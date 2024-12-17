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Яндекс.Путешествия Яндекс.Авиабилеты

Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты

Яндекс Путешествия — это сервис для отельеров и путешественников. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. 

 

 

 


17.12.2024 «Яндекс Путешествия»: новогодние и рождественские путешествия россиян в малые города

Для многих россиян длительные новогодние праздники — возможность отдыха и путешествий. Центр исследований малых городов и «Яндекс Путешествия» изучили особенности поездок в малые города на новогодних каникулах и в Рождество. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Центр исследований малых городов создан в г
09.12.2024 Как путешествовали пользователи «Яндекс Путешествий» в этом году: 6369 городов и 4 миллиона часов в полете

видеть персональные итоги, нужно обновить приложение на iOS или Android до последней версии. А еще «Яндекс Путешествия» узнали, как прошел год у путешественников по всей России. Большинство опр
02.12.2024 «Яндекс Путешествия»: спрос на зимние поездки в Китай вырос в четыре раза

ет многим людям провести зиму в теплых регионах, не прерывая профессиональную деятельность. Сервис «Яндекс Путешествия» проанализировал данные о поиске и бронировании авиабилетов, чтобы выяснит
29.11.2024 Природные СПА: «Яндекс Путешествия» назвали лучшие термальные курорты России

«Яндекс Путешествия» составили подборку лучших курортов с термальными источниками в России для тех, кто устал от холодной осенней погоды и мечтает согреться. От Сибири до Кавказа по всей стране

21.11.2024 В «Яндекс Путешествиях» появилась отложенная оплата ж/д билетов

Пользователи «Яндекс Путешествий» могут забронировать места в поезде дальнего следования, а оплатить их позже. При этом во время бронирования замораживается цена — не нужно платить больше, даже если билеты п
15.11.2024 «Яндекс Путешествия» назвали 5 зарубежных направлений, где в ноябре еще тепло

Осень подходит к концу, а с ней и последние теплые дни. Для тех, кто мечтает сбежать от холодов и насладиться солнечными лучами, «Яндекс Путешествия» подготовили список безвизовых направлений, чтобы продлить лето и открыть для себя что-то новое. Об этом CNews сообщили представители Янд«»екса. Доха, Катар Доха — это город,
14.11.2024 «Яндекс Путешествия»: арендодатели из крупных городов смогут напрямую подключиться к сервису

совершенных на сервисе в 2024 г., приходятся именно на них. Евгений Абрамзон, директор по продукту «Яндекс Путешествий»: «Мы открыли арендодателям из крупнейших городов доступ к «Экстранету», н
11.11.2024 «Яндекс Недвижимость» и «Яндекс Путешествия» оценили перспективы избинга в городах России

Недвижимость» оценила стоимость домов, подходящих под эту концепцию, в городах Золотого Кольца, а «Яндекс Путешествия» подсчитали, сколько можно заработать на сдаче подобных гостевых домов в к
23.10.2024 «Яндекс Путешествия» назвали регионы, куда выгодно поехать отдохнуть на ноябрьских выходных

отели и апартаменты в России вырос на 19% по сравнению с прошлым годом. Данные приведены за период с 1 по 5 ноября 2024 г. и аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители серваиса «Яндекс Путешествия». Больше всего стоимость бронирования номеров в ноябре снизилась по сравнению с прошлым годом в Саратовской области (-31%, средняя цена за ночь в отеле — 4100 руб.), Приморск
06.09.2024 Россияне стали чаще ездить в короткие путешествия по стране — «Яндекс Путешествия»

По данным «Яндекс Путешествий», в 2024 г. россияне стали чаще выбирать короткие поездки продолжительностью от одного до пяти дней. Ведущими зарубежными странами для таких поездок стали Грузия, Абхазия и О
23.08.2024 «Яндекс Путешествия» анонсируют программу продвижения для отельеров — она позволит увеличить число бронирований почти до 40%

«Яндекс Путешествия» анонсировали программу для отельеров, которая поможет привлечь больше гос
05.08.2024 «Яндекс Путешествия» соберут цифры и факты о прошедших поездках

В приложении «Яндекс Путешествия» появился раздел «Итоги поездки». В нём — карточки с интересной статистико
22.07.2024 «Яндекс Путешествия» подскажут, куда съездить на выходные комфортно

«Яндекс Путешествия» запустили раздел «Выходные», чтобы выбраться в соседний город или в новое
17.07.2024 «Яндекс Путешествия»: из заграничных направлений россиянам выгоднее всего лететь в Венгрию или страны Азии

