решение для тонких клиентов на среднеазиатский рынок 1
11.05.2022 Тонкие клиенты ТОНК: импортозамещение и развитие в сфере ИТ 1
15.11.2021 «Ред софт» и «Тонк» развернули цифровую лабораторию в МТУСИ 1
06.03.2019 Выпущен российский тонкий клиент для бизнеса, работающий под Linux «Альт» 2
10.12.2018 «Ред Софт» и «ТОНК» подтвердили совместимость своей продукции 1
26.01.2015 «Тонк» и ALT Linux стали стратегическими и технологическими партнерами 1
21.11.2014 Розница: правила антикризисной информатизации 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
24.09.2014 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
03.09.2014 Минкомсвязь, Минэкономразвития, «Роснефть», «Газпром нефть», Росреестр и многие другие примут участие в CNews FORUM 1
14.08.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
22.02.2013 Вышел новый Google Chrome 1
08.02.2013 В Рунете запущен сервис для людей, которым надоело работать в больших корпорациях 1
15.04.2011 Российский сервис для создания тулбаров получил $1 млн инвестиций 1
13.12.2010 Россияне инвестируют $500 тыс. в альтернативу Microsoft Azure 1
18.09.2008 «Яндекс» продается 1
18.08.2008 Google постучался в Кремль 1
13.04.2008 Американские аналитики обидели ЖЖ и Rambler 1
21.03.2008 Иностранные аналитики надувают Google в России 1
28.01.2008 Aladdin и TONK представили решение для аутентификации в Windows-терминалах 1
02.06.2006 "Яндекс": дорожные пробки онлайн 1
25.05.2006 Сompromat.ru неудачно пошутил? 1
24.03.2006 Рынок контекстной рекламы на краю пропасти 1
15.02.2006 Россию накрывает лавина интернет-рекламы 1
06.02.2006 E-mail становится платным 1
06.12.2005 Видеореклама заполонит интернет 1

Публикаций - 34, упоминаний - 35

Ушаков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Tonk - Тонк ГК 50 19
VK - Mail.ru Group 3480 15
Yandex - Яндекс 7629 12
Microsoft Corporation 24796 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 10
Citrix Systems 821 10
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 10
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 10
Развитие Бизнеса / Ру 81 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8850 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 601 7
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 7
Белый Ветер Цифровой 256 6
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 6
Google LLC 11917 6
Инверсия - Инверсия НПФ 145 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5007 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 5
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 5
Artwell - Артвелл 15 5
Intel Corporation 12279 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 923 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 4
Yahoo! 3699 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 4
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 58 4
SAP CIS - САП СНГ 855 3
АйТи 1378 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 677 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 3
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 3
KupiVip - Приват Трэйд 81 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1059 11
Лента - Утконос 177 11
Mary Kay - Мэри Кэй 104 11
OR Group - Обувь России 29 11
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 191 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 10
Роснефть НК - нефтяная компания 517 10
ПСБ - Промсвязьбанк 868 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 133 10
Citi - Citibank - Ситибанк 319 10
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 10
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 10
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 10
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 10
Газпром нефть 633 9
Альфа-Банк 1790 8
Окей - О'Кей - Гипермаркет 212 7
Ростех - ОДК Авиадвигатель 75 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2473 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 4
Возрождение - Коммерческий банк 347 4
ВкусВилл - Избёнка 161 4
Совкомбанк ПАО 260 3
Runa Capital 158 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 2
Белый Ветер 356 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 885 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 163 1
Лента - Сеть розничной торговли 2129 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 289 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
AdWatch Isobar 44 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Федеральное казначейство России 1805 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2564 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11948 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1233 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4911 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4324 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 153 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 102 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3014 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 289 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 487 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3027 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5547 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 97 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 298 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67363 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28640 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21665 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13607 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20990 10
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4478 4
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21080 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4018 3
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14064 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4848 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7274 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6420 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5502 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10095 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12275 2
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5603 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6929 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9387 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3235 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12613 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 884 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3802 2
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 4
Linux OS 10169 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 494 3
Microsoft Windows 15849 3
Tonk - Тонк TN мини-компьютер тонкий клиент 11 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1027 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 51 2
Mozilla Firefox - браузер 1894 2
Microsoft Azure 1423 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Dell Wyse 48 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 424 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Red Hat RPM - Package Manager 162 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 92 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 201 1
Intel x86 - архитектура процессора 1892 1
Google Android 14199 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1006 1
Oracle Java - язык программирования 3124 1
JavaScript - JS - язык программирования 1222 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 170 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2996 1
Google Chrome - браузер 1585 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 594 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 523 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 195 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 190 1
Citrix Presentation Server 24 1
Google Chrome Web Store 48 1
Google App Engine 36 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Salesforce Heroku 23 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1825 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1438 1
Быстров Константин 24 11
Садовенко Илья 65 11
Хлуднев Егор 17 11
Еремеев Сергей 25 11
Карпенко Дмитрий 31 11
Строкович Антон 53 10
Стуров Дмитрий 33 10
Шадаев Максут 1037 10
Богданов Кирилл 112 10
Мацоцкий Сергей 177 10
Прохоров Фёдор 83 10
Соколов Михаил 30 10
Иншаков Дмитрий 50 10
Коваленко Антон 29 10
Пшыченко Дмитрий 20 10
Козлов Михаил 175 10
Севрюков Алексей 18 10
Леушев Андрей 73 10
Паринов Олег 11 10
Гуральников Сергей 164 10
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 10
Широких Алексей 72 10
Халяпин Сергей 82 10
Меднов Сергей 124 10
Шевченко Владимир 148 10
Хрусталев Александр 33 10
Брагин Павел 23 10
Пирогов Алексей 29 10
Александрин Андрей 15 10
Кравченко Константин 90 9
Громов Иван 102 9
Козырев Алексей 324 9
Авданина Надежда 12 8
Фомичев Олег 138 8
Ермолаев Артем 378 8
Козырь Сергей 32 7
Солодовников Денис 97 7
Сыкулев Андрей 84 7
Богачев Игорь 180 7
Реймер Денис 54 7
Россия - РФ - Российская федерация 147821 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17729 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14222 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7667 11
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Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 10
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Россия - ЦФО - Тульская область 1246 4
Россия - ЦФО - Калужская область 996 4
Россия - УФО - Тюменская область 1190 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 624 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 614 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 706 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 869 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 582 4
Европа 21885 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 857 2
Украина 7657 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1721 1
Америка - Американский регион 2171 1
США - Колумбия - Вашингтон 1399 1
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2789 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6303 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3221 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2974 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4526 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5559 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 252 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11156 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19054 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1258 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5945 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6346 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2233 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5284 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8969 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 808 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1807 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7196 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7112 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1588 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 378 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11293 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1015 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Комсомольская правда ИД 67 1
comScore 379 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 993 1
eMarketer 206 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 355 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 296 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1132 11
CNews AWARDS - награда 524 7
CNews APPWards 36 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
День молодёжи - 27 июня 929 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173566.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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