Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Tripster Трипстер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Tripster и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9231 3
|Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
|Яндекс - Метабар 11 1
|Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 116 2
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 764 1
|РЖД Сапсан 28 1
|Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 74 1
|FreePik 1847 1
|Yandex Pay - Яндекс Пэй 114 1
|Apple iOS 8587 1
|Google Android 15251 1
|Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 335 1
|Яндекс.Плюс 250 1
|Mozilla Firefox - браузер 1953 1
|Чихачев Дмитрий 29 1
|Ушаков Михаил 36 1
|Маркушкин Дмитрий 6 1
|Чомарян Денис 1 1
|Филиппов Константин 4 1
|Белоусов Сергей 254 1
|Плотица Борис 1 1
|Печеный Антон 1 1
|Миренков Алексей 1 1
|Мельчаков Алексей 1 1
|Дубас Никита 2 1
|Галицкий Александр 123 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166330 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47625 2
|Израиль 2857 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
|Комсомольская правда ИД 84 1
|Forrester Research 834 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464178, в очереди разбора - 724452.
Создано именных указателей - 199388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464178, в очереди разбора - 724452.
Создано именных указателей - 199388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.