Сервис «Яндекс Путешествия» проанализировал данные по поиску и бронированию отелей и апартаментов и выяснил, какие направления в июле и августе стали более выгодными для поездок. Например, Венгрия стал
01.07.2024 «Яндекс Путешествия» подскажут график развода мостов в Санкт-Петербурге и помогут добраться до отеля

ие едут в город белых ночей, чтобы увидеть одну из главных достопримечательностей — развод мостов. «Яндекс Путешествия» запускают новую функцию в мобильном приложении — теперь при посещении Сан
13.06.2024 «Яндекс Путешествия» позволят забронировать апартаменты по всей России

«Яндекс Путешествия» начинают работать с апартаментами. Владельцы жилья смогут размещать свои

07.06.2024 Туристы смогут увидеть всю информацию о пляжах юга в приложении «Яндекс Путешествий»

«Яндекс Путешествия» помогут любителям пляжного отдыха лучше ориентироваться на побережье Крас
18.04.2024 «Яндекс Путешествия» предложили решение, которое поможет сделать отпуск беззаботным

чтобы быстро создать специальное изображение для своих профилей в социальных сетях и мессенджерах, «Яндекс Путешествия» запустили «Лабораторию отпускных аватарок». Об этом CNews сообщили предст
17.04.2024 «Яндекс Путешествия» назвали ТОП-5 направлений для поездок на медовый месяц из Москвы с бюджетом до 100 тыс. на двоих

иции, отправляются в путешествие на медовый месяц, чтобы отдохнуть в компании с любимым человеком. «Яндекс Путешествия» подобрали пять вариантов для поездки бюджетом до 100 тыс. руб. Об этом CN
04.04.2024 Новые карты в «Яндекс Путешествиях» помогут выбрать отель и покажут подробности о городе

«Яндекс Путешествия» обновили карты в мобильном приложении. Теперь при просмотре карточки отел
19.03.2024 «Яндекс Путешествия»: Калининград стал самым популярным направлением для авиаперелетов в майские праздники-2024

руб.; Белград, Сербия — 138 тыс. руб.; Дубай, ОАЭ — 53 тыс. руб.; Пекин, Китай — 41 тыс. руб. *** «Яндекс Путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать

14.03.2024 «Яндекс Путешествия» покажут ж/д билеты со скидками: для именинников, школьников и пожилых людей

«Яндекс Путешествия» подскажут, какие скидки доступны пользователю при покупке ж/д билетов. На
11.03.2024 «Яндекс Путешествия»: каждый десятый россиянин решает, куда отправиться в путешествие благодаря социальным сетям

Сервис «Яндекс Путешествия» провел опрос и выяснил, что вдохновляет россиян на путешествия и какую ро
05.03.2024 Отели на «Яндекс Путешествиях» теперь можно оплатить частями

«Яндекс Путешествия» подключили «Сплит». Теперь при бронировании гостиниц необязательно распла
28.02.2024 «Яндекс Путешествия» открыли «Экстранет» для всех отелей

«Яндекс Путешествия» открыли доступ для всех отелей к специализированной цифровой платформе —

21.02.2024 «Яндекс Путешествия» помогут заселиться в отель большой компанией

«Яндекс Путешествия» добавили возможность бронировать жилье для компаний от трех до десяти чел
09.02.2024 «Яндекс Путешествия» назвали 5 горнолыжных курортов для поездок до 100 тысяч рублей на двоих

общили представители Яндекса. В России можно найти много вариантов для активного зимнего отдыха, и «Яндекс Путешествия» определили ТОП-5 доступных внутренних направлений из Москвы для горнолыжн
31.01.2024 «Яндекс Путешествия» запустили первую умную камеру для путешественников

«Яндекс Путешествия» добавили в свое приложение умную камеру, с помощью которой пользователи с
25.12.2023 «Яндекс Путешествия» собрали вместе полезные для поездки сервисы

ь в одном месте, а важные детали доступны даже без интернета. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Путешествия». На карточках видна дата путешествия и вся информация о поездке Вызвать т
12.12.2023 Новая функция «Яндекс путешествий» покажет, сколько осталось ехать на поезде

льзоваться новой функцией, необходимо обновить приложение до последней версии и купить билет через «Яндекс путешествия». При отправлении поезда придёт push-уведомление: чтобы запустить функцию,
05.12.2023 Любители горнолыжного спорта смогут увидеть информацию о склонах в приложении «Яндекс путешествия»

