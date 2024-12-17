Яндекс.Путешествия Яндекс.Авиабилеты
Яндекс Путешествия — это сервис для отельеров и путешественников. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет.
|17.12.2024
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«Яндекс Путешествия»: новогодние и рождественские путешествия россиян в малые города
Для многих россиян длительные новогодние праздники — возможность отдыха и путешествий. Центр исследований малых городов и «Яндекс Путешествия» изучили особенности поездок в малые города на новогодних каникулах и в Рождество. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Центр исследований малых городов создан в г
|09.12.2024
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Как путешествовали пользователи «Яндекс Путешествий» в этом году: 6369 городов и 4 миллиона часов в полете
видеть персональные итоги, нужно обновить приложение на iOS или Android до последней версии. А еще «Яндекс Путешествия» узнали, как прошел год у путешественников по всей России. Большинство опр
|02.12.2024
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«Яндекс Путешествия»: спрос на зимние поездки в Китай вырос в четыре раза
ет многим людям провести зиму в теплых регионах, не прерывая профессиональную деятельность. Сервис «Яндекс Путешествия» проанализировал данные о поиске и бронировании авиабилетов, чтобы выяснит
|29.11.2024
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Природные СПА: «Яндекс Путешествия» назвали лучшие термальные курорты России
«Яндекс Путешествия» составили подборку лучших курортов с термальными источниками в России для тех, кто устал от холодной осенней погоды и мечтает согреться. От Сибири до Кавказа по всей стране
|21.11.2024
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В «Яндекс Путешествиях» появилась отложенная оплата ж/д билетов
Пользователи «Яндекс Путешествий» могут забронировать места в поезде дальнего следования, а оплатить их позже. При этом во время бронирования замораживается цена — не нужно платить больше, даже если билеты п
|15.11.2024
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«Яндекс Путешествия» назвали 5 зарубежных направлений, где в ноябре еще тепло
Осень подходит к концу, а с ней и последние теплые дни. Для тех, кто мечтает сбежать от холодов и насладиться солнечными лучами, «Яндекс Путешествия» подготовили список безвизовых направлений, чтобы продлить лето и открыть для себя что-то новое. Об этом CNews сообщили представители Янд«»екса. Доха, Катар Доха — это город,
|14.11.2024
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«Яндекс Путешествия»: арендодатели из крупных городов смогут напрямую подключиться к сервису
совершенных на сервисе в 2024 г., приходятся именно на них. Евгений Абрамзон, директор по продукту «Яндекс Путешествий»: «Мы открыли арендодателям из крупнейших городов доступ к «Экстранету», н
|11.11.2024
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«Яндекс Недвижимость» и «Яндекс Путешествия» оценили перспективы избинга в городах России
Недвижимость» оценила стоимость домов, подходящих под эту концепцию, в городах Золотого Кольца, а «Яндекс Путешествия» подсчитали, сколько можно заработать на сдаче подобных гостевых домов в к
|23.10.2024
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«Яндекс Путешествия» назвали регионы, куда выгодно поехать отдохнуть на ноябрьских выходных
отели и апартаменты в России вырос на 19% по сравнению с прошлым годом. Данные приведены за период с 1 по 5 ноября 2024 г. и аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители серваиса «Яндекс Путешествия». Больше всего стоимость бронирования номеров в ноябре снизилась по сравнению с прошлым годом в Саратовской области (-31%, средняя цена за ночь в отеле — 4100 руб.), Приморск
|06.09.2024
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Россияне стали чаще ездить в короткие путешествия по стране — «Яндекс Путешествия»
По данным «Яндекс Путешествий», в 2024 г. россияне стали чаще выбирать короткие поездки продолжительностью от одного до пяти дней. Ведущими зарубежными странами для таких поездок стали Грузия, Абхазия и О
|23.08.2024
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«Яндекс Путешествия» анонсируют программу продвижения для отельеров — она позволит увеличить число бронирований почти до 40%
«Яндекс Путешествия» анонсировали программу для отельеров, которая поможет привлечь больше гос
|05.08.2024
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«Яндекс Путешествия» соберут цифры и факты о прошедших поездках
