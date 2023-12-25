«Яндекс Путешествия» собрали вместе полезные для поездки сервисы

Перед путешествием пользователи проверяют информацию о билетах, бронировании отеля и смотрят, как до него добраться. Теперь вся нужная информация появляется на главном экране приложения «Яндекс Путешествий» за 30 дней до поездки. Все можно посмотреть в одном месте, а важные детали доступны даже без интернета. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Путешествия».

На карточках видна дата путешествия и вся информация о поездке

Вызвать такси до отеля можно прямо в приложении, нажав на адрес. Для отелей на экране будет доступен адрес, время заселения, а ещё напоминание, что нужно оплатить выбранный номер до поездки в случае отложенного платежа.

Для авиабилетов указаны аэропорт, номер рейса и время вылета, а для билетов на поезд — номер поезда с вагоном и местом. Внутри раздела также отображается погода на время поездки, афиша событий, полезные статьи из Журнала путешествий и аудиогиды. Если захочется пойти на экскурсию, ее можно оформить в разделе «Моя поездка». Первым партнером стал сервис Tripster, потом добавятся и другие.

Бывает, что за одну поездку путешественник посещает разные города, — это тоже учтено в обновленном разделе. Информация о билетах и отелях не перепутается, потому что в «Моей поездке» города отображаются в нужной очерёдности. А дальше информация обновляется по ходу путешествия.

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Все самое нужное доступно без интернета, например номер рейса и информация, которая поможет добраться до отеля. Чтобы воспользоваться всеми функциями, нужно обновить приложение Путешествий на iOS или Android до последней версии.

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«Яндекс Путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Сервис позволяет сравнить цены на разных площадках и выбрать самый выгодный вариант. Каждый месяц «Яндекс Путешествиями» пользуются более 20 млн человек.