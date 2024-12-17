Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты

«Яндекс Путешествия»: новогодние и рождественские путешествия россиян в малые города Для многих россиян длительные новогодние праздники — возможность отдыха и путешествий. Центр исследований малых городов и «Яндекс Путешествия» изучили особенности поездок в малые города на новогодних каникулах и в Рождество. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Центр исследований малых городов создан в г

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