В приложении «Яндекс Путешествия» появился раздел «Итоги поездки». В нём — карточки с интересной статистико
|22.07.2024
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«Яндекс Путешествия» подскажут, куда съездить на выходные комфортно
«Яндекс Путешествия» запустили раздел «Выходные», чтобы выбраться в соседний город или в новое
|17.07.2024
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«Яндекс Путешествия»: из заграничных направлений россиянам выгоднее всего лететь в Венгрию или страны Азии
Сервис «Яндекс Путешествия» проанализировал данные по поиску и бронированию отелей и апартаментов и выяснил, какие направления в июле и августе стали более выгодными для поездок. Например, Венгрия стал
|01.07.2024
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«Яндекс Путешествия» подскажут график развода мостов в Санкт-Петербурге и помогут добраться до отеля
ие едут в город белых ночей, чтобы увидеть одну из главных достопримечательностей — развод мостов. «Яндекс Путешествия» запускают новую функцию в мобильном приложении — теперь при посещении Сан
|13.06.2024
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«Яндекс Путешествия» позволят забронировать апартаменты по всей России
«Яндекс Путешествия» начинают работать с апартаментами. Владельцы жилья смогут размещать свои
|07.06.2024
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Туристы смогут увидеть всю информацию о пляжах юга в приложении «Яндекс Путешествий»
«Яндекс Путешествия» помогут любителям пляжного отдыха лучше ориентироваться на побережье Крас
|18.04.2024
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«Яндекс Путешествия» предложили решение, которое поможет сделать отпуск беззаботным
чтобы быстро создать специальное изображение для своих профилей в социальных сетях и мессенджерах, «Яндекс Путешествия» запустили «Лабораторию отпускных аватарок». Об этом CNews сообщили предст
|17.04.2024
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«Яндекс Путешествия» назвали ТОП-5 направлений для поездок на медовый месяц из Москвы с бюджетом до 100 тыс. на двоих
иции, отправляются в путешествие на медовый месяц, чтобы отдохнуть в компании с любимым человеком. «Яндекс Путешествия» подобрали пять вариантов для поездки бюджетом до 100 тыс. руб. Об этом CN
|04.04.2024
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Новые карты в «Яндекс Путешествиях» помогут выбрать отель и покажут подробности о городе
«Яндекс Путешествия» обновили карты в мобильном приложении. Теперь при просмотре карточки отел
|19.03.2024
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«Яндекс Путешествия»: Калининград стал самым популярным направлением для авиаперелетов в майские праздники-2024
руб.; Белград, Сербия — 138 тыс. руб.; Дубай, ОАЭ — 53 тыс. руб.; Пекин, Китай — 41 тыс. руб. *** «Яндекс Путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать
|14.03.2024
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«Яндекс Путешествия» покажут ж/д билеты со скидками: для именинников, школьников и пожилых людей
«Яндекс Путешествия» подскажут, какие скидки доступны пользователю при покупке ж/д билетов. На
|11.03.2024
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«Яндекс Путешествия»: каждый десятый россиянин решает, куда отправиться в путешествие благодаря социальным сетям
Сервис «Яндекс Путешествия» провел опрос и выяснил, что вдохновляет россиян на путешествия и какую ро
|05.03.2024
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Отели на «Яндекс Путешествиях» теперь можно оплатить частями
«Яндекс Путешествия» подключили «Сплит». Теперь при бронировании гостиниц необязательно распла
|28.02.2024
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«Яндекс Путешествия» открыли «Экстранет» для всех отелей
«Яндекс Путешествия» открыли доступ для всех отелей к специализированной цифровой платформе —
|21.02.2024
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«Яндекс Путешествия» помогут заселиться в отель большой компанией
«Яндекс Путешествия» добавили возможность бронировать жилье для компаний от трех до десяти чел
|09.02.2024
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«Яндекс Путешествия» назвали 5 горнолыжных курортов для поездок до 100 тысяч рублей на двоих
общили представители Яндекса. В России можно найти много вариантов для активного зимнего отдыха, и «Яндекс Путешествия» определили ТОП-5 доступных внутренних направлений из Москвы для горнолыжн
|31.01.2024
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«Яндекс Путешествия» запустили первую умную камеру для путешественников
«Яндекс Путешествия» добавили в свое приложение умную камеру, с помощью которой пользователи с