«Яндекс путешествия» помогут лыжникам и сноубордистам лучше ориентироваться на российских куро
23.11.2023 «Яндекс путешествия» рассказали, о каких услугах россияне просят отель перед заездом

«Яндекс путешествия» запускают функцию «Комментарий для отеля» — она позволит пользователям заранее передавать персоналу гостиницы свои просьбы. Теперь решить все волнующие вопросы и оставить св
20.11.2023 «Яндекс путешествия» запускают возможность бронирования отелей с отложенным платежом

«Яндекс путешествия» запустили возможность отложенного платежа за отели. Опция позволяет польз
03.10.2023 «Яндекс путешествия» запустили продажу ж/д билетов в мобильном приложении

жении можно забронировать отели с кешбэком «Яндекс плюса» и найти авиабилеты по России и миру. *** «Яндекс путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать

27.09.2023 «Яндекс путешествия» запускают программу лояльности

«Яндекс путешествия» запустили программу лояльности с кешбэком до 20% за бронирование отелей.

13.07.2023 «Контур.отель» интегрировался с платформой «Яндекс путешествия»

рямые контакты гостей. Анна Сатдарова, руководитель проекта «Контур.отель»: «Интеграция с сервисом «Яндекс путешествия» была для нас необычной. Мы работали с коллегами из «Яндекса» в тесной свя
06.07.2023 Новые условия партнерской программы «Яндекс путешествий»: выше комиссия и больше инструментов

Сервис «Яндекс путешествия» повысил вознаграждение, обновил личный кабинет и добавил новые инструмент
11.05.2023 билайн и «Яндекс Путешествия» — путешествия с максимальной выгодой

канчивая покупками в играх и оплаты подписок. Чтобы получить кешбэк, необходимо перейти на страницу Яндекс Путешествия x билайн по ссылке или через мобильное приложение оператора из раздела «Дл
28.02.2023 «Яндекс путешествия» запустили приложение для бронирования отелей с кешбэком и поиска авиабилетов

У «Яндекс путешествий» появилось мобильное приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов по России и миру. Сейчас в нем доступно более миллиона отельных номеров с реальными фотографиями

15.02.2023 Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Яндекс.Путешествия и Яндекс.Авиабилеты Сервис Яндекс.Путешествия поможет найти билеты на самолет или поезд внутри


Публикаций - 74, упоминаний - 152

Яндекс.Путешествия и организации, системы, технологии, персоны:

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Telegram Group 1987 4
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2895 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 3
Yandex Data Factory - YDF 25 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 2
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Nvidia Corp 3490 1
Mindbox - Майндбокс 19 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
eHouse 68 1
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Ростелеком 9705 1
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Quick Resto - Квик Ресто 6 1
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 5
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 4
OneTwoTrip Travel Agency LLP 44 4
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Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 3
РЖД - Российские железные дороги 1904 3
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 55 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1154 2
Uber 330 2
Партия еды 6 2
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 54 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 800 2
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Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
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Роза хутор - горнолыжный экокурорт 54 2
Tripster - Трипстер 4 2
Яндекс.Доставка 70 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
British Airways - British Midland International 126 1
American Airlines 86 1
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Airbnb 90 1
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СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
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easyJet 11 1
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Козко Анна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17378 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1765 11
Турция - Турецкая республика 2352 9
Беларусь - Белоруссия 5667 8
Казахстан - Республика 5527 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2958 7
Грузия 1241 7
Узбекистан - Республика 1726 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2898 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 6
Украина 7609 5
Армения - Республика 2280 5
Таиланд - Королевство 817 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2416 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1284 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1017 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 5
Европа 21771 4
Абхазия - Республика 169 4
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 162 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 4
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 4
Азербайджан - Баку 127 4
Грузия - Тбилиси 100 4
Армения - Ереван 199 4
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 285 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1281 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 165 4
Азия - Азиатский регион 5531 4
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 444 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2724 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6162 52
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4996 45
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2389 33
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2582 29
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2643 14
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 925 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 10
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 10
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 853 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 6
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 588 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18467 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5656 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4664 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6399 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1619 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4796 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1726 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10944 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 3
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 3
Аренда 2419 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6968 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6943 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9794 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1689 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 106 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 287 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5100 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 2
Золотое кольцо России 38 2
BreachForums 7 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 223 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
Открытое образование 10 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 643 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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