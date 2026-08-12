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Tripster Трипстер

Tripster - Трипстер

СОБЫТИЯ

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12.08.2026 ИИ становится каналом продаж в туризме: в 83% ответов на этапе бронирования он называет туристам бренд 1
29.04.2025 Создатель интернет-агрегатора экскурсий получил 5,5 лет тюрьмы из-за гибели бывшего топ-менеджера «Ланита» 1
14.06.2024 С «Яндекс Плюсом» теперь можно выбирать экскурсии 1
25.12.2023 «Яндекс Путешествия» собрали вместе полезные для поездки сервисы 1
29.09.2014 ИТ для бизнеса: чем заполнить черную дыру 1
15.04.2011 Российский сервис для создания тулбаров получил $1 млн инвестиций 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Tripster и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9231 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Яндекс - Метабар 11 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Mailbrand - МейлБрэнд 5 1
Яндекс.Лавка 316 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 1
Runa Capital 158 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 329 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 871 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3586 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 197 1
Бронирование - Booking 991 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12256 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53938 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16984 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8274 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10016 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 116 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 764 1
РЖД Сапсан 28 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 74 1
FreePik 1847 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 114 1
Apple iOS 8587 1
Google Android 15251 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 335 1
Яндекс.Плюс 250 1
Mozilla Firefox - браузер 1953 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Ушаков Михаил 36 1
Маркушкин Дмитрий 6 1
Чомарян Денис 1 1
Филиппов Константин 4 1
Белоусов Сергей 254 1
Плотица Борис 1 1
Печеный Антон 1 1
Миренков Алексей 1 1
Мельчаков Алексей 1 1
Дубас Никита 2 1
Галицкий Александр 123 1
Россия - РФ - Российская федерация 166330 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47625 2
Израиль 2857 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7542 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5779 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53507 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8251 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16082 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 459 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 744 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2329 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3177 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18166 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2713 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1893 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3106 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 699 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3173 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6179 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3154 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5784 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2485 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 245 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4995 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3133 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12313 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Комсомольская правда ИД 84 1
Forrester Research 834 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464178, в очереди разбора - 724452.
Создано именных указателей - 199388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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