|25.12.2023
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«Яндекс Путешествия» собрали вместе полезные для поездки сервисы
ь в одном месте, а важные детали доступны даже без интернета. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Путешествия». На карточках видна дата путешествия и вся информация о поездке Вызвать т
|12.12.2023
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Новая функция «Яндекс путешествий» покажет, сколько осталось ехать на поезде
льзоваться новой функцией, необходимо обновить приложение до последней версии и купить билет через «Яндекс путешествия». При отправлении поезда придёт push-уведомление: чтобы запустить функцию,
|05.12.2023
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Любители горнолыжного спорта смогут увидеть информацию о склонах в приложении «Яндекс путешествия»
«Яндекс путешествия» помогут лыжникам и сноубордистам лучше ориентироваться на российских куро
|23.11.2023
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«Яндекс путешествия» рассказали, о каких услугах россияне просят отель перед заездом
«Яндекс путешествия» запускают функцию «Комментарий для отеля» — она позволит пользователям заранее передавать персоналу гостиницы свои просьбы. Теперь решить все волнующие вопросы и оставить св
|20.11.2023
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«Яндекс путешествия» запускают возможность бронирования отелей с отложенным платежом
«Яндекс путешествия» запустили возможность отложенного платежа за отели. Опция позволяет польз
|03.10.2023
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«Яндекс путешествия» запустили продажу ж/д билетов в мобильном приложении
жении можно забронировать отели с кешбэком «Яндекс плюса» и найти авиабилеты по России и миру. *** «Яндекс путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать
|27.09.2023
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«Яндекс путешествия» запускают программу лояльности
«Яндекс путешествия» запустили программу лояльности с кешбэком до 20% за бронирование отелей.
|13.07.2023
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«Контур.отель» интегрировался с платформой «Яндекс путешествия»
рямые контакты гостей. Анна Сатдарова, руководитель проекта «Контур.отель»: «Интеграция с сервисом «Яндекс путешествия» была для нас необычной. Мы работали с коллегами из «Яндекса» в тесной свя
|06.07.2023
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Новые условия партнерской программы «Яндекс путешествий»: выше комиссия и больше инструментов
Сервис «Яндекс путешествия» повысил вознаграждение, обновил личный кабинет и добавил новые инструмент
|11.05.2023
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билайн и «Яндекс Путешествия» — путешествия с максимальной выгодой
канчивая покупками в играх и оплаты подписок. Чтобы получить кешбэк, необходимо перейти на страницу Яндекс Путешествия x билайн по ссылке или через мобильное приложение оператора из раздела «Дл
|28.02.2023
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«Яндекс путешествия» запустили приложение для бронирования отелей с кешбэком и поиска авиабилетов
У «Яндекс путешествий» появилось мобильное приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов по России и миру. Сейчас в нем доступно более миллиона отельных номеров с реальными фотографиями
|15.02.2023
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Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM
Яндекс.Путешествия и Яндекс.Авиабилеты Сервис Яндекс.Путешествия поможет найти билеты на самолет или поезд внутри
Яндекс.Путешествия и организации, системы, технологии, персоны:
|ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
|Абрамзон Евгений 10 8
|Гевак Андрей 14 3
|Волож Аркадий 251 2
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
|Башкеев Алексей 17 2
|Рейдер Ирина 5 2
|Алёшин Павел 12 2
|Худавердян Тигран 91 1
|Лещинский Ян 4 1
|Богданов Андрей 41 1
|Столбова Екатерина 19 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Путин Владимир 3171 1
|Акимов Максим 187 1
|Бакунов Григорий 22 1
|Корсаков Константин 19 1
|Ускова Ирина 1 1
|Самаркина Анна 2 1
|Кострыкина Светлана 5 1
|Тихомиров Илья 10 1
|Фефелов Иван 1 1
|Коверзнев Олег 3 1
|Горовой Владимир 2 1
|Мартынова Елена 87 1
|Чачава Александр 101 1
|Черников Александр 22 1
|Галушкин Олег 182 1
|Шестаков Арсений 1 1
|Иванищенко Иван 1 1
|Пузыревский Иван 1 1
|Рязанцев Александр 1 1
|Бурнин Василий 1 1
|Шульгин Александр 25 1
|Прасс Павел 13 1
|Алекперов Вагит 28 1
|Сатдарова Анна 12 1
|Белокуров Евгений 3 1
|Козко Анна 2 1
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