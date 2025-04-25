Applite и «Тонк» объявили о выпуске ПАК

ГК Applite и ГК «Тонк» объявили о выпуске программно-аппаратного комплекса, который позволит организациям решить проблемы, связанные с простоями, сложным управлением и высокими затратами на содержание сетевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ГК Applite.

ПАК «Атлант Тонк» предлагает новый подход к управлению ИТ-ресурсами. Это решение обеспечивает высокую степень отказоустойчивости, безопасности и экономии, позволяя ИТ-инфраструктуре предприятий работать стабильно и предсказуемо.

В основе программной части решения лежит операционная система «Атлант», адаптированная для аппаратной платформы «Тонк». Централизованная система управления программным обеспечением LayerPIE, входящая в состав ОС «Атлант», позволяет из единой точки управлять всеми тонкими клиентами, устанавливать и обновлять ПО без прерывания работы пользователей, а также откатываться к предыдущему состоянию системы в случае нештатной ситуации простой перезагрузкой устройства.

В качестве аппаратной базы используются тонкие клиенты «Тонк». Их конструкция без движущихся частей обеспечивает долгий срок службы и высокую отказоустойчивость, что критически важно для бесперебойной работы бизнеса.

ПАК «Атлант Тонк» подходит для широкого круга организаций: от банков и страховых компаний до образовательных и медицинских учреждений, государственных предприятий и промышленных объектов.

«Объединив экспертизу, мы с нашим технологическим партнером создали ПАК «Атлант Тонк», который решает сразу несколько ключевых задач заказчиков: во-первых, это легкое внедрение в существующую ИТ-инфраструктуру и в дальнейшем быстрое масштабирование, во-вторых, простое управление всеми устройствами из единой точки, в-третьих, существенное снижение совокупной стоимости владения (TCO) ИТ-инфраструктурой»,- сказал генеральный директор ГК Applite Сергей Терских.

«Мы разрабатываем, производим и поставляем компьютеры, которые прослужат долгие годы. Для ПАК «Атлант Тонк» мы обеспечиваем «железную» поддержку и предлагаем отказоустойчивые аппаратные платформы, прошедшие отбор и апробированные временем. Статистика свидетельствует о низком (менее 0,2%) уровне отказа в течение гарантийного срока, тонкие клиенты «Тонк» сертифицированы по MTBF 60000 (среднее время наработки на отказ в часах). С другой стороны, инновационный подход ГК Applite к формированию программной среды позволяет назвать совместный ПАК революционным продуктом для клиентских устройств современных предприятий», - отметил Михаил Ушаков, генеральный директор ГК «Тонк».